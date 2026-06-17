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Bloomberg: Ο Κόστα ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Ειδήσεις
16:12 - 17 Ιουν 2026

Bloomberg: Ο Κόστα ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έχει έρθει σε επαφή με το Κρεμλίνο, σε μια προσπάθεια να εμπλέξει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν σε συζητήσεις σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.        

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, ο επικεφαλής σύμβουλος του Κόστα έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δύο τηλεφωνικές συνομιλίες με τον ομόλογό του στη Μόσχα, με στόχο να προετοιμαστεί το έδαφος για πιο ουσιαστικές συνομιλίες στο μέλλον.

Πιο αναλυτικά, ο Κόστα, -πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας-, είχε στο παρελθόν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο έναρξης συνομιλιών με τη Μόσχα, όταν οι συνθήκες θα το επέτρεπαν.

«Χρειάζεται, την κατάλληλη στιγμή, να έχουμε συνομιλίες με τη Ρωσία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα κοινά μας ζητήματα ασφάλειας», δήλωσε σε δημοσιογράφους τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, οποιαδήποτε κίνηση για τη δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας με τη Μόσχα ή για τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου της Ευρώπης ως διαμεσολαβητή παραμένει ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, -πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας και γνωστή για τη σκληρή στάση της απέναντι στη Ρωσία-, προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Μόσχας εάν αρχίσει να συζητά το ενδεχόμενο διορισμού ειδικού απεσταλμένου για διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν.

«Ήδη επιλέγουν ποιος είναι κατάλληλος και ποιος όχι - ας μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα», είχε δηλώσει σε αυτό το φόντο.

Να σημειωθεί ότι η αποκάλυψη των επαφών αυτών έρχεται ενόψει της διήμερης συνόδου των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά αύριο (18/6) στις Βρυξέλλες. Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να συμμετάσχει σε μέρος των εργασιών της συνόδου.

Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Βρυξελλών και Μόσχας διακόπηκαν ουσιαστικά μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία το 2022, με τις επαφές που ακολούθησαν να περιορίζονται σε σποραδικές διμερείς επικοινωνίες.

Αρνητική συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι ότι η Ευρώπη έχει μείνει εκτός των διπλωματικών πρωτοβουλιών που προωθούνται από την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Επικριτές υποστηρίζουν ότι μια ενδεχόμενη συνάντηση με τον Πούτιν θα μπορούσε να προσφέρει στη Ρωσία μια σημαντική προπαγανδιστική νίκη.

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