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Προεκλογική περίοδος με σφραγίδα Πιερρακάκη
Ανεμοδείκτης
15:54 - 17 Ιουν 2026

Προεκλογική περίοδος με σφραγίδα Πιερρακάκη

Reporter.gr Newsroom
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Ο χρόνος των εκλογών δεν έχει σημασία, όσο και αν πάντοτε προσφέρεται για ωραίες, καφενειακού τύπου συζητήσεις.

Οποτε και αν στηθούν οι κάλπες, σημασία έχει ότι η κυβέρνηση «ανεβάζει στροφές» και ανακοινώνει μέτρα, τα οποία απευθύνονται σε ομάδες, στις οποίες μάλλον γνωρίζει ότι δεν έχει μεγάλη δημοφιλία.

Μεταξύ αυτών και οι μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, τους οποίους αφορούν άμεσα μέτρα όπως αυτά που ανακοίνωσε την Τετάρτη (17/6) ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης:

  • Αύξηση του ακατάσχετου ορίου των καταθετικών λογαριασμών στα 1.650 ευρώ μηνιαίως (από 1200)
  • 72 δόσεις για τη ρύθμιση των οφειλών στην εφορία και τον ΕΦΚΑ από τον Ιούλιο, ώστε να εκδίδονται άμεσα φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες
  • Βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό ώστε όσοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν ακόμη και στις 72 δόσεις να ζητούν ρύθμιση έως 240 δόσεις (με ετήσιο επιτόκιο 3%)
  • Έναρξη των ρυθμίσεων προστασίας πρώτης κατοικίας, καθώς όσοι χρωστούν θα μπορούν να μένουν στο σπίτι για 12 χρόνια, καταβάλλοντας ενοίκιο

Προφανώς, ο υπουργός Οικονομικών θα πρωταγωνιστήσει στην προεκλογική περίοδο…

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