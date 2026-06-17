«Πυρά» αντιπολίτευσης κατά ΝΔ: Το «PosoKanei» επιβεβαιώνει το πρόβλημα, δεν το λύνει

Δεν υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη θέρμη τα κόμματα της αντιπολίτευσης τη νέα πλατφόρμα «PosoKanei» για την σύγκριση τιμών αφού τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ τόνισαν ότι ο καταναλωτής πρέπει να προστατευτεί σοβαρά από την αισχροκέρδεια και όχι απλώς μια πλατφόρμα να αλλάξει όνομα, ενώ το ΚΚΕ χαρακηρίζει έως και «προκλητικές» τις δηλώσεις του πρωθυπουργού και του Υπουυργού Ανάπτυξης κατά την παρουσίαση της νέας εφαρμογής.

Η κυβέρνηση μπορεί να παρουσίασε σήμερα μετά βαΐων και κλάδων τη νέα πλατφόρμα posokanei, ως ένα καινοτόμο προϊόν που θα προστατεύει τους καταναλωτές από την αισχροκέρδεια, αλλά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ απάντησαν άμεσα τονίζοντας ότι αποτελεί – ουσιαστικά – επαναλανσάρισμα παλαιότερων εργαλείων (από το e-prices του 2010 έως το e-katanalotis του 2020), τονίζοντας ότι χωρίς ισχυρούς ελέγχους στην αγορά και μείωση φόρων, οι τιμές δεν θα συγκρατηθούν. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η εν λόγω πλατφόρμα δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά ουσιαστικά το «επιβεβαιώνει», καθώς μεταφέρει την ευθύνη στους πολίτες να συγκρίνουν τιμές αντί να αντιμετωπίζονται οι αιτίες της ανόδου των τιμών.

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ αλλάζει ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Δωδεκανήσου και υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το 2010 η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε ένα εξαιρετικό Παρατηρητήριο Τιμών, το e-prices, ένα χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης για τον καταναλωτή και για τον έλεγχο της αγοράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουδόλως ασχολήθηκε με την ουσιαστική βελτίωσή του. Η Ν.Δ., το 2020, το μετονόμασε σε e-katanalotis. Και τώρα, επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ, έρχεται να το ξαναπαρουσιάσει με νέο όνομα, ως posoKanei την ίδια περίπου πλατφόρμα, στην οποία έκανε και ειδική αναφορά ο Πρωθυπουργός.

Χωρίς ισχυρό καταναλωτικό κίνημα που η Ν.Δ. έχει καθηλώσει, χωρίς καταναλωτική συνείδηση την οποία η Ν.Δ αδυνατεί να εμπνεύσει στους καταναλωτές, χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους στην αγορά, χωρίς αυστηρή πολιτική απέναντι στα ολιγοπώλια, χωρίς μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, χωρίς μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και χωρίς ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι τιμές των προϊόντων θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν.

Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας. Χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή. Χρειάζεται ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, διαφάνεια στην αλυσίδα διαμόρφωσης των τιμών, στήριξη των καταναλωτικών οργανώσεων, ενεργοποίηση των πολιτών και κανόνες που εφαρμόζονται.

Την τελευταία επταετία, επί διακυβέρνησης της Ν.Δ., το οικογενειακό εισόδημα επιβαρύνθηκε κατά 25% από τις αυξήσεις των τιμών. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες. Πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, πληρώνουν πολύ περισσότερα για τα ίδια προϊόντα και ακούνε τώρα από την Κυβέρνηση ότι έρχεται ακόμη μία πλατφόρμα, ακόμη ένα εργαλείο, ακόμη μία «λύση» που στην πράξη δεν συγκρατεί τις τιμές.

ΣΥΡΙΖΑ: Εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με την ακρίβεια και τους μεταθέτει την ευθύνη

Στην ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει χαρακτηριστικά για την πλατφόρμα posokanei που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση: «Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως καινοτομία το να αφιερώνει ο πολίτης χρόνο και χρήμα για να συγκρίνει τιμές σε τρία και τέσσερα διαφορετικά supermarket προκειμένου να εξοικονομήσει λίγα ευρώ.

Αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν και τους μεταθέτει την ευθύνη.

Το «Πόσο Κάνει» δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια. Είναι η ψηφιακή παραδοχή της. Και μαζί με το ερώτημα «πόσο κάνει η εφαρμογή», μένει να αποδειχθεί και η χρησιμότητά της για εκατομμύρια πολίτες που δεν βγάζουν το μήνα.

Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι «Πόσο Κάνει;». Το πραγματικό ερώτημα είναι «Γιατί κάνει τόσο;».

ΚΚΕ: Είναι τουλάχιστον πρόκληση το PosoKanei να παρουσιάζεται ως «όπλο» κατά της ακρίβειας

Το ΚΚΕ στη δική του ανακοίνωση σχολίασε πως οι ψηφιακές πλατφόρμες δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας, τονίζοντας ότι «οι εργαζόμενοι, οι λαϊκές οικογένειες πηγαίνουν κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ και γνωρίζουν πολύ καλά “poso kanei” αυτό που χρειάζονται, το πρόβλημα είναι ότι το εισόδημά τους, μετά τα μισά του μήνα, δεν επαρκεί για να το αγοράσουν».

«Συνεπώς για τον λαό που στενάζει από την ακρίβεια είναι τουλάχιστον πρόκληση να παρακολουθεί τον πρωθυπουργό να παρουσιάζει ως “όπλο” απέναντι σε αυτή, ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες άλλωστε ήδη υπήρχαν και από μόνες τους δε λύνουν κανένα πρόβλημα», συμπληρώνει ο Περισσός και συνεχίζει, σημειώνοντας πως «ανακούφιση από την ακρίβεια μπορούν να δώσουν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ για γενναία αύξηση των μισθών, με πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, κατάργηση των άδικων έμμεσων φόρων στα είδη άμεσης ανάγκης κ.ο.κ.».

«Αυτές οι προτάσεις, σε αντίθεση με όσα προτείνουν τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, δε “κοστολογούνται” έχοντας ως δεδομένη την κερδοφορία του κεφαλαίου που πρέπει να μείνει απείραχτη, τα “ματωμένα” πλεονάσματα και τα δισεκατομμύρια των ΝΑΤΟϊκών εξοπλισμών, αντίθετα, αμφισβητούν αυτές τις δεσμεύσεις, γιατί έχουν μοναδικό κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για να ικανοποιηθούν», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.