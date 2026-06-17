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Κυπριακή κυβέρνηση: Διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος-Μαφία»
Ειδήσεις
18:45 - 17 Ιουν 2026

Κυπριακή κυβέρνηση: Διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος-Μαφία»

Reporter.gr Newsroom
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Η κυπριακή κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στον διορισμό ενός ή περισσότερων ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, με στόχο τη συνδρομή στο ερευνητικό έργο που αφορά το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση που έχει χαρακτηριστεί ως «Κράτος-Μαφία», όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Λετυμπιώτης διευκρίνισε ότι η διαδικασία τελεί υπό την προϋπόθεση των θεσμικών ενεργειών που θα ακολουθήσουν, μετά την επίσημη διαβίβαση του πλήρους πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς στη Νομική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική σημερινή τοποθέτηση της τελευταίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ενεργεί με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα, στις αρμοδιότητες των θεσμών, στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και στο τεκμήριο της αθωότητας. Όπως σημείωσε, κάθε σοβαρή αναφορά που περιλαμβάνεται στο πόρισμα θα πρέπει να διερευνηθεί πλήρως μέσω των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών, χωρίς παρεκκλίσεις από το κράτος δικαίου.

Παράλληλα, τόνισε ότι η βούληση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς παραμένει σταθερή, όπως και η δέσμευσή της για ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.

Αναφερόμενος στη σημερινή ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας και ανώτερο στέλεχος της υπηρεσίας θα εξαιρεθούν από τη σχετική διαδικασία, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι αυτή λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων.

Όπως εξήγησε, προϋπόθεση αποτελεί η επίσημη και θεσμική προώθηση του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς προς τη Νομική Υπηρεσία, μετά την οποία θα δρομολογηθεί ο διορισμός των ποινικών ανακριτών από το Υπουργικό Συμβούλιο. Διευκρίνισε επίσης ότι έχει ήδη ληφθεί απόφαση επί της αρχής για τον σχετικό διορισμό.

Σε ερώτηση για την υπόθεση της Άννας Αριστοτέλους, μετά την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου που ακύρωσε τη διαθεσιμότητά της, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι λόγοι της απόφασης είναι τυπικής φύσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), η οποία καλείται να εξετάσει την απόφαση του δικαστηρίου. Μετά την αξιολόγηση αυτή, όπως είπε, θα εξεταστούν και τα δεδομένα από την κυβέρνηση, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

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