Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ αναθεωρούν εκ νέου τη στρατιωτική παρουσία τους στην Ευρώπη

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε την Πέμπτη (18/6) νέα αναθεώρηση της ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και απείλησε ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να παρακρατήσει μέρος των συνδρομών της προς το ΝΑΤΟ, εάν οι σύμμαχοι που «επωφελούνται χωρίς να συμβάλλουν αναλόγως» δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τις αμυντικές δαπάνες.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Χέγκσεθ, απευθυνόμενος στους υπουργούς Άμυνας στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι η αναθεώρηση των ΗΠΑ θα διαρκέσει έως και έξι μήνες και θα περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με το Κογκρέσο, το οποίο έχει θεσπίσει ελάχιστο αριθμό αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Αν και δεν ανέφερε ρητά ότι η αναθεώρηση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, τόνισε ότι στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες υποχρεώσεις του.

«Να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, αυτή θα είναι μια πραγματική αναθεώρηση. Θα έχει στόχο να διασφαλίσει ότι το ΝΑΤΟ κινείται γρήγορα και αμετάκλητα προς μια κατάσταση όπου η Ευρώπη θα ηγείται και θα αναλαμβάνει την κύρια ευθύνη για την άμυνα της ίδιας της ηπείρου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χέγκσεθ.

Στο ίδιο φόντο, επέκρινε τους συμμάχους που δεν στήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σημειώνοντας ότι ορισμένες χώρες αρνήθηκαν να παραχωρήσουν βάσεις ή δικαιώματα υπερπτήσης για επιχειρήσεις που σχετίζονταν με τη σύγκρουση.

Για αυτό το λόγο, όπως πρόσθεσε η αμερικανική αναθεώρηση θα διασφαλίσει την κατοχύρωση των δικαιωμάτων χρήσης βάσεων και υπερπτήσεων για τις ΗΠΑ.

Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες του δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ενώ οι χώρες της συμμαχίας προσπαθούν να καλύψουν κενά στις δυνάμεις κρίσης - εθνικές δυνάμεις που έχουν δεσμευθεί στο πλαίσιο της διατλαντικής συμμαχίας για χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης - μετά την άμεση μείωση ορισμένων αμερικανικών συνεισφορών.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τους συμμάχους τους τον περασμένο μήνα ότι αποφάσισαν να περιορίσουν το σύνολο των στρατιωτικών δυνατοτήτων που διαθέτουν στο ΝΑΤΟ σε περίπτωση κρίσης, προκαλώντας ερωτήματα ενόψει της συνόδου κορυφής στη συμμαχία, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 με 8 Ιουλίου.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη σταδιακή άρση μιας «μη υγιούς αλληλεξάρτησης» με τις αμερικανικές δυνάμεις, καθώς η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ταυτόχρονων συγκρούσεων σε πολλαπλά μέτωπα, σύμφωνα με τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή του ΝΑΤΟ, τον Αμερικανό πτέραρχο, Άλεξους Γκρυνκεβιτς.

Φτάνοντας στη συνάντηση με τους ομολόγους του στα κεντρικά του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ειλικρινείς δημόσια και ιδιωτικά απέναντι στις χώρες που χρειάζεται να κάνουν περισσότερα για να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους.

«Υπάρχουν ορισμένες που ακόμη πρέπει να κάνουν περισσότερα και θα είμαστε ειλικρινείς γι’ αυτό, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια. Πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό, οι φίλοι να είναι ειλικρινείς μεταξύ τους», ανέφερε.

«Το NATO 3.0 είναι η μεταψυχροπολεμική αναγνώριση ότι πρέπει να επιστρέψει σε μια πραγματική, σκληρή στρατιωτική συμμαχία, με πραγματικές στρατιωτικές δυνατότητες που θα αποτρέπουν απειλές εδώ στην ήπειρο και θα αναλαμβάνουν την κύρια ευθύνη για τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης», συμπλήρωσε.

Απόφαση με άμεση ισχύ

Από τη δική του πλευρά, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναγνώρισε ότι η μείωση της αμερικανικής συνεισφοράς στις δυνάμεις κρίσης της συμμαχίας έχει ήδη τεθεί σε ισχύ.

«Το ερώτημα που τέθηκε χθες ήταν: είναι αυτό άμεσο ή όχι; Είναι άμεσο», απάντησε ο ίδιος στους δημοσιογράφους.

«Ωστόσο, είμαι λίγο επιφυλακτικός στο πώς το διατυπώνουμε, γιατί πρόκειται για εργαλείο σχεδιασμού. Στην πράξη, αν ξεσπάσει πόλεμος, όλοι οι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, θα κινητοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους ώστε να διασφαλίσουν ότι μπορούμε να πολεμήσουμε».

Ορισμένοι υπουργοί παρουσίασαν προτάσεις για αύξηση της συνεισφοράς τους στις δυνάμεις αντιμετώπισης κρίσεων του ΝΑΤΟ κατά την άφιξή τους στη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου Τέο Φράνκεν δήλωσε ότι η χώρα του θα αυξήσει τη συμμετοχή της στις δυνάμεις κρίσης της συμμαχίας, ώστε να καλύψει μέρος των αμερικανικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών F-16 και μη επανδρωμένων αεροσκαφών MQ-9B SkyGuardian.

Η κάλυψη άλλων κενών θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες δε διαθέτουν οπλικά συστήματα, όπως πυραύλους βαθιάς κρούσης, γεγονός που οδήγησε τον Γερμανό υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να ζητήσει συντονισμένη διαδικασία ώστε να αποφευχθούν «επικίνδυνα κενά δυνατοτήτων στην Ευρώπη».

«Είναι δύσκολο και επικίνδυνο για την ασφάλεια της επικράτειας του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη εάν δυνατότητες αποσύρονται πολύ γρήγορα χωρίς να είναι σαφές πότε θα μπορούν να αντικατασταθούν», προειδοποίησε, αναφέροντας τα όπλα βαθιάς κρούσης ως παράδειγμα δύσκολα αναπληρώσιμων δυνατοτήτων.

«Εκεί θα χρειαστούμε είτε προσωρινές λύσεις είτε χρόνο μέχρι την αντικατάστασή τους. Αυτό θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τους Αμερικανούς εταίρους μας. Γενικά, θα μπορέσουμε να καλύψουμε πολλά, αλλά θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο».

Οι ΗΠΑ δεν έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για τις μειώσεις, ωστόσο αυτές περιλαμβάνουν από αεροσκάφη ανεφοδιασμού έως μαχητικά, drones και πλοία, σύμφωνα με στοιχεία που παρείχε στο Reuters στρατιωτική πηγή.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο αριθμός των αμερικανικών μαχητικών F-15 και F-15E που διατίθενται στο ΝΑΤΟ θα μειωθεί κατά ένα τρίτο, φτάνοντας τα 99, ενώ τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-4 και MQ-9 Reaper θα μειωθούν κατά το ήμισυ, φτάνοντας τα 12, σύμφωνα με την ίδια πηγή.