Το Ισραήλ διακόπτει επαφές με Κάλας μετά τις δηλώσεις περί απαρτχάιντ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, ανακοίνωσε την Πέμπτη (18/6) ότι διακόπτει κάθε επαφή με την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, λόγω αναφορών ότι παρομοίασε το Ισραήλ με το καθεστώς του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Σάαρ κατηγορεί την Κάλας ότι «εδώ και καιρό ενεργεί με εμμονικό τρόπο και κατάφωρη μεροληψία απέναντι στο Κράτος του Ισραήλ», παραπέμποντας σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία προέβη στη συγκεκριμένη σύγκριση κατά τη διάρκεια υψηλού επιπέδου συνομιλιών στο Μεξικό.

Σύμφωνα με μετάδοση του Euractiv, η Κάλας συνέκρινε τη μεταχείριση των Παλαιστινίων από το Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη με το σύστημα του απαρτχάιντ που ίσχυε στη Νότια Αφρική έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Οι φερόμενες δηλώσεις της προκάλεσαν επικρίσεις από αρκετούς Ευρωπαίους εκπροσώπους.

Ο Σάαρ προσθέτει ότι «μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία διάψευση, διευκρίνιση ή απάντηση εκ μέρους της σχετικά με αυτή τη σοβαρή δήλωση», γεγονός που, όπως λέει, δεν του αφήνει «άλλη επιλογή από το να διακόψω κάθε επαφή με την κυρία Κάλας έως ότου ανακαλέσει τη συκοφαντική κατηγορία που απηύθυνε κατά του μοναδικού εβραϊκού κράτους στον κόσμο, το οποίο είναι επίσης η μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή».

Η απόφαση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ να διακόψει τις επαφές με την Κάγια Κάλας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων εντός της ΕΕ για τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ. Μόλις τις τελευταίες ημέρες, η Κάλας υπέστη νέο πλήγμα όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την πρότασή της για πρόσθετα εμπορικά μέτρα κατά των ισραηλινών εποικισμών, παρά τη στήριξη που είχε από αρκετά κράτη-μέλη. Η υπόθεση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις διαιρέσεις στο εσωτερικό της ΕΕ σχετικά με την πολιτική έναντι του Ισραήλ, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κάλας στην προώθηση της ατζέντας της στις Βρυξέλλες.