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Η κόντρα Χάρη - Άννας, η αδράνεια του Ανδρουλάκη και τα νομοτελειακά μπερδέματα
Ανεμοδείκτης
12:41 - 18 Ιουν 2026

Η κόντρα Χάρη - Άννας, η αδράνεια του Ανδρουλάκη και τα νομοτελειακά μπερδέματα

Άγγελος Κωβαίος
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Η αλήθεια είναι ότι η (μάλλον σκληρή) ενδοπασοκική αντιπαράθεση  Διαμαντοπούλου – Δούκα χαρακτηρίζεται από μία ασυμμετρία.

Οι λόγοι πολλοί. Κατ’ αρχάς είναι σαφές ότι η εμμονή του δημάρχου της Αθήνας για συνεργασίες και ειδικότερα με τον Τσίπρα, έχει μία προφανή υστεροβουλία. Από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγη (ανέλπιστα) ο Δούκας, εκεί πιστεύει ότι είναι το κοινό του και αυτά τα σενάρια θέλει να προωθήσει, ξεχνώντας και πάλι ότι είναι δήμαρχος και όχι κάτι περισσότερο.

Από την άλλη, η διαπίστωση της Αννας Διαμαντοπούλου ότι η συζήτηση για προεκλογική συνεργασία με τον Τσίπρα είναι γελοία και συνιστά συνταγή αποτυχίας ούτως ή άλλως, είναι πολιτικά προφανής και εμπίπτει στα στοιχειώδη των πολιτικών εγχειριδίων. Αν πρέπει να πάρει θέση ο Ανδρουλάκης (που δεν φαίνεται ότι το πολυθέλει κιόλας), μάλλον έχει εύκολο έργο. Αρκεί να ζυγίσει πώς θα γλιτώσει πιο εύκολα τα αχρείαστα μπερδέματα, που, πάντως, νομοτελειακά θα έρθουν αν παραμείνει αδρανής…

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