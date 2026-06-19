Η ακύρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν «πάγωσε» τις ευρωαγορές

Η επιστροφή της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή και τα μηνύματα της Fed ότι ο κύκλος της νομισματικής σύσφιξης ίσως δεν έχει ολοκληρωθεί έβαλαν φρένο στο αγοραστικό ενδιαφέρον στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι επενδυτές προτίμησαν την ασφάλεια της αναμονής μετά την ακύρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν, με τους περισσότερους δείκτες να κλείνουν με ήπιες απώλειες και το πετρέλαιο να επιστρέφει σε ανοδική τροχιά.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και το ενδεχόμενο διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα «πάγωσαν» το αγοραστικό momentum στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή (19/6).

Σε μια συνεδρίαση που στερήθηκε την κατεύθυνση της Wall Street λόγω της αμερικανικής αργίας του Juneteenth, οι επενδυτές επέλεξαν στάση αναμονής, οδηγώντας τους βασικούς δείκτες σε μεικτές και σταθεροποιητικές κινήσεις.

Η αιφνίδια ακύρωση των διπλωματικών επαφών ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία ανέτρεψε το κλίμα αισιοδοξίας για άμεση εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ το «γερακίσιο» μήνυμα της Fed για πιθανή νέα αύξηση των επιτοκίων εντός του έτους λειτούργησε ως αντίβαρο στις πρόσφατες μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με απώλειες 0,24%, διατηρώντας ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος των εβδομαδιαίων κερδών του.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,03% στις 25.025,61 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,35% και έκλεισε στις 10.363,27 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση 0,55% στις 8.421,14 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 υποχώρησε κατά 0,29% στις 19.347,40 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB κινήθηκε ανοδικά κατά 0,31% στις 52.848,93 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI ενισχύθηκε κατά 0,69% στις 9.102,60 μονάδες.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας, η είδηση ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος JD Vance ακύρωσε το ταξίδι του για τις ειρηνευτικές συνομιλίες επανέφερε στο προσκήνιο τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Το Brent αντέδρασε ανοδικά, αγγίζοντας τα 79,50 δολάρια ανά βαρέλι, προσφέροντας στήριξη στις ενεργειακές μετοχές (BP +1,7%, Shell +1,0%), αλλά επιβαρύνοντας το γενικότερο επενδυτικό κλίμα.

Παράλληλα, ο FTSE 100 επηρεάστηκε και από τις πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η νίκη του Andy Burnham στην επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση του Makerfield άνοιξε τη συζήτηση για πιθανή αμφισβήτηση της ηγεσίας των Εργατικών, προκαλώντας νευρικότητα στην αγορά ομολόγων και μικρές αναταράξεις στη στερλίνα.

Τέλος, οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο συνεχίστηκαν. Η μετοχή της ASML υποχώρησε κατά 1,8%, μετά από αναφορές ότι η Ουάσιγκτον εξέφρασε ανησυχίες για πιθανή παραβίαση των περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένου εξοπλισμού ημιαγωγών προς την Κίνα, εξέλιξη που περιόρισε τις προσδοκίες για τον ευρύτερο κλάδο υψηλής τεχνολογίας.