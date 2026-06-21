Μετέωρες οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά τις «εμπρηστικές» απειλές Τραμπ

Το Ιράν προχώρησε στην αναστολή των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις, οι οποίες συνδέθηκαν με τις ενέργειες της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, το Fars ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν στην Ελβετία έχουν πλέον εισέλθει σε αβέβαιο στάδιο, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή. Παράλληλα, το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από τον χώρο των συνομιλιών.

Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, εκπρόσωπος της ιρανικής αντιπροσωπείας δήλωσε πως οι συνομιλίες για τα υπόλοιπα θέματα δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν αν δεν σταματήσει το αιματοκύλισμα στον Λίβανο, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι φέρονται να διαμαρτυρήθηκαν για τις «εμπρηστικέ», όπως τις χαρακτήρισαν, δηλώσεις Τραμπ.

Στην έναρξη των επαφών την Κυριακή (21/6), ο Τραμπ είχε δηλώσει μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε πλήγματα εναντίον του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν «σταματήσει άμεσα τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους της στον Λίβανο από το να προκαλούν αναταραχή».

Επιπλέον, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να επιβληθούν διόδια στη ναυσιπλοΐα, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Σε δηλώσεις του στο Fox News την Κυριακή, ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει Ιρανούς αξιωματούχους πως, σε περίπτωση κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, «δεν θα προλάβετε καν να επιστρέψετε στο Ιράν».

Σύμφωνα με αξιωματούχο που έχει γνώση των διεργασιών, η επίλυση της κρίσης στον Λίβανο θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την έκβαση των συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία.

Ωστόσο, όπως ανέφερε η ίδια πηγή, η κατάσταση στον Λίβανο έχει μετατραπεί σε βασικό εμπόδιο για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται επίσης τα Στενά του Ορμούζ, οι αμερικανικές κυρώσεις και τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιρανική πλευρά, έχει ολοκληρωθεί το προσχέδιο που αφορά την παροχή εξαιρέσεων από τις κυρώσεις στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Οι σχετικές απαλλαγές αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή – όπως σημείωσε η ίδια πηγή – το προσεχές διάστημα, εξέλιξη που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση των οικονομικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι έχουν ήδη προχωρήσει οι εκτελεστικές διαδικασίες που αφορούν την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων τα οποία παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό. Όπως σημείωσε, στις σχετικές διεργασίες συμμετείχε και αντιπροσωπεία του Κατάρ, το οποίο έχει διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο σε σειρά επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Γκαλιμπάφ: Να είναι προσεκτικοί οι Αμερικανοί στις δηλώσεις τους

Η ανάρτηση Τραμπ φαίνεται πως δυναμίτισε το θετικό κλίμα, κάτι για το οποίο ο Τζέι Ντ. Βανς έκανε ό,τι μπορούσε, στέλνοντας αισιόδοξα μηνύματα και κάνοντας λόγο για «ιστορική» συνάντηση και προοπτικές οικοδόμησης μίας νέας, αλλά μόνιμης στο εξής, ισορροπίας στη Μέση Ανατολή.

«Δεν σκέφτονται ότι, αν οι απειλές τους είχαν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν θα είχαν φτάσει στη σημερινή κατάσταση απελπισίας; Δεν λαμβάνουμε υπόψη τις αμερικανικές απειλές», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει αν χρειαστεί.

«Θα ήταν καλύτερα να είναι προσεκτικοί με τις δηλώσεις τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να τους απαντήσουν με διαφορετικό τρόπο. Ό,τι κι αν λένε, εμείς είμαστε εκείνοι που αναλαμβάνουμε δράση», είπε.

Σημειώνεται πως οι τετραμερείς συνομιλίες είχαν ξεκινήσει στις 14:45 τοπική ώρα και προβλεπόταν να συνεχιστούν μέχρι το βράδυ της Κυριακής, με τις ελβετικές αρχές να κρατούν διαθέσιμο τον χώρο έως και το πρωί της Δευτέρας, ώστε να υπάρξει δυνατότητα συνέχισης.

Ωστόσο, το σενάριο αυτό ενδεχομένως να απομακρύνεται, ενώ παράλληλα δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ που παραμένουν κλειστά μετά τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο.

Στο μεταξύ ο αριθμός των νεκρών στον Λίβανο αυξάνεται. Τουλάχιστον 4.106 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 12.153 έχουν τραυματιστεί από τις ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται 251 παιδιά και 135 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.