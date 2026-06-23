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Ρωσία: Νεκρός ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε τη σχέση του Πούτιν με την Καμπάεβα
Ειδήσεις
12:11 - 23 Ιουν 2026

Ρωσία: Νεκρός ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε τη σχέση του Πούτιν με την Καμπάεβα

Reporter.gr Newsroom
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Νεκρός βρέθηκε ο δημοσιογράφος Γκριγκόρι Νεχόροσεφ, ο οποίος τα τελευταία 11 χρόνια ζούσε εξόριστος ως πολιτικός πρόσφυγας στη Ρίγα της Λετονίας, αφότου είχε δημοσιεύσει τη φημολογούμενη σχέση του Ρώσου προέδρου με την Ολυμπιονίκη Αλίνα Καμπάεβα.  

Σύμφωνα με την Daily Mail που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Delfi, ο 69χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών, τα οποία μάζεψε ο ίδιος.

Ο Νεχόροσεφ ήταν αρχισυντάκτης της ρωσικής εφημερίδας «Moskovsky Korrespondent» και ένας από τους ανθρώπους που στη Ρωσία χαρακτήριζαν ως «προσωπικό εχθρό» του Πούτιν, όπως άλλωστε και ο ίδιος περιέγραφε τον εαυτό, εκφράζοντας συχνά ανησυχίες για την ασφάλειά του.

{https://x.com/ilmessaggeroit/status/2069105027193446726}

Το «καταστροφικό» ρεπορτάζ

Ήταν τον Απρίλιο του 2008 όταν ο Νεχόροσεφ είχε γράψει πως ο Πούτιν σκόπευε να χωρίσει την τότε σύζυγό του, Λιουντμίλα, για να παντρευτεί την πασίγνωστη αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής, Αλίνα Καμπάεβα.

Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας Αλεξάντερ Λεμπεντέφ, πρώην κατάσκοπος της KGB που έγινε τραπεζίτης και επιχειρηματίας, αναγκάστηκε να κλείσει την «Moskovsky Korrespondent». Οι μυστικές υπηρεσίες ανέκριναν τον Νεχόροσεφ και τον ανάγκασαν να φύγει στο εξωτερικό.

Τότε, ο Πούτιν είχε αντιδράσει έντονα, απορρίπτοντας τις φημολογίες, και καταδικάζοντας όσους «με τις αλαζονικές τους συμπεριφορές και τις ερωτικές τους φαντασιώσεις, ανακατεύονται στη ζωή των άλλων».

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν αναγνώρισε ποτέ επίσημα τη σχέση του με την Ρωσίδα Ολυμπιονίκη, παρότι φημολογείται ότι όχι απλώς είχαν δεσμό, αλλά απέκτησαν και δύο παιδιά, τον 11χρονο Ιβάν και τον 7χρονο Βλαντιμίρ.

Ο ίδιος ο Νεχόροσεφ, απ’ τη μεριά του, θεωρούσε πως ο Πούτιν δεν του συγχώρησε ποτέ το συγκεκριμένο δημοσίευμα και, ακόμη και μετά την εξορία του στη Ρίγα, συνέχιζε να φοβάται για τη ζωή του.

Τι γνωρίζουμε για τον θάνατό του

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων του, ο δημοσιογράφος απεβίωσε στο σπίτι του τη Ρίγα αφού κατανάλωσε μανιτάρια που βρήκε στον κήπο του. Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, ο ίδιος ήταν γνώστης μανιταριών, όμως καθώς φάνηκε τα συγκεκριμένα ήταν δηλητηριώδη.

Για την ώρα δεν έχει υπάρξει κάποιο σχόλιο από τις λετονικές αρχές σχετικά με τον θάνατό του, ενώ πρόκειται να διενεργηθεί αυτοψία.

Πάντως, μία άλλη γνωστή Ρωσίδα δημοσιογράφος που ζει επίσης στη Λετονία, η Μποζένα Ρίνσκα, χαρακτήρισε τον θάνατό του «ακατανόητο».

Όπως σημειώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ, ένας φίλος του Νεχόροσεφ, ο Ίγκορς Βατόλινς που τον είδε λίγο πριν πεθάνει, τον χαρακτήρισε ως έναν «άνθρωπο που δεν ήταν ούτε γέρος, ούτε άρρωστος και ήταν γεμάτος ιδέες και σχέδια».

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