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BofA: Το καλοκαίρι ευνοεί το δολάριο – Πιέσεις στο ευρώ βλέπουν οι αναλυτές
Ειδήσεις
13:33 - 23 Ιουν 2026

BofA: Το καλοκαίρι ευνοεί το δολάριο – Πιέσεις στο ευρώ βλέπουν οι αναλυτές

Reporter.gr Newsroom
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Αρνητικές προοπτικές για το ευρώ έναντι του δολαρίου τους επόμενους μήνες διαβλέπει η Bank of America, με τους αναλυτές της να εκτιμούν ότι οι συνθήκες στις αγορές συναλλάγματος ευνοούν περαιτέρω ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της BofA Global Research, τα ποσοτικά μοντέλα της τράπεζας υποδεικνύουν αυξημένες πιθανότητες υποχώρησης του EUR/USD, καθώς οι επενδυτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε τοποθετήσεις υπέρ του δολαρίου. Οι ροές στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης (options) έχουν μετατοπιστεί προς συμβόλαια που στοιχηματίζουν σε άνοδο του αμερικανικού νομίσματος, ενώ και οι τεχνικοί δείκτες επιβεβαιώνουν τη θετική δυναμική του δολαρίου απέναντι στους περισσότερους βασικούς ανταγωνιστές του.

Η BofA υπενθυμίζει ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα είχε προειδοποιήσει πως η αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν αποτελούσε επαρκή λόγο για πωλήσεις δολαρίου. Η στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) στη συνεδρίαση του Ιουνίου επιβεβαίωσε αυτή την εκτίμηση, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσδοκίες για συνέχιση της ανοδικής πορείας του αμερικανικού νομίσματος.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν και τα μακροοικονομικά δεδομένα. Οι οικονομολόγοι της BofA προβλέπουν πλέον τρεις αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed έως το τέλος του έτους, όταν οι αγορές τιμολογούν περίπου μιάμιση αύξηση. Παράλληλα, τα εσωτερικά στοιχεία της τράπεζας δεν δείχνουν ουσιαστική επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας, ενώ ο βασικός δείκτης πληθωρισμού PCE εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,5% σε ετήσια βάση, στοιχείο που ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη ζήτηση για δολάρια.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η BofA θεωρεί ότι η πιο ελκυστική επενδυτική επιλογή για όσους επιδιώκουν έκθεση στην ισχύ του δολαρίου είναι οι θέσεις που ποντάρουν στην πτώση του EUR/USD. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τόσο τα σήματα από την αγορά παραγώγων όσο και η τεχνική εικόνα του ζεύγους παραμένουν αρνητικά για το ευρώ.

Επιπλέον, η προσέγγιση του καλοκαιριού αναμένεται να συνοδευτεί από χαμηλότερη μεταβλητότητα στις αγορές συναλλάγματος, γεγονός που ενισχύει την ελκυστικότητα των αρνητικών θέσεων στο ευρώ λόγω του θετικού carry. Για την BofA, η συνδυασμένη επίδραση νομισματικής πολιτικής, οικονομικών στοιχείων και τεχνικών ενδείξεων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα ευνοϊκό καλοκαίρι για τους «ταύρους» του δολαρίου.

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