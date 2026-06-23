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Πούτιν: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης και των πραγματικοτήτων στο πεδίο
Ειδήσεις
18:24 - 23 Ιουν 2026

Πούτιν: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης και των πραγματικοτήτων στο πεδίο

Reporter.gr Newsroom
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Την ετοιμότητα της Ρωσίας να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, με βάση τις συμφωνίες που είχαν επιτευχθεί στην Κωνσταντινούπολη, εξέφρασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν,  κατά τη διάρκεια συνάντησης με μέλη της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ρωσίας, «η Μόσχα, όπως έχει ειπωθεί επανειλημμένα, είναι έτοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, έτοιμη με βάση τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη».

Σύμφωνα με την ίδια τοποθέτηση, οι συγκεκριμένες συμφωνίες είχαν τεθεί στο τραπέζι κατά τις διαπραγματεύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη και είχαν, όπως υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος, τύχει της αποδοχής της ουκρανικής πλευράς εκείνη την περίοδο. «Δεν βλέπω κανένα λόγο να παρεκκλίνουμε από αυτές τις συμφωνίες» σημείωσε.

«Στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης, των παραμέτρων που συζητήθηκαν στο Άνκορατζ και, το σημαντικότερο, των πραγματικοτήτων στο πεδίο. Καθώς και των αρχών που είχα διατυπώσει πριν από μερικά χρόνια στο υπουργείο Εξωτερικών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία επιτίθεται σε μη στρατιωτικές υποδομές στη Ρωσία σε μια προσπάθεια να αποσταθεροποιήσει την κοινωνία.

Οι επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί από τις αρχές του 2026, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές και να αυξάνονται οι τιμές της βενζίνης σε ορισμένες περιοχές. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να εξαντλήσει μια βασική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου της Ρωσίας και να δείξει στους Ρώσους ότι η σύγκρουση δεν είναι πλέον κάτι μακρινό.

Μιλώντας σε αποφοίτους στρατιωτικών σχολών και σχολών υπηρεσιών ασφαλείας, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν βλέπει να υπάρχει έδαφος για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεδομένων των επιθέσεων που, όπως είπε, πραγματοποιεί το Κίεβο εναντίον πολιτικών στόχων.

Στο μεταξύ, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία «ανά πάσα στιγμή», συνεχίζοντας από το σημείο όπου είχαν διακοπεί. Παράλληλα, απέρριψε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμετοχή στην ειρηνευτική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι έχουν αποτύχει και δεν πρέπει πλέον να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/06/2026 - 18:56
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