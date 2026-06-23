Ουκρανία: Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς από τη Ρωσία σε κατοικημένη περιοχή

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 25 τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Κριβί Ριχ της κεντρικής Ουκρανίας, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι κατηγορούν τη Μόσχα ότι έπληξε κατοικημένη μη στρατιωτική περιοχή χρησιμοποιώντας πυρομαχικά διασποράς.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής του αμυντικού συμβουλίου της πόλης, Ολεξάντρ Βικούλ, ανέφερε μέσω ανάρτησής του στο Telegram ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο εξοπλισμένο με κεφαλή διασποράς, γεγονός που συνέβαλε στην πρόκληση μεγάλου αριθμού θυμάτων.

Όπως σημείωσε, τα τρία θύματα εντοπίστηκαν σε απόσταση περίπου 200 μέτρων μεταξύ τους, στοιχείο που, σύμφωνα με τον ίδιο, καταδεικνύει την εκτεταμένη ακτίνα δράσης του συγκεκριμένου τύπου οπλισμού. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η πόλη θα κηρυχθεί σε κατάσταση πένθους την επόμενη ημέρα προς τιμήν των θυμάτων.

Στην επίθεση αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κατάγεται από το Κριβί Ριχ. Ο Ζελένσκι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να εντείνει τις πιέσεις προς τη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ζήτησε την επιτάχυνση της παροχής αντιαεροπορικών συστημάτων προς την Ουκρανία.

Σε δήλωσή του στο Telegram, υπογράμμισε ότι κάθε καθυστέρηση στην υλοποίηση συμφωνιών που αφορούν την αεράμυνα της χώρας, καθώς και κάθε αναβολή στην αποστολή αμυντικού εξοπλισμού, έχει άμεσο αντίκτυπο στην προστασία των πολιτών και μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές.

Η ουκρανική πλευρά έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία για χρήση πυρομαχικών διασποράς σε επιθέσεις κατά αστικών περιοχών.

Να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα όπλα απελευθερώνουν μεγάλο αριθμό υποπυρομαχικών σε εκτεταμένη γεωγραφική έκταση, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τον άμαχο πληθυσμό. Από την πλευρά της, η Ρωσία απορρίπτει τις κατηγορίες περί στοχευμένων επιθέσεων εναντίον αμάχων, αν και ο πόλεμος έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και εκτεταμένες καταστροφές από την έναρξή του.

Νωρίτερα, ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα είχε γνωστοποιήσει ότι η πυραυλική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές της πόλης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των καταστροφών.