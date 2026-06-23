Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

Το τεχνολογικό sell off σε όλες σχεδόν τις διεθνείς αγορές (με το πλέον ενδεικτικό παράδειγμα το -10% στον κορεατικό KOSPI) επηρέασαν και τις ευρωπαϊκές αγορές με το ελληνικό χρηματιστήριο να πιέζεται στο άνοιγμα (χαμηλό ΓΔ 2471 -1,2%) , σταδιακά να βελτιώνει την θέση του (υψηλό ΓΔ 2490) και να κλείνει τελικά στις 2472 μονάδες -1,1% (φυσιολογικό επίπεδο για τα δεδομένα της ημέρας).

ΕΕΕ +1,7%, AKTR +3% με σκέψεις για κεφαλαιακή διαφοροποίηση, ALWN +0,7%, και METLEN +0.5% έχοντας ξεκινήσει το buyback που εγκρίθηκε από την πρόσφατη ΓΣ, οι μετοχές που ξεχώρισαν ανοδικά. Η MTLN είχε επίσης μέσα στην ημέρα και τα εγκαίνια νέας μονάδας Μ Technologies στον Βόλο.

Στην άλλη άκρη της συνεδρίασης είχαμε την CENER -7,8% κοντύτερα στην τιμή του χθεσινού placement (24,20) αλλά πάντα σε εξαιρετική απόδοση ytd (+70%). Απώλειες και για BIO -2,3%. ΕΛΠΕ -3,4%, ΤΙΤΑΝ -2,2%, ΕΛΧΑ -2,1%. Πιέσεις και στις τράπεζες με CREDIA -2%, ΑΛΦΑ -2,7% OPTIMA -2,8%, ΕΥΡΩΒ -2,4%.

Σαφή υπεροχή των καθοδικών μετοχών στον FTSE με αναλογία 4 ανοδικές για 20 καθοδικές, λίγο καλύτερη η κατάσταση στο σύνολο της αγοράς με αναλογία 41 προς 92 ενώ ο τζίρος εκτινάχθηκε από τα πακέτα της CENER (152 εκ.) αλλά και της ΔΕΗ (60 εκ.) και έφτασε στα 482 εκατ. ευρώ.

Καλύτερη εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM -0.34%) κυρίως εξαιτίας της ΑΛΜΥ +5,1% αλλά και της BYLOT +1.3%, ΚΡΙ +0.3%, ΠΛΑΘ +0,6%.

Υποχώρηση σε ΑΒΑΞ -2.1%, ΦΡΛΚ -2,2%, ΟΛΘ -1%, ΑΔΜΗΕ -1,2%, με αρκετή προσφορά και η χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ΔΟΜΙΚ -2,2%, ΛΟΥΛΗ -2,4%, ΜΟΤΟ -2%.

Η διάθεση των επενδυτών για ελληνικό ρίσκο - κάτι που είναι εμφανές μετά την άνετη υπερκάλυψη οποιασδήποτε μετοχικής ή ομολογιακής διαδικασίας βγαίνει στην αγορά – οδηγεί και τις τιμές σε μια άτυπη ανατιμολόγηση πλησίον των ευρωπαϊκών peers, με την όποια υπεροχή πάντως να έχει καλυφτεί σε μεγάλο βαθμό από την τρέχουσα κίνηση (ενδεικτικά ΓΔ +17%, FTSE100 +5%, CAC +2%, στην Ευρώπη και Nasdaq +12%, S&P +8% στις ΗΠΑ).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης