Γαλλία: Χωρίς ρεύμα 68.000 νοικοκυριά λόγω καύσωνα

Περίπου 68.000 νοικοκυριά στη Βρετάνη, στη δυτική Γαλλία, έμειναν το πρωί της Τετάρτης (24/6) χωρίς ρεύμα έπειτα από βλάβη σε μετασχηματιστή που αποδίδεται στις υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές του νομού Φινιστέρ.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι το συμβάν ήταν τυχαίο και σχετίζεται με τον καύσωνα που πλήττει την περιοχή, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Ο νομός Φινιστέρ συγκαταλέγεται στις 58 διοικητικές περιφέρειες της Γαλλίας που είχαν τεθεί την προηγούμενη ημέρα στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού για καύσωνα, δηλαδή σε κόκκινη προειδοποίηση.

Πρόκειται για την πρώτη τόσο εκτεταμένη διακοπή ρεύματος από την έναρξη του κύματος ζέστης. Η βλάβη που σημειώθηκε κοντά στο Καμπέρ την Τρίτη είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση έως και 106.000 καταναλωτές.

Από τότε, συνεργεία των διαχειριστών δικτύου RTE και Enedis βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, με στόχο τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το συντομότερο δυνατό, όπως αναφέρουν οι αρχές, οι οποίες έχουν συστήσει ειδικό κέντρο διαχείρισης κρίσης.

Η πλήρης αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος δεν αναμένεται πριν από το τέλος της ημέρας, ενώ σε οίκους ευγηρίας χρησιμοποιούνται γεννήτριες για την κάλυψη των αναγκών.

Σημειώνεται πως η Γαλλία βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα σε κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα. Ο εθνικός δείκτης θερμοκρασίας, που αποτυπώνει τον μέσο όρο θερμοκρασιών από μετεωρολογικούς σταθμούς, έφτασε χθες τους 29,8°C, ξεπερνώντας τα ιστορικά υψηλά του 2019 και του 2003.