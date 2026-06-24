ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία: Χωρίς ρεύμα 68.000 νοικοκυριά λόγω καύσωνα
Ειδήσεις
11:42 - 24 Ιουν 2026

Γαλλία: Χωρίς ρεύμα 68.000 νοικοκυριά λόγω καύσωνα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Περίπου 68.000 νοικοκυριά στη Βρετάνη, στη δυτική Γαλλία, έμειναν το πρωί της Τετάρτης (24/6) χωρίς ρεύμα έπειτα από βλάβη σε μετασχηματιστή που αποδίδεται στις υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές του νομού Φινιστέρ.  

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι το συμβάν ήταν τυχαίο και σχετίζεται με τον καύσωνα που πλήττει την περιοχή, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Ο νομός Φινιστέρ συγκαταλέγεται στις 58 διοικητικές περιφέρειες της Γαλλίας που είχαν τεθεί την προηγούμενη ημέρα στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού για καύσωνα, δηλαδή σε κόκκινη προειδοποίηση.

Πρόκειται για την πρώτη τόσο εκτεταμένη διακοπή ρεύματος από την έναρξη του κύματος ζέστης. Η βλάβη που σημειώθηκε κοντά στο Καμπέρ την Τρίτη είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση έως και 106.000 καταναλωτές.

Από τότε, συνεργεία των διαχειριστών δικτύου RTE και Enedis βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, με στόχο τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το συντομότερο δυνατό, όπως αναφέρουν οι αρχές, οι οποίες έχουν συστήσει ειδικό κέντρο διαχείρισης κρίσης.

Η πλήρης αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος δεν αναμένεται πριν από το τέλος της ημέρας, ενώ σε οίκους ευγηρίας χρησιμοποιούνται γεννήτριες για την κάλυψη των αναγκών.

Σημειώνεται πως η Γαλλία βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα σε κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα. Ο εθνικός δείκτης θερμοκρασίας, που αποτυπώνει τον μέσο όρο θερμοκρασιών από μετεωρολογικούς σταθμούς, έφτασε χθες τους 29,8°C, ξεπερνώντας τα ιστορικά υψηλά του 2019 και του 2003.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία στην τεχνολογία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία
Πολιτική

Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία στην τεχνολογία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί
Υγεία

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία
Ειδήσεις

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
24/06/2026 - 12:40

Ο «μάγος» γύρισε: Ο Ροναλντίνιο ξανά στα γήπεδα μετά από 11 χρόνια

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/06/2026 - 12:38

Λαγοκέφαλοι μετανάστες

Εμπορεύματα
24/06/2026 - 12:35

Πετρέλαιο: Πρωτοφανής «βουτιά» του Brent κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, κοντά στα $76

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 12:20

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Νέα εποχή για την έρευνα και την καινοτομία με το νέο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Πάτρα

Magazino
24/06/2026 - 11:50

Δώδεκα δωρεάν συναυλίες με αγαπημένους καλλιτέχνες στη Θεσσαλία - Το πρόγραμμα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:45

Μπρατάκος: Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να γίνει υπόθεση και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Ειδήσεις
24/06/2026 - 11:42

Γαλλία: Χωρίς ρεύμα 68.000 νοικοκυριά λόγω καύσωνα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:32

6 ελληνικές και κυπριακές εταιρείες στη Διεθνή Έκθεση Συστημάτων Πυρασφάλειας, Ασφάλειας και Προστασίας, INTERSCHUTZ 2026

Ειδήσεις
24/06/2026 - 11:31

Γερμανία: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα – Πιο αισιόδοξες οι επιχειρήσεις τον Ιούνιο

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
24/06/2026 - 11:31

Μεταναστευτική πολιτική: Μουντιάλ vs πραγματικότητα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:17

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Rheinmetall

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:11

ICEYE: Ένας χρόνος λειτουργίας των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα – Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία

Αναλύσεις
24/06/2026 - 11:11

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 10:54

Sell-off στις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες μετά τις πληροφορίες για τις φρεγάτες F126

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
24/06/2026 - 10:47

Η Eurobank τιμήθηκε με το πρώτο Σήμα Διαφορετικότητας από το Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:41

Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας - Σπεσιαλίστας στις απευθείας εκτελέσεις φάουλ

Αναλύσεις
24/06/2026 - 10:39

XA: Λελογισμένη διόρθωση σε συνέχεια του τεχνολογικού sell-off 

Πολιτική
24/06/2026 - 10:32

Ο Σκανδάμης εξηγεί γιατί άφησε το ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα, εν μία νυκτί

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:31

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 22 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλιο

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:26

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:20

Το Κίεβο ανεβάζει το κόστος για τη Μόσχα – Μπαίνει ο πόλεμος στην τελική ευθεία;

Τεχνολογία
24/06/2026 - 10:20

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» ανάμεσα στους κορυφαίους υπερυπολογιστές παγκοσμίως

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:18

Κρήτη: Διάσωση 83 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Πολιτική
24/06/2026 - 10:17

Τροπολογίες ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις, θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και αναβάθμιση του εξωδικαστικού

Πολιτική
24/06/2026 - 10:14

Αβραμόπουλος: Είναι μία μπούρδα όλη η ιστορία – Δεν θα απολογηθώ

Ακίνητα
24/06/2026 - 10:11

Στην Ελλάδα 1 στα 3 σπίτια (34,5%) παραμένει κλειστό: Πέντε «κλειδιά» για να ανοίξουν και να πέσουν οι τιμές

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 09:46

Οι... άμυνες του ΧΑ απέναντι στο τεχνολογικό sell off - Σύμμαχος οι θετικές ειδήσεις

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 09:44

Νέο κεφάλαιο για τη Mapei Hellas με επενδυτικό πρόγραμμα €25 εκατ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24/06/2026 - 09:34

Metlen: Άμυνα και Γάλλιο «εκτοξεύουν» τις προοπτικές κερδοφορίας – Νέοι πυλώνες ανάπτυξης με ισχυρή δυναμική

Πολιτική
24/06/2026 - 09:25

Άρχισαν τα όργανα στο κόμμα Καρυστιανού – Αποχώρησε ο Βασίλης Κοκοτσάκης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ