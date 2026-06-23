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Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία
Ειδήσεις
15:08 - 23 Ιουν 2026

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία

Reporter.gr Newsroom
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Σαράντα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα στη Γαλλία από την περασμένη Πέμπτη, δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ σε πολλές μεγάλες πόλεις και το κύμα καύσωνα κορυφώνεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

«Δεν είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίζεται επιπόλαια το να πηγαίνει κανείς για κολύμπι σε μη επιτηρούμενες περιοχές κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα», δήλωσε η υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας, Μαρίνα Φεράρι, στο γαλλικό ραδιόφωνο.

Σύμφωνα με το BBC, η Γαλλία, μαζί με την Ισπανία και την Ιταλία, είναι οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τον καύσωνα μέχρι στιγμής.

Πιο συγκεκριμένα, η Γαλλία κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα Ιουνίου στην ιστορία της τη Δευτέρα (22/6), καθώς και τη θερμότερη νύχτα που έχει καταγραφεί ποτέ για τον μήνα, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, με μέση ελάχιστη θερμοκρασία 21,6°C σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, ενώ περισσότερο από το μισό της βρισκόταν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Την ίδια ώρα, στην Ισπανία οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40°C σε ορισμένες περιοχές, με κόκκινο συναγερμό να έχει εκδοθεί για την Ανδαλουσία στο νότο, καθώς και για την Κανταβρία και τη Χώρα των Βάσκων στον βορρά, κατά την τρίτη ημέρα του εθνικού κύματος καύσωνα.

Να σημειωθεί ότι η Ισπανία είναι περισσότερο εκτεθειμένη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet αναφέρει ότι οι καύσωνες του Ιουνίου γίνονται ολοένα και συχνότεροι, με δέκα επεισόδια να έχουν καταγραφεί στην ηπειρωτική Ισπανία μεταξύ 2000 και 2025, έναντι μόλις δύο κατά τα προηγούμενα 25 χρόνια.

Την ίδια στιγμή, στην Ιταλία, έχει κηρυχθεί «κόκκινος συναγερμός» καύσωνα σε 15 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο, η Φλωρεντία, το Τορίνο και η Βενετία. Ο συναγερμός αυτός υποδηλώνει συνθήκες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ακόμη και υγιών ενηλίκων και όχι μόνο ηλικιωμένων ή ατόμων με χρόνια νοσήματα.

Η υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας δήλωσε ότι υπερβολικά πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να δροσιστούν σε ποτάμια και κανάλια χωρίς να λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους κινδύνους.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένα 13χρονο κορίτσι, το οποίο είχε πάει για μπάνιο με την οικογένειά του στον ποταμό Σηκουάνα, στην περιοχή Φοντέν-λα-Πορτ, το βράδυ της Κυριακής, παρότι δεν γνώριζε κολύμπι.

Εν τω μεταξύ, ένας νεαρός επαγγελματίας ποδοσφαιριστής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού ανασύρθηκε από τον ποταμό Ροδανό, σε πάρκο κοντά στη Λυών. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην περιοχή για να διασώσουν τέσσερις νεαρούς άνδρες που αντιμετώπισαν δυσκολίες σε τμήμα του ποταμού όπου απαγορεύεται η κολύμβηση.

Άλλοι δύο θάνατοι τη Δευτέρα αποδόθηκαν επίσης στον ακραίο καύσωνα στη Γαλλία, αφού δύο παιδιά ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών βρέθηκαν μέσα στο οικογενειακό τους αυτοκίνητο, σε χώρο στάθμευσης της νότιας πόλης Καρπεντρά.

Αρκετοί άνθρωποι έχουν επίσης πνιγεί στη Γερμανία, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν έως και τους 40°C στα δυτικά και νοτιοδυτικά της χώρας μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η Γερμανική Ένωση Ναυαγοσωστικής (DLRG) ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν έξι θανατηφόρα περιστατικά κολύμβησης μεταξύ Παρασκευής και Κυριακής, με τους άνδρες ειδικότερα να υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους στο νερό.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet εκτιμά ότι οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους 44°C σε αγροτικές περιοχές κοντά στη νότια πόλη της Κόρδοβας την Τρίτη, ενώ στην κοιλάδα του Έμπρο, στα βορειοανατολικά, ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 42°C. Σε 101 από τους 828 μετεωρολογικούς σταθμούς της Aemet, οι θερμοκρασίες έφτασαν ή ξεπέρασαν τους 40°C τη Δευτέρα, με μέγιστη τιμή τους 45°C στην πόλη Αντούχαρ.

«Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι καύσωνες εμφανίζονται πλέον συχνότερα στην αρχή του καλοκαιριού σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες», δήλωσε ο Ρουμπέν ντελ Κάμπο της Aemet στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Στην Ιταλία, η κυβέρνηση επανέφερε έκτακτα μέτρα προστασίας της εργασίας με στόχο να προστατεύσει τους εργαζομένους που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στον ήλιο, όπως οι αγρότες και οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, από το να εργάζονται κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Οι επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν τη δραστηριότητά τους λόγω επικίνδυνων συνθηκών καύσωνα μπορούν πλέον να λάβουν κρατική οικονομική στήριξη για εργαζομένους που τίθενται προσωρινά εκτός εργασίας.

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο καύσωνας οδήγησε επίσης στη διακοπή λειτουργίας ενός πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στη νοτιοδυτική Γαλλία το βράδυ της Δευτέρας, καθώς η θερμοκρασία των υδάτων του ποταμού Γκαρόν αναμενόταν να φτάσει τους 28°C την Τρίτη. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, το νερό που χρησιμοποιείται για την ψύξη των αντιδραστήρων του πυρηνικού σταθμού του Γκολφές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει αυτή τη θερμοκρασία.

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