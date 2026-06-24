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Τραμπ: «Μπλοκάρει» νόμο για τη στέγαση μέχρι να εγκριθεί νομοσχέδιο για τις εκλογές
Ειδήσεις
22:05 - 24 Ιουν 2026

Τραμπ: «Μπλοκάρει» νόμο για τη στέγαση μέχρι να εγκριθεί νομοσχέδιο για τις εκλογές

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τετάρτη (24/6) ότι δεν προτίθεται να υπογράψει το νέο νομοσχέδιο για τη στέγαση, το οποίο εγκρίθηκε από το Κογκρέσο με διακομματική στήριξη, εάν προηγουμένως η Γερουσία δεν υιοθετήσει το νομοσχέδιο «SAVE America Act», το οποίο ο ίδιος θεωρεί κορυφαία πολιτική προτεραιότητα.      

Πιο αναλυτικά, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του νομοσχεδίου για τη στέγαση, υποστηρίζοντας ότι η έγκριση του «SAVE America Act» αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας και επείγουσα ανάγκη για τη χώρα.

Να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο για τη στέγαση αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στην αγορά κατοικίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπει χαλάρωση ορισμένων κανονιστικών περιορισμών και επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αξιολόγησης για νέα οικιστικά έργα.

Παρά τη θετική υποδοχή του από Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς, ο Τραμπ υποβάθμισε τη σημασία του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με το «SAVE America Act», το οποίο ζητά επίμονα να προωθηθεί προς ψήφιση εδώ και μήνες.

Το συγκεκριμένο νομοθέτημα προβλέπει αυστηρότερους κανόνες για τη συμμετοχή στις ομοσπονδιακές εκλογές, απαιτώντας από τους πολίτες να αποδεικνύουν την αμερικανική υπηκοότητά τους κατά την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και να επιδεικνύουν έγγραφα ταυτοποίησης κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Ωστόσο, η προοπτική έγκρισής του παραμένει αβέβαιη, καθώς προσκρούει τόσο στους κανονισμούς της Γερουσίας όσο και στις επιφυλάξεις ακόμη και ορισμένων Ρεπουμπλικανών βουλευτών. Η ηγεσία του κόμματος έχει επισημάνει επανειλημμένα στον πρόεδρο ότι η εξασφάλιση της απαιτούμενης στήριξης θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη.

Το νομοσχέδιο για τη στέγαση θεωρείται βασικό στοιχείο της πολιτικής ατζέντας των Ρεπουμπλικανών για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στην αμερικανική οικονομία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ συνδέει άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες με την προώθηση του «SAVE America Act». Την προηγούμενη εβδομάδα είχε ζητήσει την αναβολή διαδικασίας στη Γερουσία που αφορούσε την επικύρωση του διορισμού του Τζέι Κλέιτον στη θέση του διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο εκλογικό νομοσχέδιο.

Οι υποστηρικτές του «SAVE America Act» υποστηρίζουν ότι το μέτρο θα ενισχύσει την αξιοπιστία και την ασφάλεια των εκλογικών διαδικασιών. Αντίθετα, οι επικριτές του τονίζουν ότι η ψήφος μη πολιτών είναι ήδη παράνομη στις ΗΠΑ και προειδοποιούν ότι οι νέες απαιτήσεις θα μπορούσαν να δυσχεράνουν τη συμμετοχή εκατομμυρίων πολιτών στις εκλογές.

Οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων εκφράζουν επίσης ανησυχίες ότι οι νέοι περιορισμοί ενδέχεται να επηρεάσουν δυσανάλογα κοινωνικές ομάδες και μειονότητες, μεταξύ αυτών και τους Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους.

Από τις προεδρικές εκλογές του 2020, στις οποίες ηττήθηκε από τον Τζο Μπάιντεν, ο Τραμπ συνεχίζει να υποστηρίζει χωρίς να έχει παρουσιάσει αποδείξεις ότι το εκλογικό αποτέλεσμα αλλοιώθηκε μέσω εκτεταμένης νοθείας.

Παράλληλα, ζητεί την κατάργηση του ισχύοντος κανόνα της Γερουσίας που απαιτεί πλειοψηφία 60 ψήφων για την προώθηση νομοθετημάτων όπως το «SAVE America Act». Όπως υποστηρίζει, εάν οι Ρεπουμπλικανοί δεν προχωρήσουν πρώτοι σε αυτή την αλλαγή, οι Δημοκρατικοί θα το πράξουν όταν ανακτήσουν τον έλεγχο του σώματος, προκειμένου να περάσουν τις δικές τους πολιτικές πρωτοβουλίες.

«Οι Ρεπουμπλικανοί θα μοιάζουν πολύ αφελείς αν δεν το κάνουν πρώτοι», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι διαφορετικά θα παρακολουθεί τις εξελίξεις «με δάκρυα στα μάτια».

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