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Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 2,26 εκατ. μετοχές αξίας 2,7 εκατ. ευρώ
Επιχειρήσεις
21:15 - 24 Ιουν 2026

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 2,26 εκατ. μετοχές αξίας 2,7 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Μέσω σημερινής της ανακοίνωσης (24/6) η Bally's Intralot ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την αγορά μετοχών της εταιρείας από την Deutsche Bank. 

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

Η Bally’s Intralot Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 16.6.2026 ανακοίνωσής της για την σύναψη Συμφωνίας Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (η «Σύμβαση»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η τράπεζα Deutsche Bank AG (η «Τράπεζα») προέβη κατά την χρονική περίοδο από 17/6/2026 έως 23/6/2026 σε απόκτηση 2.259.585 μετοχών της Εταιρείας με μέση τιμή κτήσης 1,202891 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 2.718.034,23 ευρώ, ως ακολούθως:

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Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών, η Deutsche Bank AG κατέχει συνολικά 2.259.585 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,121% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Όπως έχει ανακοινωθεί ως ανωτέρω, στη λήξη της η Σύμβαση προβλέπει φυσικό διακανονισμό δια του οποίου, την ημερομηνία διακανονισμού, η Τράπεζα θα μεταβιβάσει δια πώλησης στην Εταιρεία το σύνολο των μετοχών τις οποίες αποκτά. Με τον φυσικό διακανονισμό της συναλλαγής, οι μεταβιβαζόμενες από την Τράπεζα στην Εταιρεία μετοχές θα καταστούν ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

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