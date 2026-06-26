Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% – Η ΕΕ απαντά: Κυριαρχικό δικαίωμα οι ψηφιακοί φόροι

Νέο μέτωπο στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις ανοίγει η αντιπαράθεση για τη φορολόγηση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, μετά την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον θα επιβάλει δασμούς 100% στις εισαγωγές από οποιαδήποτε χώρα προχωρήσει στην επιβολή φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (Digital Services Tax) σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν άμεση. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της διαθέτουν το κυριαρχικό δικαίωμα να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες και να διαμορφώνουν τη φορολογική τους πολιτική εντός της επικράτειάς τους.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής υπογράμμισε ότι οι φόροι ψηφιακών υπηρεσιών δεν στοχεύουν συγκεκριμένες χώρες, αλλά εφαρμόζονται ισότιμα σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν τα σχετικά κριτήρια, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται η έδρα τους.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αντιδράσει «γρήγορα και αποφασιστικά» προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της σε περίπτωση επιβολής αδικαιολόγητων μονομερών εμπορικών μέτρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια στιγμή, επανέλαβε ότι οι Βρυξέλλες εξακολουθούν να επιδιώκουν έναν εποικοδομητικό διάλογο για την εξεύρεση διεθνώς αποδεκτών λύσεων σχετικά με τη δίκαιη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας.

Το τελεσίγραφο Τραμπ μέσω Truth Social

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε αυστηρή προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις που εξετάζουν την επιβολή ψηφιακού φόρου στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

«Πολλές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός φόρου ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες και ορισμένες βρίσκονται πολύ κοντά στην υλοποίησή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα προχωρήσει στην εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα βρεθεί άμεσα αντιμέτωπη με δασμούς ύψους 100% σε όλα τα προϊόντα που εξάγει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μάλιστα, διευκρίνισε ότι οι συγκεκριμένοι δασμοί θα υπερισχύουν οποιασδήποτε υφιστάμενης ή μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, είτε αυτή έχει ήδη τεθεί σε ισχύ είτε βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της διαπραγμάτευσης, ενώ θα ενεργοποιούνται αμέσως μόλις εφαρμοστεί ο φόρος ψηφιακών υπηρεσιών.

{https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116817320899062447}

Στο στόχαστρο οι αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου αφορά κυρίως τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που έχουν ήδη θεσπίσει ή εξετάζουν την επιβολή Digital Services Tax στις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες.

Οι συγκεκριμένοι φόροι έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιβαρύνουν κυρίως πολυεθνικούς τεχνολογικούς ομίλους όπως οι Meta, Alphabet και Amazon, οι οποίοι, παρά τα σημαντικά έσοδα που αποκομίζουν σε πολλές χώρες, συχνά φορολογούνται περιορισμένα λόγω των υφιστάμενων διεθνών φορολογικών κανόνων.

Η βασική φιλοσοφία του μέτρου είναι ότι οι ψηφιακές επιχειρήσεις θα πρέπει να φορολογούνται στις αγορές όπου παράγουν οικονομική αξία και πραγματοποιούν σημαντικά έσοδα.

Σήμερα, περισσότερες από δώδεκα χώρες εφαρμόζουν ήδη κάποια μορφή φόρου ψηφιακών υπηρεσιών, ενώ αρκετές ακόμη εξετάζουν την υιοθέτηση αντίστοιχου πλαισίου.

Η νέα αντιπαράθεση αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία εστία έντασης στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις Βρυξέλλες να διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να παραιτηθούν από το δικαίωμα άσκησης της δικής τους φορολογικής πολιτικής.