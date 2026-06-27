Κλιμάκωση στον Περσικό: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά το χτύπημα σε εμπορικό πλοίο

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής26/6 πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη την Πέμπτη κατά εμπορικού πλοίου κοντά στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως αναφέρει το CNN, «αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ του Ιράν», ανέφερε η CENTCOM. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «η αδικαιολόγητη επίθεση των ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας παραβίασε ξεκάθαρα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι τα συγκεκριμένα πλήγματα δεν σηματοδοτούν, τουλάχιστον προς το παρόν, επιστροφή σε ευρείας κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις.

Οι δηλώσεις Τραμπ

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την ιρανική επίθεση με drones εναντίον εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ «ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, χωρίς όμως να αποκαλύψει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρούσαν σε αντίποινα.

Ερωτηθείς το απόγευμα της Παρασκευής για το εάν το Ιράν θα αντιμετωπίσει συνέπειες, περιορίστηκε να απαντήσει: «Θα το διαπιστώσετε».

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα επιθετικά drones μίας κατεύθυνσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως υποστήριξε, ένα από τα drones έπληξε το ανώτερο κατάστρωμα ενός μεγάλου και ιδιαίτερα ακριβού φορτηγού πλοίου, προκαλώντας ζημιές, χωρίς όμως να το ακινητοποιήσει.

«Το πλοίο συνέχισε την πορεία του. Καταρρίψαμε τα άλλα τρία drones. Πρόκειται προφανώς για μια ανόητη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Το Ιράν εξακολουθεί να έχει δυνατότητες»

Λίγες ώρες αργότερα, μιλώντας σε συγκέντρωση συντηρητικών χριστιανών στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το περιστατικό αποδεικνύει πως το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί μέρος των στρατιωτικών του δυνατοτήτων, παρά τον πολύμηνο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έχουν ακόμη κάποιες δυνατότητες, όχι πολλές. Δεν κερδίζουν τον πόλεμο, αλλά μπορούν ακόμη να εξαπολύουν επιθέσεις», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η επίθεση προκάλεσε έκπληξη στις αμερικανικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ απέφυγε και πάλι να διευκρινίσει εάν η Ουάσιγκτον θα απαντούσε στρατιωτικά.

«Δεν μου άρεσε το γεγονός ότι χτύπησαν ένα πλοίο χθες. Δεν ήταν αμερικανικό, αλλά ήταν ένα πολύ ακριβό πλοίο. Υπέστη ζημιές, αλλά συνέχισε το ταξίδι του. Δεν πρέπει να συμβαίνουν τέτοια πράγματα», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι οι απαντήσεις θα δοθούν σύντομα.

Φρουροί της Επανάστασης: Υποχώρησε ο εχθρός

Εν τω μεταξύ οι Φρουροί της Επανάστασης, σε ανακοίνωσή τους ισχυρίστηκαν ότι απέτρεψαν την αμερικανική επίθεση.

«Ανακοινώνουμε ότι αντιμετωπίσαμε μια επίθεση εναντίον του νησιού Σιρίκ, η οποία πραγματοποιήθηκε από αμερικανικές δυνάμεις», υποστηρίζουν και προσθέτουν: «Οι ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις μας κατάφεραν να αποτρέψουν και να ματαιώσουν την επίθεση και να αναγκάσουν τις επιτιθέμενες δυνάμεις να υποχωρήσουν, διαφυλάσσοντας έτσι την κυριαρχία του Ιράν επί των εδαφών και των υδάτων του.

» Διαβεβαιώνουμε ότι αυτή η επιθετική ενέργεια δεν θα μείνει αναπάντητη και ότι η απάντηση θα είναι άμεση και αποφασιστική, σε χρόνο και τόπο της επιλογής μας. Προειδοποιούμε ότι οποιαδήποτε νέα παράλογη ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με ισχυρή αντίδραση που θα διαλύσει τις ψευδαισθήσεις των επιτιθέμενων στην περιοχή».

Η πρώτη κρίση μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Πρόκειται για το πρώτο σοβαρό επεισόδιο μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προέβλεπε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την έναρξη ουσιαστικότερων διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν επιθυμεί επανέναρξη του πολέμου, τον οποίο είχε παραδεχθεί ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε «οικονομική καταστροφή» εάν συνεχιζόταν.

Η διαφωνία για τον έλεγχο των Στενών

Η Τεχεράνη θεωρεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ βασικό διαπραγματευτικό της πλεονέκτημα. Την Πέμπτη, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι ασφαλής διέλευση θα παρέχεται μόνο σε πλοία που θα χρησιμοποιούν θαλάσσιες διαδρομές εγκεκριμένες από το Ιράν.

Η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης προβλέπει την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο, χωρίς όμως να καθορίζει λεπτομερώς τους όρους εφαρμογής της.

Παραμένει επίσης διαφωνία σχετικά με το εάν το Ιράν μπορεί να επιβάλλει τέλη διέλευσης στα πλοία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι τα Στενά πρέπει να παραμείνουν ανοικτά και χωρίς διόδια, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει σχετικές χρεώσεις.

Το πλήγμα στο εμπορικό πλοίο

Σύμφωνα με τον βρετανικό οργανισμό United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), που παρακολουθεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά του από άγνωστο βλήμα, προκαλώντας ζημιές στη γέφυρα.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ του πληρώματος ούτε περιβαλλοντική ρύπανση από το περιστατικό.