ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κλιμάκωση στον Περσικό: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά το χτύπημα σε εμπορικό πλοίο
Ειδήσεις
00:40 - 27 Ιουν 2026

Κλιμάκωση στον Περσικό: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά το χτύπημα σε εμπορικό πλοίο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής26/6 πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη την Πέμπτη κατά εμπορικού πλοίου κοντά στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως αναφέρει το CNN, «αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ του Ιράν», ανέφερε η CENTCOM. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «η αδικαιολόγητη επίθεση των ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας παραβίασε ξεκάθαρα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι τα συγκεκριμένα πλήγματα δεν σηματοδοτούν, τουλάχιστον προς το παρόν, επιστροφή σε ευρείας κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις.

Οι δηλώσεις Τραμπ

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την ιρανική επίθεση με drones εναντίον εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ «ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, χωρίς όμως να αποκαλύψει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρούσαν σε αντίποινα.

Ερωτηθείς το απόγευμα της Παρασκευής για το εάν το Ιράν θα αντιμετωπίσει συνέπειες, περιορίστηκε να απαντήσει: «Θα το διαπιστώσετε».

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα επιθετικά drones μίας κατεύθυνσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως υποστήριξε, ένα από τα drones έπληξε το ανώτερο κατάστρωμα ενός μεγάλου και ιδιαίτερα ακριβού φορτηγού πλοίου, προκαλώντας ζημιές, χωρίς όμως να το ακινητοποιήσει.

«Το πλοίο συνέχισε την πορεία του. Καταρρίψαμε τα άλλα τρία drones. Πρόκειται προφανώς για μια ανόητη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Το Ιράν εξακολουθεί να έχει δυνατότητες»

Λίγες ώρες αργότερα, μιλώντας σε συγκέντρωση συντηρητικών χριστιανών στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το περιστατικό αποδεικνύει πως το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί μέρος των στρατιωτικών του δυνατοτήτων, παρά τον πολύμηνο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έχουν ακόμη κάποιες δυνατότητες, όχι πολλές. Δεν κερδίζουν τον πόλεμο, αλλά μπορούν ακόμη να εξαπολύουν επιθέσεις», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η επίθεση προκάλεσε έκπληξη στις αμερικανικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ απέφυγε και πάλι να διευκρινίσει εάν η Ουάσιγκτον θα απαντούσε στρατιωτικά.

«Δεν μου άρεσε το γεγονός ότι χτύπησαν ένα πλοίο χθες. Δεν ήταν αμερικανικό, αλλά ήταν ένα πολύ ακριβό πλοίο. Υπέστη ζημιές, αλλά συνέχισε το ταξίδι του. Δεν πρέπει να συμβαίνουν τέτοια πράγματα», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι οι απαντήσεις θα δοθούν σύντομα.

Φρουροί της Επανάστασης: Υποχώρησε ο εχθρός

Εν τω μεταξύ οι Φρουροί της Επανάστασης, σε ανακοίνωσή τους ισχυρίστηκαν ότι απέτρεψαν την αμερικανική επίθεση.

«Ανακοινώνουμε ότι αντιμετωπίσαμε μια επίθεση εναντίον του νησιού Σιρίκ, η οποία πραγματοποιήθηκε από αμερικανικές δυνάμεις», υποστηρίζουν και προσθέτουν: «Οι ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις μας κατάφεραν να αποτρέψουν και να ματαιώσουν την επίθεση και να αναγκάσουν τις επιτιθέμενες δυνάμεις να υποχωρήσουν, διαφυλάσσοντας έτσι την κυριαρχία του Ιράν επί των εδαφών και των υδάτων του.

» Διαβεβαιώνουμε ότι αυτή η επιθετική ενέργεια δεν θα μείνει αναπάντητη και ότι η απάντηση θα είναι άμεση και αποφασιστική, σε χρόνο και τόπο της επιλογής μας. Προειδοποιούμε ότι οποιαδήποτε νέα παράλογη ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με ισχυρή αντίδραση που θα διαλύσει τις ψευδαισθήσεις των επιτιθέμενων στην περιοχή».

Η πρώτη κρίση μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Πρόκειται για το πρώτο σοβαρό επεισόδιο μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προέβλεπε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την έναρξη ουσιαστικότερων διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν επιθυμεί επανέναρξη του πολέμου, τον οποίο είχε παραδεχθεί ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε «οικονομική καταστροφή» εάν συνεχιζόταν.

Η διαφωνία για τον έλεγχο των Στενών

Η Τεχεράνη θεωρεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ βασικό διαπραγματευτικό της πλεονέκτημα. Την Πέμπτη, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι ασφαλής διέλευση θα παρέχεται μόνο σε πλοία που θα χρησιμοποιούν θαλάσσιες διαδρομές εγκεκριμένες από το Ιράν.

Η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης προβλέπει την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο, χωρίς όμως να καθορίζει λεπτομερώς τους όρους εφαρμογής της.

Παραμένει επίσης διαφωνία σχετικά με το εάν το Ιράν μπορεί να επιβάλλει τέλη διέλευσης στα πλοία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι τα Στενά πρέπει να παραμείνουν ανοικτά και χωρίς διόδια, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει σχετικές χρεώσεις.

Το πλήγμα στο εμπορικό πλοίο

Σύμφωνα με τον βρετανικό οργανισμό United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), που παρακολουθεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά του από άγνωστο βλήμα, προκαλώντας ζημιές στη γέφυρα.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ του πληρώματος ούτε περιβαλλοντική ρύπανση από το περιστατικό.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/06/2026 - 00:51
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα
Επιχειρήσεις

Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα

Συμφωνία-ορόσημο: Το Ισραήλ αποσύρεται από δύο περιοχές του Λιβάνου - Απειλές για εμφύλιο από Χεζμπολάχ
Ειδήσεις

Συμφωνία-ορόσημο: Το Ισραήλ αποσύρεται από δύο περιοχές του Λιβάνου - Απειλές για εμφύλιο από Χεζμπολάχ

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 00:40

Κλιμάκωση στον Περσικό: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά το χτύπημα σε εμπορικό πλοίο

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 23:45

Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 23:25

Wall: Σφυροκόπημα στις μετοχές τεχνολογίας – Ο Nasdaq βυθίστηκε για πέμπτη συνεδρίαση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 23:20

ΕΛΑΣ: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ανηλίκου με οπαδικό υπόβαθρο στην Καλλιθέα – 7 συλλήψεις

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:59

Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% – Η ΕΕ απαντά: Κυριαρχικό δικαίωμα οι ψηφιακοί φόροι

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 22:40

ΥΠΑΑΤ: Στο Μητρώο Αγροτών οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:20

Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:17

Συμφωνία-ορόσημο: Το Ισραήλ αποσύρεται από δύο περιοχές του Λιβάνου - Απειλές για εμφύλιο από Χεζμπολάχ

Magazino
26/06/2026 - 22:00

Πώς το έδαφος αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε και περπατάμε στην πόλη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 21:59

Μασσαλία: Στα χέρια των γαλλικών αρχών τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 21:40

Δικηγορικοί Σύλλογοι κατά του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης: «Αγνοήθηκαν οι παρατηρήσεις μας»

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 21:20

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια: Υποχρεωτική ασφάλιση και απαγόρευση για κάτω των 17

Ειδήσεις
26/06/2026 - 21:07

Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί και 50.000 οι αγνοούμενοι – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 21:00

Τέλος στις έξτρα χρεώσεις της Ryanair: Δωρεάν θέσεις δίπλα στα παιδιά για όλους τους γονείς

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:59

ΕΛΑΣ: Κυκλοφορεί παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς ως ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:48

«Σφραγίζεται» η κατάπαυση πυρός Ισραήλ–Λιβάνου: Κατέληξαν σε συμφωνία, δηλώνει ο Ρούμπιο

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:40

Βρυξέλλες: Τέλος 15% στις εξαγωγές σκραπ αλουμινίου για να συγκρατηθούν οι πρώτες ύλες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/06/2026 - 20:20

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.: Συμφωνία για τον αρχικό σχεδιασμό του έργου αναβάθμισης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 19:59

Ευρωαγορές: Υποχώρηση των χρηματιστηρίων με αιχμή την τεχνολογία και τα chips

Εργασιακά
26/06/2026 - 19:45

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 3 Iουλίου

Ειδήσεις
26/06/2026 - 19:25

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Ναυτιλία
26/06/2026 - 19:10

Κικίλιας από Σύρο: Ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:51

Ελλάδα – Ουκρανία: Υπογραφή Μνημονίου για την ανοικοδόμηση και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:42

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 27 – 28 Ιουνίου λόγω εργασιών

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:40

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει

Πολιτική
26/06/2026 - 18:37

ΠΑΣΟΚ: Και στο κτηματολόγιο η κυβέρνηση παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:30

Ευρώπη Holdings: ΑΜΚ €890.678 & Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 3.425.688 νέων μετοχών από 30 Ιουνίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/06/2026 - 18:24

Κι όμως, γίνεται: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κερνάει ακόμη κι όταν δεν είναι εκεί

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 18:20

Μάνος (Dotsoft): Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της DECA Investments

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:17

Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €212 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ