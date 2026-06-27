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«Ειρήνη με διάρκεια»: Όσα προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου με τη στήριξη των ΗΠΑ
Ειδήσεις
13:50 - 27 Ιουν 2026

«Ειρήνη με διάρκεια»: Όσα προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου με τη στήριξη των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Μια νέα σελίδα στις σχέσεις Ισραήλ και Λιβάνου επιχειρεί να ανοίξει η συμφωνία-πλαίσιο που υπεγράφη την Παρασκευή το βράδυ στην Ουάσινγκτον από τις δύο χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την επίτευξη μόνιμης ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή.

Η συμφωνία, όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περιγράφει το πλαίσιο για την αποκλιμάκωση της έντασης, την αποκατάσταση της κρατικής κυριαρχίας στον Λίβανο και τη σταδιακή εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών.

Στόχος η διαρκής ειρήνη

Στο κείμενο της συμφωνίας, Ισραήλ και Λίβανος επαναβεβαιώνουν τη βούλησή τους να οικοδομήσουν μια σταθερή και διαρκή ειρήνη, εκφράζοντας την πρόθεση να τερματίσουν τη μακροχρόνια σύγκρουσή τους.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι επιδιώκουν σχέσεις καλής γειτονίας και αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε κράτους να ζει με ασφάλεια και ειρήνη.

Διάλογος με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ

Η συμφωνία προβλέπει ότι όλες οι εκκρεμότητες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα επιλύονται μέσω απευθείας διμερών διαπραγματεύσεων, με τη διαμεσολάβηση και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας συγκροτείται κοινή ομάδα στρατιωτικού συντονισμού, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των δύο χωρών και των ΗΠΑ.

Αφοπλισμός ένοπλων οργανώσεων και αποχώρηση του ισραηλινού στρατού

Κεντρικό σημείο της συμφωνίας αποτελεί η σταδιακή αποκατάσταση του πλήρους ελέγχου του λιβανικού κράτους σε ολόκληρη την επικράτεια.

Χωρίς να κατονομάζεται ρητά η Χεζμπολάχ, προβλέπεται ο επαληθευμένος αφοπλισμός όλων των μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων και η διάλυση των στρατιωτικών υποδομών τους.

Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να αποσυρθούν σταδιακά από το λιβανικό έδαφος.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Λιβάνου ξεκαθαρίζει ότι απορρίπτει οποιαδήποτε χρήση βίας από κρατικούς ή μη κρατικούς φορείς χωρίς τη δική της ρητή εξουσιοδότηση.

Σταδιακή ανάπτυξη του λιβανικού στρατού

Η εφαρμογή της συμφωνίας θα ξεκινήσει από δύο πιλοτικές ζώνες, όπου ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει σταδιακά την ευθύνη της ασφάλειας, μετά τον αφοπλισμό των ένοπλων ομάδων.

Στη συνέχεια προβλέπεται η επέκταση του σχεδίου και σε άλλες περιοχές, κατόπιν κοινής συμφωνίας των δύο πλευρών.

Με την πλήρη ανάληψη του ελέγχου από τις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις θα αρχίσουν έργα ανοικοδόμησης με τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, ενώ οι άμαχοι που εγκατέλειψαν τις εστίες τους θα μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν διεκδικεί λιβανικό έδαφος

Στη συμφωνία επισημαίνεται ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο συνδέονται αποκλειστικά με την αντιμετώπιση απειλών από ένοπλες οργανώσεις, κυρίως τη Χεζμπολάχ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει ότι, εφόσον εξαλειφθεί η συγκεκριμένη απειλή, δεν θα υπάρχει λόγος διατήρησης στρατιωτικής παρουσίας στον Λίβανο και επαναλαμβάνει ότι δεν έχει καμία εδαφική διεκδίκηση εις βάρος της γειτονικής χώρας.

Διεθνής στήριξη για την ανοικοδόμηση

Σημαντικό μέρος της συμφωνίας αφορά και την οικονομική ανάκαμψη του Λιβάνου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να κινητοποιήσουν τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να στηριχθούν η ανοικοδόμηση της χώρας, η αποκατάσταση των υποδομών, η επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας και η δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης.

Από την πλευρά της, η λιβανική κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι οι διεθνείς πόροι για την ανοικοδόμηση δεν θα διοχετευθούν σε μη κρατικές ένοπλες οργανώσεις ή σε πρόσωπα και φορείς που συνδέονται με αυτές.

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