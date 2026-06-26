ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συμφωνία-ορόσημο: Το Ισραήλ αποσύρεται από δύο περιοχές του Λιβάνου - Απειλές για εμφύλιο από Χεζμπολάχ
Ειδήσεις
22:17 - 26 Ιουν 2026

Συμφωνία-ορόσημο: Το Ισραήλ αποσύρεται από δύο περιοχές του Λιβάνου - Απειλές για εμφύλιο από Χεζμπολάχ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έπειτα από εντατικές συνομιλίες, με τη συμμετοχή και του ίδιου του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην τελική φάση τους, το Ισραήλ και o Λίβανος και οι ΗΠΑ υπέγραψαν την Παρασκευή 26/6 τριμερή συμφωνία-πλαίσιο.

Οι συνομιλίες κατέληξαν σε τριμερή συμφωνία μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια «μελλοντική συμφωνία» με στόχο την επίτευξη μιας ευρύτερης ειρηνευτικής διευθέτησης μεταξύ των δύο χωρών.

Το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του από δύο περιοχές του νότιου Λιβάνου, παραδίδοντας τον έλεγχο στον λιβανικό στρατό, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας που υπογράφηκε έπειτα από τέσσερις ημέρες διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον.

Κατά την υπογραφή της συμφωνίας, η πρέσβειρα του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Νάντα Χαμαντέχ Μοαουάντ, χαρακτήρισε τη συμφωνία «το πρώτο βήμα στον δρόμο για την αποκατάσταση της λιβανικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας».

Ο Νετανιάχου διευκρίνισε ότι η μία από τις δύο περιοχές από τις οποίες θα αποχωρήσουν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι και η δεύτερη νότια του ποταμού. Η περιοχή που κατέχει σήμερα το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο περιλαμβάνει εδάφη νότια του Λιτάνι. Σε προηχογραφημένο μήνυμά του το βράδυ της Παρασκευής, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αποχώρηση αφορά θέσεις τις οποίες ο ισραηλινός στρατός «δεν χρειάζεται» πλέον να διατηρεί.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών φιλοξένησε τον πέμπτο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να επιτευχθεί μια ευρύτερη συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες, οι οποίες δεν έχουν ποτέ συνάψει διπλωματικές σχέσεις.

«Σήμερα είναι η αρχή της αρχής», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά την τελετή υπογραφής. «Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο και δεν υποτιμούμε τις δυσκολίες. Γνωρίζουμε όμως πόσο σημαντική είναι αυτή η προσπάθεια και είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην επίτευξή της».

Στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που περιλαμβάνεται στη νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει τον έλεγχο των περιοχών από τις οποίες θα αποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις αναφέρει το CNN, το οποίο είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι το Ισραήλ εξέταζε «συμβολικές» αποχωρήσεις από κατεχόμενα εδάφη του νότιου Λιβάνου ως ένδειξη καλής θέλησης προς τη λιβανική κυβέρνηση.

Την Πέμπτη, οι IDF είχαν ανακοινώσει ότι θα μειώσουν «προσωρινά» τις δυνάμεις τους στον Λίβανο, χωρίς όμως να κάνουν αναφορά σε αποχώρηση από κατεχόμενες περιοχές. Μία ημέρα νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είχε δηλώσει ότι ο στρατός δεν θα εγκαταλείψει τον Λίβανο ακόμη και αν αυτό ζητηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική επιτυχία για το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι επιτρέπει στη χώρα να διατηρήσει τον έλεγχο μεγάλου μέρους των κατεχόμενων περιοχών στον νότιο Λίβανο, όσο η Χεζμπολάχ δεν αφοπλίζεται.

«Πρόκειται επίσης για ένα σημαντικό πλήγμα κατά του Ιράν», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Η Τεχεράνη προσπαθεί να μας εξαναγκάσει να αποχωρήσουμε από τον νότιο Λίβανο με τη βία. Στην πράξη, το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες της λένε ότι αυτό δεν είναι δική της υπόθεση».

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι «οι λαοί του Λιβάνου και του Ισραήλ αξίζουν να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια, αλλά επί χρόνια έχουν υποφέρει εξαιτίας της σύγκρουσης».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djj7be2zn3q9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Συνεχίζει τις απειλές η Χεζμπολάχ

Με το ενδεχόμενο εμφυλίου πολέμου προειδοποίησε η Χεζμπολάχ, απορρίπτοντας τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν Ισραήλ και Λίβανος στην Ουάσινγκτον. Βουλευτής της οργάνωσης δήλωσε ότι οι λιβανικές αρχές δεν μπορούν να εφαρμόσουν τη συμφωνία «εκτός αν οδηγήσουν τη χώρα σε εμφύλιο πόλεμο» με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Μιλώντας στο Al-Mayadeen, υποστήριξε ότι όσα έγιναν στην Ουάσινγκτον ήταν προσπάθεια να υπονομευθεί η «διαδρομή της συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ», προσθέτοντας πως «χωρίς την Αντίσταση, τίποτα δεν θα περάσει».

Παράλληλα, ο ίδιος δήλωσε ότι η αντίθεση της οργάνωσης στη συμφωνία είναι «σοβαρή» και προειδοποίησε πως δεν θα επιτρέψει στις λιβανέζικες αρχές να εφαρμόσουν επί του πεδίου τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στην Ουάσινγκτον.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/06/2026 - 22:29
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Σφραγίζεται» η κατάπαυση πυρός Ισραήλ–Λιβάνου: Κατέληξαν σε συμφωνία, δηλώνει ο Ρούμπιο
Ειδήσεις

«Σφραγίζεται» η κατάπαυση πυρός Ισραήλ–Λιβάνου: Κατέληξαν σε συμφωνία, δηλώνει ο Ρούμπιο

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει

Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί και 50.000 οι αγνοούμενοι – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί και 50.000 οι αγνοούμενοι – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 23:25

Wall: Σφυροκόπημα στις μετοχές τεχνολογίας – Ο Nasdaq βυθίστηκε για πέμπτη συνεδρίαση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 23:20

ΕΛΑΣ: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ανηλίκου με οπαδικό υπόβαθρο στην Καλλιθέα – 7 συλλήψεις

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:59

Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% – Η ΕΕ απαντά: Κυριαρχικό δικαίωμα οι ψηφιακοί φόροι

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 22:40

ΥΠΑΑΤ: Στο Μητρώο Αγροτών οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:20

Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:17

Συμφωνία-ορόσημο: Το Ισραήλ αποσύρεται από δύο περιοχές του Λιβάνου - Απειλές για εμφύλιο από Χεζμπολάχ

Magazino
26/06/2026 - 22:00

Πώς το έδαφος αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε και περπατάμε στην πόλη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 21:59

Μασσαλία: Στα χέρια των γαλλικών αρχών τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 21:40

Δικηγορικοί Σύλλογοι κατά του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης: «Αγνοήθηκαν οι παρατηρήσεις μας»

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 21:20

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια: Υποχρεωτική ασφάλιση και απαγόρευση για κάτω των 17

Ειδήσεις
26/06/2026 - 21:07

Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί και 50.000 οι αγνοούμενοι – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 21:00

Τέλος στις έξτρα χρεώσεις της Ryanair: Δωρεάν θέσεις δίπλα στα παιδιά για όλους τους γονείς

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:59

ΕΛΑΣ: Κυκλοφορεί παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς ως ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:48

«Σφραγίζεται» η κατάπαυση πυρός Ισραήλ–Λιβάνου: Κατέληξαν σε συμφωνία, δηλώνει ο Ρούμπιο

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:40

Βρυξέλλες: Τέλος 15% στις εξαγωγές σκραπ αλουμινίου για να συγκρατηθούν οι πρώτες ύλες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/06/2026 - 20:20

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.: Συμφωνία για τον αρχικό σχεδιασμό του έργου αναβάθμισης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 19:59

Ευρωαγορές: Υποχώρηση των χρηματιστηρίων με αιχμή την τεχνολογία και τα chips

Εργασιακά
26/06/2026 - 19:45

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 3 Iουλίου

Ειδήσεις
26/06/2026 - 19:25

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Ναυτιλία
26/06/2026 - 19:10

Κικίλιας από Σύρο: Ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:51

Ελλάδα – Ουκρανία: Υπογραφή Μνημονίου για την ανοικοδόμηση και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:42

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 27 – 28 Ιουνίου λόγω εργασιών

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:40

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει

Πολιτική
26/06/2026 - 18:37

ΠΑΣΟΚ: Και στο κτηματολόγιο η κυβέρνηση παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:30

Ευρώπη Holdings: ΑΜΚ €890.678 & Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 3.425.688 νέων μετοχών από 30 Ιουνίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/06/2026 - 18:24

Κι όμως, γίνεται: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κερνάει ακόμη κι όταν δεν είναι εκεί

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 18:20

Μάνος (Dotsoft): Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της DECA Investments

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:17

Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €212 εκατ.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 18:13

Καταδίκη για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:01

Νέο ΕΣΗΔΗΣ: Μετάβαση σε ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για τον κύκλο ζωής των Δημόσιων Συμβάσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ