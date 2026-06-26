Συμφωνία-ορόσημο: Το Ισραήλ αποσύρεται από δύο περιοχές του Λιβάνου - Απειλές για εμφύλιο από Χεζμπολάχ

Έπειτα από εντατικές συνομιλίες, με τη συμμετοχή και του ίδιου του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην τελική φάση τους, το Ισραήλ και o Λίβανος και οι ΗΠΑ υπέγραψαν την Παρασκευή 26/6 τριμερή συμφωνία-πλαίσιο.

Οι συνομιλίες κατέληξαν σε τριμερή συμφωνία μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια «μελλοντική συμφωνία» με στόχο την επίτευξη μιας ευρύτερης ειρηνευτικής διευθέτησης μεταξύ των δύο χωρών.

Το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του από δύο περιοχές του νότιου Λιβάνου, παραδίδοντας τον έλεγχο στον λιβανικό στρατό, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας που υπογράφηκε έπειτα από τέσσερις ημέρες διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον.

Κατά την υπογραφή της συμφωνίας, η πρέσβειρα του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Νάντα Χαμαντέχ Μοαουάντ, χαρακτήρισε τη συμφωνία «το πρώτο βήμα στον δρόμο για την αποκατάσταση της λιβανικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας».

Ο Νετανιάχου διευκρίνισε ότι η μία από τις δύο περιοχές από τις οποίες θα αποχωρήσουν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι και η δεύτερη νότια του ποταμού. Η περιοχή που κατέχει σήμερα το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο περιλαμβάνει εδάφη νότια του Λιτάνι. Σε προηχογραφημένο μήνυμά του το βράδυ της Παρασκευής, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αποχώρηση αφορά θέσεις τις οποίες ο ισραηλινός στρατός «δεν χρειάζεται» πλέον να διατηρεί.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών φιλοξένησε τον πέμπτο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να επιτευχθεί μια ευρύτερη συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες, οι οποίες δεν έχουν ποτέ συνάψει διπλωματικές σχέσεις.

«Σήμερα είναι η αρχή της αρχής», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά την τελετή υπογραφής. «Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο και δεν υποτιμούμε τις δυσκολίες. Γνωρίζουμε όμως πόσο σημαντική είναι αυτή η προσπάθεια και είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην επίτευξή της».

Στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που περιλαμβάνεται στη νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει τον έλεγχο των περιοχών από τις οποίες θα αποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις αναφέρει το CNN, το οποίο είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι το Ισραήλ εξέταζε «συμβολικές» αποχωρήσεις από κατεχόμενα εδάφη του νότιου Λιβάνου ως ένδειξη καλής θέλησης προς τη λιβανική κυβέρνηση.

Την Πέμπτη, οι IDF είχαν ανακοινώσει ότι θα μειώσουν «προσωρινά» τις δυνάμεις τους στον Λίβανο, χωρίς όμως να κάνουν αναφορά σε αποχώρηση από κατεχόμενες περιοχές. Μία ημέρα νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είχε δηλώσει ότι ο στρατός δεν θα εγκαταλείψει τον Λίβανο ακόμη και αν αυτό ζητηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική επιτυχία για το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι επιτρέπει στη χώρα να διατηρήσει τον έλεγχο μεγάλου μέρους των κατεχόμενων περιοχών στον νότιο Λίβανο, όσο η Χεζμπολάχ δεν αφοπλίζεται.

«Πρόκειται επίσης για ένα σημαντικό πλήγμα κατά του Ιράν», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Η Τεχεράνη προσπαθεί να μας εξαναγκάσει να αποχωρήσουμε από τον νότιο Λίβανο με τη βία. Στην πράξη, το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες της λένε ότι αυτό δεν είναι δική της υπόθεση».

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι «οι λαοί του Λιβάνου και του Ισραήλ αξίζουν να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια, αλλά επί χρόνια έχουν υποφέρει εξαιτίας της σύγκρουσης».

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Συνεχίζει τις απειλές η Χεζμπολάχ

Με το ενδεχόμενο εμφυλίου πολέμου προειδοποίησε η Χεζμπολάχ, απορρίπτοντας τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν Ισραήλ και Λίβανος στην Ουάσινγκτον. Βουλευτής της οργάνωσης δήλωσε ότι οι λιβανικές αρχές δεν μπορούν να εφαρμόσουν τη συμφωνία «εκτός αν οδηγήσουν τη χώρα σε εμφύλιο πόλεμο» με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Μιλώντας στο Al-Mayadeen, υποστήριξε ότι όσα έγιναν στην Ουάσινγκτον ήταν προσπάθεια να υπονομευθεί η «διαδρομή της συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ», προσθέτοντας πως «χωρίς την Αντίσταση, τίποτα δεν θα περάσει».

Παράλληλα, ο ίδιος δήλωσε ότι η αντίθεση της οργάνωσης στη συμφωνία είναι «σοβαρή» και προειδοποίησε πως δεν θα επιτρέψει στις λιβανέζικες αρχές να εφαρμόσουν επί του πεδίου τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στην Ουάσινγκτον.