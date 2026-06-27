Η Τουρκία στο στόχαστρο του Κογκρέσου: Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στη συμφωνία των 700 εκατ. δολαρίων

Νέο κύμα αντιδράσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί η πρόθεση της αμερικανικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην πώληση κινητήρων F110 προς την Τουρκία, με τέσσερις Ελληνοαμερικανούς βουλευτές να απευθύνουν κοινό μήνυμα προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας να μην προχωρήσει η συγκεκριμένη συμφωνία και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ενόψει της επικείμενης Συνόδου του ΝΑΤΟ, οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρόνις υπογραμμίζουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να λειτουργεί ως παράγοντας αποσταθεροποίησης στην Ανατολική Μεσόγειο, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της.

Στην κοινή τους δήλωση αναφέρουν ότι βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία τόσο με την αμερικανική κυβέρνηση όσο και με την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, προκειμένου να αποτρέψουν την προώθηση της συμφωνίας για τους κινητήρες F110, αλλά και οποιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη που θα επέτρεπε στην Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς F-35.

Παράλληλα, αυξάνονται οι πιέσεις και από την οργανωμένη ελληνοαμερικανική κοινότητα. Το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο Τραμπ, καλώντας την αμερικανική κυβέρνηση να επανεξετάσει τη στάση της απέναντι στην Άγκυρα, να σεβαστεί τον θεσμικό ρόλο του Κογκρέσου και να μην εγκρίνει την προμήθεια F-35 στην Τουρκία, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δημοκρατικός βουλευτής Κρις Παππάς από το Νιου Χάμσαϊρ, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση Ερντογάν δεν μπορεί να επιβραβεύεται όσο συνεχίζει, όπως υποστήριξε, να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία και να απειλεί συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος επανέλαβε την πάγια θέση του ότι δεν πρέπει να εγκριθεί καμία πώληση F-35 προς την Τουρκία.

Την αντίθεσή τους στην υπό εξέταση συμφωνία εξέφρασαν επίσης αρκετοί Δημοκρατικοί βουλευτές, οι οποίοι προειδοποίησαν την αμερικανική κυβέρνηση τόσο για την πώληση των κινητήρων F110 όσο και για οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική έναντι της Άγκυρας σχετικά με τα F-35.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε και ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, Γκρέγκορι Μικς, ο οποίος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν παρείχε επαρκή ενημέρωση στο Κογκρέσο σχετικά με τις συνέπειες της συμφωνίας, ειδικά σε ό,τι αφορά την υπόθεση των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 και τις ευρύτερες αμερικανοτουρκικές σχέσεις.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά την επίσημη ενημέρωση που απέστειλε η κυβέρνηση Τραμπ στο Κογκρέσο για την πρόθεσή της να εγκρίνει την πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία, σε συμφωνία που, σύμφωνα με το Reuters, υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια δολάρια.

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Οι κινητήρες αυτοί προορίζονται για το υπό ανάπτυξη τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος KΑΑΝ, το οποίο αποτελεί το βασικό εγχώριο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Άγκυρας. Η συγκεκριμένη προμήθεια θεωρείται από αρκετούς αναλυτές ως ένα πιθανό βήμα εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας, οι οποίες επιβαρύνθηκαν σημαντικά μετά την αγορά των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία και τις αμερικανικές κυρώσεις που ακολούθησαν.

Ωστόσο, το ζήτημα εξακολουθεί να προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον. Μέσα στο σύνθετο διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις προκλήσεις στις διατλαντικές σχέσεις, η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να εξετάζει μια ενδιάμεση λύση, επιδιώκοντας να προχωρήσει στην πώληση των κινητήρων F110 της General Electric, χωρίς προς το παρόν να μεταβάλει τη στάση της σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

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