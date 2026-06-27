Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την προεδρία της Σερβίας μέσα στις επόμενες εβδομάδες ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι θα προκηρυχθούν πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, αναφέρει σε δημοσίευμα του το Reuters.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υποστηρικτών του στο Βελιγράδι, έπειτα από πολλούς μήνες μαζικών αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων με επίκεντρο τις καταγγελίες για διαφθορά και κυβερνητική ανεπάρκεια.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν μετά την κατάρρευση στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τον Νοέμβριο του 2024, δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι. Η τραγωδία πυροδότησε ένα ισχυρό φοιτητικό κίνημα, το οποίο ζητά πολιτικές ευθύνες και άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο Νόβι Σαντ για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων, επαναλαμβάνοντας το αίτημά τους για πρόωρες γενικές εκλογές. Νέα κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στην πόλη Κράλιεβο, στη νοτιοανατολική Σερβία.

«Θα είμαι πρόεδρος μόνο για μερικές ακόμη εβδομάδες και στη συνέχεια θα παραιτηθώ», δήλωσε ο Βούτσιτς, η δεύτερη και τελευταία προεδρική θητεία του οποίου επρόκειτο να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2027.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι θα συμβάλει ώστε το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) να επικρατήσει τόσο στις προεδρικές όσο και στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα της παραίτησής του ή της διάλυσης του Κοινοβουλίου, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο επικεφαλής του κινήματος Kreni–Promeni (Move-Change), Σάβο Μάνοϊλοβιτς, εκτίμησε ότι ο Βούτσιτς επιχειρεί μέσω της παραίτησής του και των πρόωρων εκλογών να προλάβει την πολιτική του κατάρρευση, καθώς –όπως υποστήριξε– το φοιτητικό κίνημα απολαμβάνει πλέον μεγαλύτερη λαϊκή στήριξη.

Οι διαδηλωτές, κόμματα της αντιπολίτευσης και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ ανέδειξε χρόνιες παθογένειες στη διαχείριση δημόσιων έργων, τη διαφθορά και την έλλειψη λογοδοσίας. Παράλληλα, κατηγορούν τον Βούτσιτς και τους συμμάχους του για αυταρχικές πρακτικές, περιορισμό της ελευθερίας του Τύπου, διαφθορά και διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Ο ίδιος και η κυβέρνησή του απορρίπτουν όλες τις κατηγορίες.

Η Σερβία εξακολουθεί να είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες ζητούν από το Βελιγράδι να προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, την αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την ευθυγράμμιση της εξωτερικής του πολιτικής με εκείνη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία.