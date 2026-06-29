Το Ανώτατο Δικαστήριο «φρενάρει» τον Τραμπ – Παραμένει στη Fed η Λίζα Κουκ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έβαλε προσωρινό «φρένο» στην προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει τη διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), Λίζα Κουκ, αποφασίζοντας ότι θα παραμείνει στη θέση της μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική εξέταση της υπόθεσης.

Με οριακή πλειοψηφία 5-4, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να ανασταλεί προηγούμενη απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου, η οποία είχε μπλοκάρει την αποπομπή της Κουκ. Ωστόσο, οι δικαστές δεν έκριναν οριστικά αν ο Αμερικανός πρόεδρος διαθέτει τελικά την εξουσία να απομακρύνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed.

Την απόφαση της πλειοψηφίας συνέταξε ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, Τζον Ρόμπερτς, με τη στήριξη του συντηρητικού δικαστή Μπρετ Κάβανο και των τριών φιλελεύθερων δικαστών του σώματος. Οι υπόλοιποι τέσσερις συντηρητικοί δικαστές διαφώνησαν.

Η υπόθεση ξεκίνησε πριν από περίπου εννέα μήνες, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την αποπομπή της Κουκ, επικαλούμενος καταγγελίες για ενυπόθηκη απάτη πριν από τον διορισμό της στη Fed. Οι κατηγορίες είχαν διατυπωθεί από τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA), Μπιλ Πούλτε, ο οποίος είχε διοριστεί από τον ίδιο τον Τραμπ.

Η Κουκ αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ η ίδια και υποστηρικτές της εκτιμούν ότι ο πραγματικός λόγος της αποπομπής ήταν η άρνησή της να στηρίξει τις μειώσεις επιτοκίων που ζητούσε επίμονα ο πρόεδρος από τη Fed κατά τους πρώτους μήνες της δεύτερης θητείας του.

Σύμφωνα με τον νόμο που διέπει τη λειτουργία της Federal Reserve, ο πρόεδρος μπορεί να απομακρύνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο «για σπουδαίο λόγο». Κατά την ακροαματική διαδικασία τον Ιανουάριο, αρκετοί δικαστές εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί απέναντι στη θέση της κυβέρνησης, με τον Μπρετ Κάβανο να προειδοποιεί ότι μια ανεξέλεγκτη εξουσία αποπομπής θα μπορούσε να υπονομεύσει, ακόμη και να διαλύσει, την ανεξαρτησία της Federal Reserve.

Η Λίζα Κουκ, η πρώτη Αφροαμερικανίδα που υπηρέτησε ως διοικήτρια της Fed, παραμένει έτσι στη θέση της μέχρι να εκδοθεί η οριστική δικαστική απόφαση.