Γερμανία: Υποχώρηση πληθωρισμού στο 2,3% τον Ιούνιο – Καθοριστική η πτώση στις τιμές καυσίμων

Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού καταγράφηκε στη Γερμανία τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis), καθώς ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,3%, έναντι 2,6% τον Μάιο.

Η νέα επιβράδυνση σηματοδοτεί βελτίωση τόσο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα όσο και σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, αντανακλώντας κυρίως τη σημαντική υποχώρηση του κόστους των καυσίμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι τιμές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την πορεία αποκλιμάκωσης των προηγούμενων μηνών, καθώς ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 2,9% τον Απρίλιο και στο 2,6% τον Μάιο.

Κεντρικό ρόλο στη συγκράτηση του πληθωρισμού διαδραμάτισε η μείωση των τιμών των καυσίμων, η οποία ενισχύθηκε από την προσωρινή κυβερνητική παρέμβαση στη φορολογία των πετρελαιοειδών. Η γερμανική κυβέρνηση εφάρμοσε έκπτωση ύψους 17 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στα καύσιμα, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όπως σημείωσε ο οικονομολόγος της Berenberg Bank, Φέλιξ Σμιτ, μιλώντας στο δημόσιο δίκτυο ARD, η αποκλιμάκωση της έντασης στη σύγκρουση με το Ιράν οδήγησε τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου πίσω στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την κρίση, εξέλιξη που αποτυπώνεται πλέον και στα στοιχεία του γερμανικού πληθωρισμού.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η αξιολόγηση της Bundesbank, σύμφωνα με την οποία η φορολογική παρέμβαση της κυβέρνησης στα καύσιμα περιόρισε τον πληθωρισμό κατά περίπου 0,25 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, η επίδραση του συγκεκριμένου μέτρου αναμένεται να είναι προσωρινή, καθώς η ισχύς του λήγει αύριο. Η γερμανική κυβέρνηση έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να παρατείνει την εφαρμογή της έκπτωσης στη φορολογία των καυσίμων, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την πορεία του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες.