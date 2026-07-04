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Τραμπ: Γιορτάζει την 4η Ιουλίου και αναβιώνει την «κομμουνιστική απειλή»
Ειδήσεις
10:17 - 04 Ιουλ 2026

Τραμπ: Γιορτάζει την 4η Ιουλίου και αναβιώνει την «κομμουνιστική απειλή»

Reporter.gr Newsroom
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Το αμερικανικό «θαύμα» παρουσίασε χθες, Παρασκευή (3/7), από το όρος Ράσμορ των ΗΠΑ, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα μνημεία της Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ και εξήρε το έργο των τεσσάρων ιστορικών προέδρων της χώρας· Τζορτζ Ουάσινγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Αβραάμ Λίνκολν και Θίοντορ Ρούζβελτ.  

«Στεκόμαστε κάτω από το μνημείο αυτών των ηρώων, μια ομάδα πραγματικά απίστευτων ανθρώπων, και δεσμευόμαστε ξανά να είμαστε ένα έθνος τόσο μεγάλο, τολμηρό, ευγενές και σπουδαίο όσο αυτοί οι Αμερικανοί γίγαντες και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνουμε», τόνισε μεταξύ άλλων, αλλά δεν άργησε να προειδοποιήσει πως η «αμερικανική ταυτότητα» είναι αντιμέτωπη με μία νέα επίθεση.

Και αυτή η επίθεση δεν είναι άλλη από… την κομμουνιστική απειλή.

«Υπάρχει μια αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής στο έδαφός μας, μεταξύ άλλων από νεοφερμένους στη χώρα μας που ασπάζονται ιδέες εντελώς αντίθετες με τον τρόπο ζωής και τη μεγάλη μας επιτυχία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας: «Δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί αυτό».

Συνέδεσε, δε, την αντικομμουνιστική του ρητορική με την αντιμεταστευτική, ενώ δεν δίστασε να δηλώσει πως οι νεοφερμένοι για τους οποίους μιλούσε θα πρέπει να εκδιωχθούν από τη χώρα.

«Είμαστε αποφασισμένοι και δεσμευόμαστε προς όλους ότι οι πολίτες των ΗΠΑ θα νικήσουν γρήγορα τον κομμουνισμό (…) Θα τους διώξουμε γρήγορα και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τη χώρα μας μεγαλύτερη και καλύτερη, πιο ισχυρή από ποτέ. Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα!», είπε χαρακτηριστικά.

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