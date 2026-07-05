WSJ: Το ΝΑΤΟ έλυσε το πρόβλημα της χρηματοδότησης, αλλά έχει δύο ακόμα εμπόδια να ξεπεράσει

Όταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2024, η μεγαλύτερη πρόκλησή του ήταν να πείσει τα ευρωπαϊκά μέλη της Συμμαχίας να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.

Τώρα, καθώς δεκάδες δισεκατομμύρια νέα δολάρια κατευθύνονται προς τις ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις, το ζητούμενο είναι πώς αυτά τα χρήματα θα μετατραπούν γρήγορα σε αποτελεσματικά οπλικά συστήματα και σε πιο ικανές στρατιωτικές δυνάμεις.

«Πριν από έναν χρόνο όλα αφορούσαν τις υποσχέσεις» για αύξηση των αμυντικών δαπανών, δήλωσε ο Ρούτε στη Wall Street Journal ενόψει της προγραμματισμένης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα. «Φέτος, το ζητούμενο είναι η υλοποίηση», είπε.

Πρόκειται για έναν αγώνα υψηλού διακυβεύματος, καθώς οι σύμμαχοι βρίσκονται ανάμεσα σε μια ολοένα πιο επιθετική και καλά εξοπλισμένη Ρωσία στα ανατολικά και, στα δυτικά, σε έναν Αμερικανό πρόεδρο που αμφισβητεί δημόσια την αξία του ΝΑΤΟ, ενώ οι συνεργάτες του έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να περιορίσουν τις στρατιωτικές τους δεσμεύσεις στην Ευρώπη.

Την Πέμπτη, με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ παραπονέθηκε για τις ευρωπαϊκές στρατιωτικές δαπάνες και δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκομίζουν «κανένα όφελος» από τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής επίσκεψης του Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο μαζί με τον Τραμπ, ο Γενικός Γραμματέας εξήρε τις αυξήσεις των αμυντικών δαπανών από τους Ευρωπαίους συμμάχους και τον Καναδά, τις οποίες χαρακτήρισε «το Τρισεκατομμύριο του Τραμπ» (Trump Trillion). Το μήνυμά του ήταν σαφές: η Ευρώπη ανταποκρίθηκε στις αμερικανικές απαιτήσεις να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος, οικοδομώντας ένα «ΝΑΤΟ 3.0».

Πέρυσι, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, εξαιρουμένων των ΗΠΑ, αύξησαν τις στρατιωτικές τους δαπάνες κατά 20% σε σχέση με το 2024, φθάνοντας τα 574 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ. Οι γερμανικές αμυντικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 24%, στα 114 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Stockholm International Peace Research Institute, ενώ το Βερολίνο στοχεύει να δαπανά περίπου 180 δισεκατομμύρια δολάρια το 2029 — σχεδόν τριπλάσια από το επίπεδο του 2024.

Ήδη, η ταχύτητα και η έκταση της αύξησης των ευρωπαϊκών εξοπλιστικών δαπανών απειλούν να ξεπεράσουν την ικανότητα της αμυντικής βιομηχανίας να ανταποκριθεί στη ζήτηση για προηγμένα οπλικά συστήματα. Σύμφωνα με τον Ρούτε, έχουν ήδη παραγγελθεί όπλα αξίας περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων από αμερικανικές εταιρείες.

«Ουσιαστικά έχουμε φτάσει στα όρια της απορροφητικής μας ικανότητας», δήλωσε ο Ρούτε, επισημαίνοντας ότι οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ξεπεράσουν δύο βασικά εμπόδια:

Το πρώτο είναι η βιομηχανική παραγωγική ικανότητα, η οποία έχει ήδη πιεστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία και από την ανάγκη των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να αναπληρώσουν τα αποθέματα πυρομαχικών μετά τη μεγάλη κατανάλωσή τους στον πόλεμο με το Ιράν. Το δεύτερο αφορά τη δυνατότητα στρατολόγησης και εκπαίδευσης νέων στρατιωτών, ώστε να αυξηθεί η δύναμη των ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, χώρες που επιδιώκουν να προστατεύσουν τις εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες τους καταλήγουν να αναπαράγουν τις ίδιες προσπάθειες, όπως για παράδειγμα κατασκευάζοντας υπερβολικά πολλούς διαφορετικούς τύπους τεθωρακισμένων οχημάτων. Αυτού του είδους ο κατακερματισμός είναι αναποτελεσματικός και αφήνει λιγότερους πόρους για κρίσιμα συστήματα, όπως η αντιαεροπορική άμυνα και οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς.

Κινδυνεύουν επίσης να υποχρηματοδοτηθούν μεγάλα διαλειτουργικά συστήματα που απαιτούν ενοποίηση των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων, όπως οι δυνατότητες πληροφοριών, επικοινωνιών και αναγνώρισης.

«Η υπέρβαση αυτών των εμποδίων είναι το βασικό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο Ρούτε. Τώρα που τα χρήματα αρχίζουν να εισρέουν, η αμυντική βιομηχανία αυξάνει την παραγωγή της και «πρέπει πραγματικά να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο αυτόν τον ρυθμό».

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η επίτευξη προόδου στην Άγκυρα είναι ζωτικής σημασίας. «Δεν πρόκειται μόνο για το να ξοδεύουμε χρήματα», είπε. «Τελικά, σημασία έχουν οι στρατιωτικές δυνατότητες που αποκτώνται μέσω αυτών των δαπανών.»

Ο Γουίτακερ ζήτησε μεγαλύτερη ενοποίηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. «Πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική προσπάθεια ενοποίησης ολόκληρης της αμυντικής βιομηχανίας, ώστε να γίνει πιο αποδοτική και να παράγει περισσότερα από όσα πραγματικά χρειάζονται», όπως συστήματα αεράμυνας, όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα συστήματα.

«Σε ολόκληρο το ΝΑΤΟ», πρόσθεσε, «θα διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι δαπάνες δεν θα μετατραπούν απλώς σε πληθωρισμό. Πρέπει να οδηγήσουν σε πραγματικά συστήματα, πραγματικό εξοπλισμό, πραγματικό οπλισμό και πραγματικά όπλα.»

Η τιμή ενός βλήματος πυροβολικού των 155 χιλιοστών — ενός από τα πιο βασικά πυρομαχικά του ΝΑΤΟ — έχει υπερτετραπλασιαστεί από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, καθώς οι διογκωμένοι αμυντικοί προϋπολογισμοί συγκρούονται με τη περιορισμένη παραγωγική δυνατότητα, σύμφωνα με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και της αμυντικής βιομηχανίας.

Στην Άγκυρα, παράλληλα με τις συναντήσεις των ηγετών, το ΝΑΤΟ θα πραγματοποιήσει και βιομηχανικό φόρουμ, στο οποίο στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας και κυβερνητικοί σχεδιαστές θα συζητήσουν τρόπους επιτάχυνσης και επέκτασης της παραγωγής.

Οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ αναμένουν ότι την Τρίτη θα ανακοινωθούν συμβάσεις, προκαταρκτικές συμφωνίες και συμφωνίες συμπαραγωγής συνολικής αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Δύση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια Ρωσία της οποίας η οικονομία λειτουργεί ήδη σε πολεμικούς ρυθμούς, ως αποτέλεσμα του δαπανηρού πολέμου στην Ουκρανία, με σημαντικό μέρος των πόρων και της παραγωγικής της ικανότητας να έχει αφιερωθεί στην πολεμική προσπάθεια.

Η Ευρώπη δεν βρίσκεται ακόμη σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο, ο Ρούτε υποστηρίζει ότι η κοινή γνώμη σε ολόκληρη την ήπειρο έχει αλλάξει δραματικά από το 2022, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε τον μεγαλύτερο χερσαίο πόλεμο στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενισχύοντας τη στήριξη για υψηλότερες αμυντικές δαπάνες.

«Η αλλαγή νοοτροπίας που συντελείται σήμερα είναι ότι η άμυνα πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα όσων κάνουμε», δήλωσε ο Ρούτε. «Αυτό αφορά τόσο την αμυντική βιομηχανία όσο και τις συμβατικές βιομηχανίες, οι οποίες πρέπει να εξετάσουν σοβαρά πώς μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της άμυνας.»