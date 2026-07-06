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UEFA κατά FIFA για την υπόθεση Μπαλογκούν: «Ξεπέρασε κάθε κόκκινη γραμμή»
Ειδήσεις
15:53 - 06 Ιουλ 2026

UEFA κατά FIFA για την υπόθεση Μπαλογκούν: «Ξεπέρασε κάθε κόκκινη γραμμή»

Reporter.gr Newsroom
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Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία UEFA εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της απόφασης της FIFA να αναστείλει την τιμωρία αποκλεισμού του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπαλογκούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά την παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε από τη FIFA να επανεξετάσει την υπόθεση. Η UEFA δήλωσε ότι η παγκόσμια ομοσπονδία «ξεπέρασε μια κόκκινη γραμμή», υπονομεύοντας την ακεραιότητα του αθλήματος.

«Εκφράζουμε την έκπληξη και την αγανάκτησή μας για μια πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση», ανέφερε η UEFA σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.

«Όταν η βεβαιότητα ότι οι κανονισμοί εφαρμόζονται με συνέπεια δεν διασφαλίζεται πλέον από εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με την τήρησή τους, τότε τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα του παιχνιδιού και πλήττεται η αξιοπιστία μιας διοργάνωσης.»

Ο Μπαλογκούν, ο οποίος έχει σημειώσει τρία γκολ με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ στη διοργάνωση, αποβλήθηκε έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω VAR, καθώς σύρθηκε με τις τάπες πάνω στο πίσω μέρος του ποδιού του αμυντικού Τάρικ Μουχαρέμοβιτς, πατώντας τον στο πέλμα, κατά τη νίκη των ΗΠΑ επί της Βοσνίας στη φάση των «32».

Ο Τραμπ είχε ζητήσει από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκούν, η οποία συνεπαγόταν αυτόματο αποκλεισμό του ποδοσφαιριστή από τον αγώνα της φάσης των «16» απέναντι στο Βέλγιο, που διεξαγόταν τη Δευτέρα.

Η FIFA, ωστόσο, αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής αποκλεισμού για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, χωρίς όμως να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα.

Η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση έφερε στο επίκεντρο τη λειτουργία του πειθαρχικού συστήματος της FIFA και προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Βασιλικής Βελγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (RBFA), η οποία δήλωσε ότι είναι «κατάπληκτη» από την εξέλιξη.

Σύμφωνα με το The Athletic, η RBFA απέστειλε επίσημη επιστολή στη FIFA, καταθέτοντας ένσταση κατά της απόφασης.

Πάντως, οι βελγικές ποδοσφαιρικές αρχές απέκτησαν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης της FIFA να αναστείλει την ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής του επιθετικού των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπαλογκούν, λίγες ώρες πριν από τον αγώνα με το Βέλγιο για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic, η έφεση της Βασιλικής Βελγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (RBFA) θα εξεταστεί από μέλος της Επιτροπής Εφέσεων της FIFA που δεν εκπροσωπεί ομοσπονδία της Ευρώπης ή της Αμερικής, ώστε να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

Η απόφαση της FIFA ελήφθη έπειτα από αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επανεξεταστεί η αποβολή του Μπαλογκούν. Ο Τραμπ χαιρέτισε δημόσια την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για αποκατάσταση μιας «μεγάλης αδικίας».

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Τελευταία τροποποίηση στις 06/07/2026 - 15:56
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