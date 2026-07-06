Ηράκλειο: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) σε αγροτοδασική περιοχή στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:00 σε δύσβατη περιοχή με έντονο ανάγλυφο, όπου κυριαρχεί η χαμηλή βλάστηση, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία πεζοπόρα ομάδα της 3ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (3η ΕΜΟΔΕ), με τη συνδρομή εννέα πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 4).

Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.