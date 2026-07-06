ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ προς Ευρώπη: «Ήρθε η ώρα να αναλάβετε την άμυνά σας»
Ειδήσεις
18:04 - 06 Ιουλ 2026

ΗΠΑ προς Ευρώπη: «Ήρθε η ώρα να αναλάβετε την άμυνά σας»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι εντάσεις στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, που έχουν προκύψει από την εκστρατεία της κυβέρνησης Τραμπ να πιέσει τους συμμάχους για αύξηση των αμυντικών τους δαπανών, αντανακλούν «αναπτυξιακές δυσκολίες» και όχι κρίση, δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Συμμαχία.

«Ο στόχος είναι η Ευρώπη να αναλάβει τη συμβατική άμυνα της ευρωπαϊκής ηπείρου. Δεν αποχωρούμε· απλώς θα κάνουμε λιγότερα», δήλωσε ο πρέσβης Μάθιου Γουίτακερ, αναφερόμενος στον ρόλο των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με το CNBC, ο Γουίτακερ χαρακτήρισε τις σημερινές διαφωνίες γύρω από τις αμυντικές δαπάνες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ως «αναπτυξιακές δυσκολίες».

«Πρόκειται απλώς για προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι οι αμυντικές δαπάνες των ευρωπαϊκών χωρών παραμένουν άνισες. Αναφέρθηκε μάλιστα στις χώρες που εξακολουθούν να υστερούν, λέγοντας ότι θα πρέπει να δεσμευτούν σε σταδιακή αύξηση των δαπανών τους μέσα στην επόμενη δεκαετία.

«ΝΑΤΟ 3.0»: Οι αμυντικές δαπάνες και η δοκιμασία Τραμπ

Κατά την περσινή Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, οι σύμμαχοι συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, εκ των οποίων το 3,5% θα αφορά βασικές στρατιωτικές δαπάνες.

Η συμφωνία θεωρήθηκε σημαντική επιτυχία για τη διατλαντική συμμαχία, έπειτα από χρόνια πιέσεων της Ουάσιγκτον προς τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχει τονίσει ότι το ζητούμενο πλέον είναι «να μετατραπούν οι δεσμεύσεις των συμμάχων σε απτά αποτελέσματα», καθώς οι ηγέτες συναντώνται στην Άγκυρα την Τρίτη και την Τετάρτη.

Αναλυτές εκτιμούν ότι στο επίκεντρο της Συνόδου θα βρεθεί η «ανακατανομή των βαρών», με τους συμμάχους να εξετάζουν πώς θα οργανωθεί η ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς οι Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, τον Ιούνιο, ότι θα επανεξεταστεί η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, προειδοποιώντας πως οι σύμμαχοι που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους για τις αμυντικές δαπάνες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν συνέπειες.

Από την πλευρά του, ο Ρούτε δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «φέρνουν το ΝΑΤΟ πιο κοντά» και χαρακτήρισε «σοφή» την τακτική επανεξέταση των αμυντικών δαπανών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να μετατρέψουν την οικονομική τους ισχύ σε πραγματικές στρατιωτικές δυνατότητες, να ξεπεράσουν τον κατακερματισμό της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και να περιορίσουν τη γραφειοκρατία. Όπως είπε, στη διάρκεια της Συνόδου αναμένεται να ανακοινωθούν νέα αμυντικά συμβόλαια συνολικής αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων.

Ο Γουίτακερ ξεχώρισε τη Γερμανία, την Πολωνία, τις χώρες της Βαλτικής και τη Δανία ως κράτη που αντιμετωπίζουν με ρεαλισμό τις προκλήσεις ασφαλείας.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες τα τελευταία χρόνια, έπειτα από δεκαετίες κατά τις οποίες βασίζονταν στις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας. Ωστόσο, ορισμένες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, βρίσκονται αντιμέτωπες με πιο δύσκολες δημοσιονομικές ισορροπίες και περιορισμούς.

«Το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοί μας είχαν επαναπαυθεί», κατέληξε ο Γουίτακερ. «Το αναζωογονήσαμε και τώρα βλέπουμε πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ πιάστηκε στα πράσα να προσπαθεί να εξαπατήσει τους καταναλωτές
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ πιάστηκε στα πράσα να προσπαθεί να εξαπατήσει τους καταναλωτές

Τραμπ: Ο Μπάλογκουν δεν έκανε φάουλ και δεν ξέρω τι είναι η κόκκινη κάρτα
Ειδήσεις

Τραμπ: Ο Μπάλογκουν δεν έκανε φάουλ και δεν ξέρω τι είναι η κόκκινη κάρτα 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4Χ4 στις 2.560 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4Χ4 στις 2.560 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Είμαστε πιο κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία απ&#039; όσο πολλοί πιστεύουν
Ειδήσεις

Τραμπ: Είμαστε πιο κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία απ' όσο πολλοί πιστεύουν

Ο «χάρτης» των ελληνικών επιδιώξεων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
Πολιτική

Ο «χάρτης» των ελληνικών επιδιώξεων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Τραμπ: Ο Μπάλογκουν δεν έκανε φάουλ και δεν ξέρω τι είναι η κόκκινη κάρτα
Ειδήσεις

Τραμπ: Ο Μπάλογκουν δεν έκανε φάουλ και δεν ξέρω τι είναι η κόκκινη κάρτα 

Κομισιόν κατά FIFA: Ζητά διαφάνεια και τήρηση του Fair Play στον αθλητισμό
Ειδήσεις

Κομισιόν κατά FIFA: Ζητά διαφάνεια και τήρηση του Fair Play στον αθλητισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
06/07/2026 - 19:16

Μητσοτάκης: Στόχος μας οι πολίτες να εμπιστευθούν ξανά τον σιδηρόδρομο

Χρηματιστήρια
06/07/2026 - 19:06

Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές - Ποια χρηματιστήρια διασώθηκαν

Ναυτιλία
06/07/2026 - 19:02

Στα €442 εκατ. τα ετήσια έσοδα από το ETS της ναυτιλίας για την Ελλάδα

Ειδήσεις
06/07/2026 - 18:51

Τραμπ: Είμαστε πιο κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία απ' όσο πολλοί πιστεύουν

Τεχνολογία
06/07/2026 - 18:46

Ενιαίο CRM για την επόμενη ημέρα του ψηφιακού κράτους: Το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων

Πολιτική
06/07/2026 - 18:36

Ο «χάρτης» των ελληνικών επιδιώξεων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06/07/2026 - 18:15

Euroins Ελλάδος: Υπερήφανος Υποστηρικτής της Halkias Racing Team στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Ανακοινώσεις
06/07/2026 - 18:14

Alter Ego Media: Στα €5,80 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την επανεπένδυση μερίσματος

Ειδήσεις
06/07/2026 - 18:04

ΗΠΑ προς Ευρώπη: «Ήρθε η ώρα να αναλάβετε την άμυνά σας»

Πολιτική
06/07/2026 - 17:53

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ πιάστηκε στα πράσα να προσπαθεί να εξαπατήσει τους καταναλωτές

Ειδήσεις
06/07/2026 - 17:47

Τραμπ: Ο Μπάλογκουν δεν έκανε φάουλ και δεν ξέρω τι είναι η κόκκινη κάρτα 

Σχόλια Αγοράς
06/07/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4Χ4 στις 2.560 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Πολιτική
06/07/2026 - 17:38

«Όλα θα κριθούν στις εκλογές»: Ο Σγουρός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΝΔ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/07/2026 - 17:36

Nestlé Ελλάς: Το αυξημένο κόστος πρώτων υλών πίεσε την κερδοφορία το 2025

Ανακοινώσεις
06/07/2026 - 17:27

ALUMIL: Διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025

Ειδήσεις
06/07/2026 - 17:25

Πάρνηθα: Επιχείρηση διάσωσης γυναίκας μετά από πτώση 20 μέτρων σε γκρεμό

Πολιτική
06/07/2026 - 17:20

«Στα χαρτιά το Achaia Pass» – Ο Παπανδρέου ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση

Πολιτική
06/07/2026 - 17:16

Φάμελλος προς Μητσοτάκη: Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα

Ειδήσεις
06/07/2026 - 17:04

Στην κλινική πλαστικής του Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα

Ειδήσεις
06/07/2026 - 17:00

«Καμπανάκι» ESM: Η ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης δεν είναι δεδομένη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06/07/2026 - 16:55

Η Mercedes-Benz χορηγός του ιστιοπλοϊκού αγώνα AEGEAN 600

Ειδήσεις
06/07/2026 - 16:53

Microsoft: Καταργεί 4.800 θέσεις εργασίας εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Ανακοινώσεις
06/07/2026 - 16:51

ΑΒΑΞ: Πρόωρη ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06/07/2026 - 16:50

H Citroën παρουσιάζει τη νέα έκδοση CΟLLECTION, η οποία εμπλουτίζει περαιτέρω τα μοντέλα C3 και C3 Aircross

Χρηματιστήρια
06/07/2026 - 16:44

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Πλώρη για τις 8.000 μονάδες ο S&P 500

Ειδήσεις
06/07/2026 - 16:41

Κομισιόν κατά FIFA: Ζητά διαφάνεια και τήρηση του Fair Play στον αθλητισμό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
06/07/2026 - 16:41

Ο κόσμος και ο ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική
06/07/2026 - 16:34

Γεραπετρίτης: Δεν τίθεται ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια F-35

Ειδήσεις
06/07/2026 - 16:20

Χαμόγελα στην Άγκυρα, ψυχρό κλίμα στις Βρυξέλλες για το βρετανικό «reset»

Επιχειρήσεις
06/07/2026 - 16:13

ΕΒΕΑ: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ