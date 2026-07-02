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«Έκρηξη» Τραμπ για το ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ πληρώνουν $1 τρισ., οι Ευρωπαίοι πολύ λιγότερα
Ειδήσεις
16:09 - 02 Ιουλ 2026

«Έκρηξη» Τραμπ για το ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ πληρώνουν $1 τρισ., οι Ευρωπαίοι πολύ λιγότερα

Reporter.gr Newsroom
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Λίγες ημέρες πριν από την ετήσια Σύνοδο του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανήλθε με αιχμηρή ανάρτηση στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν δυσανάλογα περισσότερα χρήματα για τη Συμμαχία από οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος, χωρίς –όπως υποστηρίζει– να αποκομίζουν αντίστοιχο όφελος.

Ο Τραμπ παρέθεσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι αμερικανικές αμυντικές δαπάνες ανέρχονται στα 999 δισ. δολάρια, έναντι 90,5 δισ. του Ηνωμένου Βασιλείου, 66,5 δισ. της Γαλλίας, 48,8 δισ. της Ιταλίας και 44,3 δισ. της Πολωνίας, σχολιάζοντας ότι οι υπόλοιπες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, δαπανούν «πολύ λιγότερα». «Γελοίο!», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Η παρέμβαση έρχεται ενώ οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αναμένεται να επιχειρήσουν στη Σύνοδο να πείσουν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η διατλαντική σχέση παραμένει στρατηγικής σημασίας και ότι Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να έχουν ανάγκη η μία την άλλη. Καθοριστικό ρόλο στις σχετικές διεργασίες διαδραματίζει ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος έχει αναλάβει να κρατήσει ενωμένη τη Συμμαχία, αν και με μάλλον αμφιλεγόμενους τρόπους.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι οι Ευρωπαίοι συμφώνησαν, έπειτα από έντονες πιέσεις του Τραμπ, να αυξήσουν σταδιακά τις αμυντικές δαπάνες τους στο 5% του ΑΕΠ σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, η συνοχή του διατλαντικού μπλοκ εξακολουθεί να δοκιμάζεται, καθώς ο Τραμπ διατήρησε για μεγάλο διάστημα φιλική στάση απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, επανέφερε τις διεκδικήσεις του για τη Γροιλανδία και προκάλεσε νέα ένταση στη Μέση Ανατολή με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, στις οποίες, σύμφωνα με τους επικριτές του, οδηγήθηκε υπό την πίεση του Ισραήλ, χωρίς να έχει προηγουμένως διαβουλευτεί με τους Ευρωπαίους και χωρίς να έχει χαράξει κάποια συγκεκριμένη στρατηγική.

Η ανάρτηση:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν για το ΝΑΤΟ περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, και μάλιστα με τεράστια διαφορά, για να προστατεύουν τους συμμάχους τους, χωρίς να αποκομίζουν κανένα όφελος από αυτό. Οι ΗΠΑ δαπανούν 999 δισ. δολάρια, το Ηνωμένο Βασίλειο 90,5 δισ., η Γαλλία 66,5 δισ., η Ιταλία 48,8 δισ. και η Πολωνία 44,3 δισ. Οι υπόλοιπες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, δαπανούν πολύ λιγότερα. Γελοίο!»

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