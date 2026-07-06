Τραμπ: Ο Μπάλογκουν δεν έκανε φάουλ και δεν ξέρω τι είναι η κόκκινη κάρτα 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε τη Δευτέρα την απόφασή του να τηλεφωνήσει στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, μια κίνηση που κατέληξε στην ανατροπή της τιμωρίας του επιθετικού της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπάλογκουν.

«Ζήτησα να επανεξεταστεί η φάση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί ο Μπάλογκουν στον αγώνα με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε, πάντως, ότι δεν ήταν και ο πλέον ειδικός επί του θέματος, λέγοντας στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο: «Δεν ήξερα καν τι στο καλό είναι η κόκκινη κάρτα.»

Η αποβολή είχε ως συνέπεια ο 25χρονος επιθετικός να αποχωρήσει από το παιχνίδι και να τιμωρηθεί με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής, γεγονός που θα τον άφηνε εκτός της αναμέτρησης των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των νοκ άουτ.

Ωστόσο, την Κυριακή η FIFA ανέστειλε την ποινή, επιτρέποντας τελικά στον Μπάλογκουν να αγωνιστεί στον κρίσιμο αγώνα της Δευτέρας στο Σιάτλ απέναντι στο Βέλγιο.