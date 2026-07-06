ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ πιάστηκε στα πράσα να προσπαθεί να εξαπατήσει τους καταναλωτές

Για απόπειρα εξαπάτησης των καταναλωτών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση πως «λέει ψέματα στον ελληνικό λαό για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, όπως είναι το αυξημένο κόστος ζωής, από το οποίο δοκιμάζονται πολλά ελληνικά νοικοκυριά», αφήνοντας αιχμές για το «άγχος» που προκαλούν στο ΠΑΣΟΚ τα δημοσκοπικά αποτελέσματα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε πως θα παραμείνουν «παγωμένες» οι τιμές στους 1.900 κωδικούς, στους οποίους είχαν γίνει μειώσεις το προηγούμενο διάστημα, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να διαβάσει την επίσημη ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς που δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή.

«Την Πέμπτη θα συναντηθώ με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και την Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για να συγκεκριμενοποιήσουμε τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών», δήλωσε ακόμη ο Υπουργός.

Το ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενο τις δηλώσεις του, αναφέρει πως:

«Δηλαδή μετά από 8 ημέρες αφότου ανακοινώθηκε με τυμπανοκρουσίες η “συμφωνία κυρίων” Μαξίμου-Αγοράς, ο Υπουργός επιβεβαιώνει ότι ο κατάλογος των προϊόντων ΔΕΝ υπάρχει. Πιάστηκαν στα πράσα να προσπαθούν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές.»

«ΘΑ τον συζητήσουν μετά από 11 μέρες από τις επίσημες ανακοινώσεις και ΘΑ ενημερώσουν κατόπιν τους καταναλωτές», σχολιάζει ακόμη η Χαριλάου Τρικούπη, καταλήγοντας:

«Πόση υποκρισία πια στην πλάτη των πολιτών!».

Σημειώνεται πως το ΠΑΣΟΚ σε προηγούμενη ανακοίνωσή του είχε καλέσει εκ νέου το αρμόδιο Υπουργείο «να αποκαλύψει» σε ποια ακριβώς προϊόντα θα παραμείνουν «παγωμένες» οι τιμές.