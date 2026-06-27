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Πογκρόμ συλλήψεων στην Τουρκία ενόψει ΝΑΤΟ: Στο στόχαστρο δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και φοιτητές
Ειδήσεις
19:59 - 27 Ιουν 2026

Πογκρόμ συλλήψεων στην Τουρκία ενόψει ΝΑΤΟ: Στο στόχαστρο δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και φοιτητές

Reporter.gr Newsroom
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Κλίμα έντονης καταστολής επικρατεί στην Τουρκία λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου, καθώς οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε μαζικές συλλήψεις και προφυλακίσεις με την κατηγορία της «τρομοκρατίας».

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, το οποίο επικαλείται ανακοίνωση της Εισαγγελίας της Άγκυρας, συνολικά 225 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Από αυτούς, οι 178 προφυλακίστηκαν έπειτα από σχετικές δικαστικές αποφάσεις, ενώ ακόμη 34 αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Για τους υπόλοιπους συνεχίζονται οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ενόψει της επικείμενης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν οι ηγέτες και των 32 κρατών-μελών της Συμμαχίας, μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

{https://x.com/solhaberportali/status/2070899654095421806}

Ανησυχία για το εύρος των συλλήψεων

Την ίδια ώρα, η τουρκική οργάνωση υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Media and Law Studies Association (MLSA) έκανε λόγο για εκτεταμένη επιχείρηση που δεν περιορίζεται σε υπόπτους για τρομοκρατία, αλλά αφορά πρόσωπα από ευρύ φάσμα της κοινωνίας των πολιτών.

Σύμφωνα με την οργάνωση, μεταξύ των προφυλακισμένων περιλαμβάνονται δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί, δικηγόροι, συνδικαλιστές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, καθώς και στελέχη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Η MLSA εκφράζει έντονη ανησυχία για την έκταση των συλλήψεων, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, λίγο πριν από τη διεξαγωγή της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Μεταξύ των προφυλακισμένων γνωστά πρόσωπα

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν προφυλακιστεί βρίσκεται ο Γιλντίζ Ταρ, αρχισυντάκτης του περιοδικού LGBT+ Kaos GL, η Εμέλ Μεμίς, καθηγήτρια Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, καθώς και ο Νεβζάτ Οζέρ, στέλεχος του περιβαλλοντικού ιδρύματος TEMA.

Οι συλλήψεις αυτές έχουν προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φορείς υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για περαιτέρω περιορισμό των δημοκρατικών ελευθεριών στην Τουρκία ενόψει μιας διεθνούς συνάντησης υψηλού επιπέδου.

Οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιμέρους κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες.

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