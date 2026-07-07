Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το πρωί της Τρίτης οι Αρχές της Νέας Υόρκης, μετά από σοβαρό πρόβλημα στατικής επάρκειας που εντοπίστηκε σε μεγάλο υπό ανακατασκευή κτιριακό συγκρότημα 38 ορόφων στο Μίνταουν του Μανχάταν, σε απόσταση λίγων τετραγώνων από το Grand Central Terminal.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της 235 East 42nd Street, όπου βρίσκεται το πρώην κτίριο της φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer, το οποίο σήμερα μετατρέπεται σε σύγχρονο οικιστικό συγκρότημα με περισσότερα από 1.600 διαμερίσματα. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και η ολοκλήρωσή του έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) έλαβε την πρώτη ειδοποίηση λίγο πριν από τις 08:00 το πρωί, ώρα κατά την οποία η περιοχή παρουσίαζε αυξημένη κίνηση λόγω της πρωινής αιχμής, μετά την αναφορά για πτώση τούβλων από το κτίριο.

Σοβαρή βλάβη σε μεταλλική δοκό – Υποχώρηση εσωτερικών στηρίξεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Κτιρίων της Νέας Υόρκης (Department of Buildings), κατά την αρχική επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι μεταλλική δοκός στον 21ο όροφο του κτιρίου είχε υποστεί σημαντική ζημιά.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι δύο εσωτερικές υποστηρικτικές κολώνες παρουσίασαν κάμψη, ενώ σε αρκετούς από τους υψηλότερους ορόφους καταγράφηκαν ενδείξεις καθίζησης, γεγονός που προκάλεσε φόβους για πιθανή αστάθεια της κατασκευής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για εργαζομένους και πολίτες στην πολυσύχναστη περιοχή του Μανχάταν.

{https://x.com/Bogs4NY/status/2074508310867292580}

Εκκένωση εργοταξίου και γειτονικών κτιρίων

Μετά τον εντοπισμό του προβλήματος, όλοι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από το εργοτάξιο, ενώ οι Αρχές προχώρησαν προληπτικά στην εκκένωση δύο γειτονικών κτιρίων στις διευθύνσεις 225 και 221 East 43rd Street.

Η Υπηρεσία Κτιρίων ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι ειδικά κλιμάκια μηχανικών βρίσκονται στο σημείο για λεπτομερή έλεγχο της κατασκευής και αξιολόγηση της κατάστασης.

Παράλληλα, απομακρύνθηκαν κάτοικοι και επισκέπτες από κοντινά ξενοδοχεία, καταστήματα και διαμερίσματα, ενώ αποκλείστηκαν δρόμοι γύρω από το κτίριο για λόγους ασφαλείας.

Περιορισμοί στην κυκλοφορία

Οι Αρχές κάλεσαν οδηγούς και πεζούς να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το κτίριο, προτείνοντας εναλλακτικές διαδρομές, καθώς οι έλεγχοι και οι εργασίες ασφαλούς σταθεροποίησης συνεχίζονταν.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στις υπηρεσίες της πόλης, καθώς αφορά ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής αναμόρφωσης στο κέντρο του Μανχάταν και σημειώθηκε σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Νέας Υόρκης.