ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης
Ειδήσεις
19:50 - 07 Ιουλ 2026

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το πρωί της Τρίτης οι Αρχές της Νέας Υόρκης, μετά από σοβαρό πρόβλημα στατικής επάρκειας που εντοπίστηκε σε μεγάλο υπό ανακατασκευή κτιριακό συγκρότημα 38 ορόφων στο Μίνταουν του Μανχάταν, σε απόσταση λίγων τετραγώνων από το Grand Central Terminal.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της 235 East 42nd Street, όπου βρίσκεται το πρώην κτίριο της φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer, το οποίο σήμερα μετατρέπεται σε σύγχρονο οικιστικό συγκρότημα με περισσότερα από 1.600 διαμερίσματα. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και η ολοκλήρωσή του έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) έλαβε την πρώτη ειδοποίηση λίγο πριν από τις 08:00 το πρωί, ώρα κατά την οποία η περιοχή παρουσίαζε αυξημένη κίνηση λόγω της πρωινής αιχμής, μετά την αναφορά για πτώση τούβλων από το κτίριο.

Σοβαρή βλάβη σε μεταλλική δοκό – Υποχώρηση εσωτερικών στηρίξεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Κτιρίων της Νέας Υόρκης (Department of Buildings), κατά την αρχική επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι μεταλλική δοκός στον 21ο όροφο του κτιρίου είχε υποστεί σημαντική ζημιά.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι δύο εσωτερικές υποστηρικτικές κολώνες παρουσίασαν κάμψη, ενώ σε αρκετούς από τους υψηλότερους ορόφους καταγράφηκαν ενδείξεις καθίζησης, γεγονός που προκάλεσε φόβους για πιθανή αστάθεια της κατασκευής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για εργαζομένους και πολίτες στην πολυσύχναστη περιοχή του Μανχάταν.

{https://x.com/Bogs4NY/status/2074508310867292580}

Εκκένωση εργοταξίου και γειτονικών κτιρίων

Μετά τον εντοπισμό του προβλήματος, όλοι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από το εργοτάξιο, ενώ οι Αρχές προχώρησαν προληπτικά στην εκκένωση δύο γειτονικών κτιρίων στις διευθύνσεις 225 και 221 East 43rd Street.

Η Υπηρεσία Κτιρίων ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι ειδικά κλιμάκια μηχανικών βρίσκονται στο σημείο για λεπτομερή έλεγχο της κατασκευής και αξιολόγηση της κατάστασης.

Παράλληλα, απομακρύνθηκαν κάτοικοι και επισκέπτες από κοντινά ξενοδοχεία, καταστήματα και διαμερίσματα, ενώ αποκλείστηκαν δρόμοι γύρω από το κτίριο για λόγους ασφαλείας.

Περιορισμοί στην κυκλοφορία

Οι Αρχές κάλεσαν οδηγούς και πεζούς να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το κτίριο, προτείνοντας εναλλακτικές διαδρομές, καθώς οι έλεγχοι και οι εργασίες ασφαλούς σταθεροποίησης συνεχίζονταν.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στις υπηρεσίες της πόλης, καθώς αφορά ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής αναμόρφωσης στο κέντρο του Μανχάταν και σημειώθηκε σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Νέας Υόρκης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πετράλωνα: Στο σκοτάδι τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας
Ειδήσεις

Πετράλωνα: Στο σκοτάδι τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Εισαγγελική έρευνα για τα αίτια – Ελεύθεροι οι πέντε εμπλεκόμενοι
Ειδήσεις

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Εισαγγελική έρευνα για τα αίτια – Ελεύθεροι οι πέντε εμπλεκόμενοι

Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα – Έρευνες στα ερείπια και 5 προσαγωγές (φωτό)
Ειδήσεις

Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα – Έρευνες στα ερείπια και 5 προσαγωγές (φωτό)

Κατρακύλα στα πολύτιμα μέταλλα: Βουτιά σε χρυσό και ασήμι υπό τον φόβο πληθωριστικού σοκ
Εμπορεύματα

Κατρακύλα στα πολύτιμα μέταλλα: Βουτιά σε χρυσό και ασήμι υπό τον φόβο πληθωριστικού σοκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Αναλύσεις
07/07/2026 - 18:16

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ναυτιλία
07/07/2026 - 18:14

Κικίλιας από το λιμένα Θεσσαλονίκης: Ο Προβλήτας 6 θα καταστήσει την πόλη κορυφαίο διαμετακομιστικό κόμβο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:06

Αλί Χαμενεΐ: Ολοκληρώθηκε η τελετή στην Κομ – Επόμενος σταθμός οι ιερές πόλεις του Ιράκ

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:00

Ευρωπαϊκές καινοτομικές λύσεις: Μέρισμα 0,06€ και αισιόδοξες προοπτικές για το 2026

Ειδήσεις
07/07/2026 - 17:54

Τέμπη: Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για την αναβάθμιση των κατηγοριών – «Όχι» σε νέα ανάκριση

Οικονομία
07/07/2026 - 17:42

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 17:39

Ο Τραμπ ξαναθυμήθηκε την «αγάπη» του για τη Γροιλανδία

Σχόλια Αγοράς
07/07/2026 - 17:31

Profit taking στο Χρηματιστήριο: Κοκκίνισε το ταμπλό - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 17:29

Profile: Κάνει το επόμενο βήμα στο ΑΙ με πλατφόρμα agentic orchestration

Ειδήσεις
07/07/2026 - 17:29

Διπλή έρευνα, αλλά... νέα υποψηφιότητα: Ο Φάρατζ προκαλεί επαναληπτικές εκλογές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/07/2026 - 17:20

Κοινό Πρόγραμμα Υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ για την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 17:17

BofA: Οι φίλαθλοι του Μουντιάλ σκοράρουν δισεκατομμύρια στις επιχειρήσεις

Εργασιακά
07/07/2026 - 17:15

Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: 1.500 θέσεις εργασίας για ανέργους 57 ετών και άνω στην Υγεία

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 17:03

Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow παρά τις πιέσεις στις μετοχές ημιαγωγών και AI

Ειδήσεις
07/07/2026 - 16:55

Τουρκία και F-35: Τα εμπόδια που κρατούν «παγωμένη» τη συμφωνία

Ειδήσεις
07/07/2026 - 16:42

Τραμπ: Θετικός σε άρση των κυρώσεων και πώληση F-35 στην Άγκυρα - Ερντογάν: Τα έχεις υποσχεθεί

Ειδήσεις
07/07/2026 - 16:41

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και Κρήτη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ