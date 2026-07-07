ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»
Ειδήσεις
21:59 - 07 Ιουλ 2026

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 εκφράζουν 18 μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, καλώντας την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο νομοθετικό εργαλείο, εφόσον η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιχειρήσει να προχωρήσει σε πώληση ή μεταβίβαση των αεροσκαφών στην Άγκυρα.

Με επιστολή που απευθύνεται στον επικεφαλής της Ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας, Στιβ Σκαλίζ, και στον επικεφαλής των Δημοκρατικών, Χακίμ Τζέφρις, οι βουλευτές υποστηρίζουν ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι νομικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν στην Τουρκία μετά την προμήθεια του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 και ζητούν από τη Βουλή να είναι έτοιμη να αποτρέψει οποιαδήποτε σχετική πρωτοβουλία της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η επιστολή αποτελεί πρωτοβουλία της Δημοκρατικής βουλευτού Ντίνα Τάιτους και αποστέλλεται λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ενώ έρχεται και στον απόηχο πληροφοριών ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει πιθανούς τρόπους για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Οι υπογράφοντες αναφέρονται σε πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι σχεδιάζει να προσφέρει ένα «μεγάλο δώρο» στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Παράλληλα, επικαλούνται και τοποθέτηση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εξέταση του νομικού πλαισίου που θα μπορούσε να επιτρέψει μια τέτοια εξέλιξη.

Υπενθυμίζουν τον αποκλεισμό της Τουρκίας

Οι Αμερικανοί νομοθέτες υπενθυμίζουν ότι η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35 το 2019, όταν προχώρησε στην αγορά των S-400 από τη Ρωσία. Όπως σημειώνουν, η Ουάσιγκτον είχε τότε κρίνει ότι η ταυτόχρονη λειτουργία του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος με τα αμερικανικά μαχητικά δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες του αεροσκάφους.

Υπενθυμίζουν επίσης ότι τον Δεκέμβριο του 2020 η τότε κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στην τουρκική Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών, βάσει του νόμου CAATSA, λόγω της αγοράς των S-400, επισημαίνοντας ότι οι κυρώσεις αυτές παραμένουν σε ισχύ και δεν έχουν αρθεί.

«Το νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει μεταβίβαση F-35»

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι τόσο ο νόμος CAATSA όσο και ο νόμος περί Εθνικής Άμυνας (NDAA) για το οικονομικό έτος 2020 απαγορεύουν την παράδοση F-35 στην Τουρκία όσο εξακολουθεί να διαθέτει το ρωσικό σύστημα S-400 και δεν παρέχει σαφείς διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επιδιώξει νέα προμήθεια αντίστοιχου εξοπλισμού.

Οι βουλευτές υπογραμμίζουν ότι από κανένα δημόσια διαθέσιμο στοιχείο δεν προκύπτει πως η Άγκυρα έχει απομακρύνει, αποσύρει από επιχειρησιακή χρήση ή με οποιονδήποτε τρόπο εξουδετερώσει το σύστημα S-400, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, σημαίνει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στον αποκλεισμό της εξακολουθούν να υφίστανται.

Κατά συνέπεια, εκτιμούν ότι μια ενδεχόμενη επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα θα παραβίαζε τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Αναφορά και στη θέση του Μάρκο Ρούμπιο

Οι υπογράφοντες επικαλούνται ακόμη την κατάθεση του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, στις 3 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επιστολή, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είχε αναγνωρίσει ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται από τη νομοθεσία να διατηρεί τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας και ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να επαναφέρει την Άγκυρα στο πρόγραμμα των F-35.

Προειδοποιήσεις για τις γεωπολιτικές επιπτώσεις

Πέρα από τα νομικά επιχειρήματα, οι βουλευτές εκφράζουν έντονες ανησυχίες και για τις στρατηγικές συνέπειες μιας πιθανής αλλαγής στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως επισημαίνουν, η παράδοση ενός από τα πλέον προηγμένα αμερικανικά οπλικά συστήματα στην Τουρκία, χωρίς να έχουν αρθεί οι λόγοι που οδήγησαν στον αποκλεισμό της, θα έστελνε λανθασμένο μήνυμα προς τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην επιστολή γίνεται ειδική αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό, στη στήριξη που παρείχε η Άγκυρα στο Αζερμπαϊτζάν κατά τις επιχειρήσεις εναντίον της Αρμενίας, καθώς και στη στάση της τουρκικής κυβέρνησης απέναντι στο Ισραήλ.

Οι νομοθέτες υποστηρίζουν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ενθαρρύνει περαιτέρω αποσταθεροποιητικές συμπεριφορές, ενώ ταυτόχρονα θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη χωρών που συμμορφώνονται με τις αμερικανικές δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της Συμμαχίας.

«Η αξιοπιστία του CAATSA κρίνεται από την εφαρμογή του»

Κλείνοντας, οι βουλευτές υπενθυμίζουν ότι ο νόμος CAATSA εγκρίθηκε με ευρεία διακομματική στήριξη, ακριβώς για να διασφαλίζεται ο ουσιαστικός έλεγχος του Κογκρέσου στις αποφάσεις που αφορούν τη μεταφορά προηγμένης αμερικανικής στρατιωτικής τεχνολογίας σε χώρες που έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές αμυντικές συναλλαγές με αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η ακεραιότητα αυτού του πλαισίου, καθώς και το μήνυμα που αποστέλλεται προς κάθε χώρα που εξετάζει την αγορά ρωσικών οπλικών συστημάτων, εξαρτάται από την αποφασιστικότητα του Κογκρέσου να εφαρμόσει τον νόμο», υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά.

Την επιστολή υπογράφουν οι Δημοκρατικοί βουλευτές Ντίνα Τάιτους, Κρις Πάπας, Μάγκι Γκούντλαντερ, Γκρέις Μενγκ, Φρανκ Παλόουν Τζούνιορ, Μπραντ Σνάιντερ, Τζος Γκότχαϊμερ, Τζάρεντ Μόσκοβιτς, Τεντ Λιου, Μπραντ Σέρμαν, Μάικ Κουίγκλι, Νταν Γκόλντμαν, Τζέιμς ΜακΓκόβερν, Στίβεν Λιντς, Τζιμ Κόστα, Τζορτζ Λάτιμερ, Γκέιμπ Άμο και Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει για το αντίθετο την Άγκυρα

Όλα αυτά, λίγη ώρα μετά την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρήσουν στην άρση των κυρώσεων CAATSA που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία. Παράλληλα, o πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Άγκυρα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ ξαναθυμήθηκε την «αγάπη» του για τη Γροιλανδία
Ειδήσεις

Ο Τραμπ ξαναθυμήθηκε την «αγάπη» του για τη Γροιλανδία

Τουρκία και F-35: Τα εμπόδια που κρατούν «παγωμένη» τη συμφωνία
Ειδήσεις

Τουρκία και F-35: Τα εμπόδια που κρατούν «παγωμένη» τη συμφωνία

Τραμπ: Θετικός σε άρση των κυρώσεων και πώληση F-35 στην Άγκυρα - Ερντογάν: Τα έχεις υποσχεθεί
Ειδήσεις

Τραμπ: Θετικός σε άρση των κυρώσεων και πώληση F-35 στην Άγκυρα - Ερντογάν: Τα έχεις υποσχεθεί

Θερμή υποδοχή του Τραμπ από τον Ερντογάν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ (videos)
Ειδήσεις

Θερμή υποδοχή του Τραμπ από τον Ερντογάν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ (videos)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιείται δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Αναλύσεις
07/07/2026 - 18:16

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ναυτιλία
07/07/2026 - 18:14

Κικίλιας από το λιμένα Θεσσαλονίκης: Ο Προβλήτας 6 θα καταστήσει την πόλη κορυφαίο διαμετακομιστικό κόμβο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:06

Αλί Χαμενεΐ: Ολοκληρώθηκε η τελετή στην Κομ – Επόμενος σταθμός οι ιερές πόλεις του Ιράκ

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:00

Ευρωπαϊκές καινοτομικές λύσεις: Μέρισμα 0,06€ και αισιόδοξες προοπτικές για το 2026

Ειδήσεις
07/07/2026 - 17:54

Τέμπη: Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για την αναβάθμιση των κατηγοριών – «Όχι» σε νέα ανάκριση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ