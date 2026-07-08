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Ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν «έληξε»!
Ειδήσεις
11:35 - 08 Ιουλ 2026

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν «έληξε»!

Reporter.gr Newsroom
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Σαρωτικός και... ανοιχτός σε ερμηνείες ήταν για ακόμα μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της συμμαχίας. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί πως η συμφωνία με το Ιράν πλέον δεν βρίσκεται σε ισχύ και έσπειρε ασφαλώς τον πανικό σε διεθνείς αναλυτές αλλά και τις αγορές.

Βέβαια, με δεδομένο ότι ο Τραμπ πολλές φορές "λέει και ξελέει" εκφράζονται επιφυλάξεις για το αν η δήλωση αυτή θα επιβεβαιωθεί. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η εκεχειρία με το Ιράν «έληξε» μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ερωτηθείς για την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι τελείωσε».

«Δεν θέλω να ασχολούμαι άλλο μαζί τους, είναι αποβράσματα», είπε για τους ηγέτες του Ιράν.

«Από όσο με αφορά, τελείωσε. Είναι απλώς χάσιμο χρόνου να ασχολούμαστε μαζί τους, είναι ψεύτες», πρόσθεσε ακόμα.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές «μπορούν να μιλήσουν» αλλά «χάνουν τον χρόνο τους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djt1u8kucjup?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Είναι προφανές ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για τέλος της εκεχειρίας, έβρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους, αλλά πρόσθεσε ότι οι διαπραγματευτές μπορούν να μιλήσουν.

Διεθνή ΜΜΕ, αναλυτές και αγορές ψάχνουν να δουν τι πραγματικά ισχύει. Το πετρέλαιο, πάντως, ανεβαίνει, ενώ τα διεθνή χρηματιστήρια καταρρέουν (μαζί τους και το ΧΑ).

Το διεθνές σημείο αναφοράς, το Brent Βόρειας Θάλασσας, ενισχύθηκε κατά 5,3%, φθάνοντας τα 78,09 δολάρια το βαρέλι.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κατέγραψε άνοδο 5,4%, στα 74,23 δολάρια το βαρέλι.

Κριτική Τραμπ στους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο Τραμπ επανέλαβε την κριτική του προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Επαίνεσε μεν τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αλλά είπε ότι είναι «δυστυχισμένος» με τη στρατιωτική συμμαχία.

Λέει ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «δεν ήθελαν να μας βοηθήσουν με το υπ' αριθμόν ένα κράτος χορηγό της τρομοκρατίας, που είναι το Ιράν».

«Είμαι πολύ αναστατωμένος με το ΝΑΤΟ», είπε ο Τραμπ σύμφωνα με το BBC, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ πληρώνουν «πάρα πολλά, δισεκατομμύρια δολάρια».

Δειλά δίπλα του ο Ρούτε είπε πως σύμμαχοι όπως η Γερμανία βοήθησαν ενώ σημείωσε πως όλα τα κράτη μέλη έχουν αυξήσει τις αμυντικές τους δαπάνες.

Ο Τραμπ, όμως, επέμεινε και είπε πως η Βρετανία δεν βοήθησε τις ΗΠΑ, ενώ εμφανίστηκε έξαλλος και με την Ισπανία, για την οποία είπε πως οι ΗΠΑ αποφάσισαν να διακόψουν τις εμπορικές τους σχέσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djt1wh94ci3t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2026 - 16:48
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