ΛεΜπρόν Τζέιμς: Άντλησε σχεδόν $300 εκατ. μέσω ομολόγων με «ενέχυρο» τα μελλοντικά του έσοδα

Μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη χρηματοδοτική συμφωνία είχε πραγματοποιήσει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς το 2018, λίγους μήνες πριν υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Los Angeles Lakers, αντλώντας σχεδόν 300 εκατ. δολάρια μέσω ομολόγων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που ελέγχεται από τον διάσημο καλαθοσφαιριστή είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση από δύο ασφαλιστικές εταιρείες. Τα συγκεκριμένα ομόλογα, τα οποία δεν είχαν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά και έχουν ημερομηνία λήξης το 2049, σχεδιάστηκαν ώστε να προσφέρουν στον Τζέιμς άμεση πρόσβαση σε σημαντικά κεφάλαια.

Η εξασφάλιση της συμφωνίας συνδεόταν με μελλοντικές ροές εσόδων από τις εμπορικές δραστηριότητες του αθλητή, δηλαδή εισοδήματα που προέρχονται από συμφωνίες εκτός του μπάσκετ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η πολυετής συμφωνία χορηγίας του με τη Nike.

Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς η συγκεκριμένη χρηματοδότηση είχε ολοκληρωθεί πριν από την υπογραφή του συμβολαίου ύψους 154 εκατ. δολαρίων που υπέγραψε ο Τζέιμς με τους Lakers το 2018.

Η νέα αγορά των μελλοντικών εσόδων

Η πρακτική αξιοποίησης μελλοντικών εσόδων για την άντληση άμεσης χρηματοδότησης κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς αθλητές και καλλιτέχνες αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους άντλησης κεφαλαίων.

Σε αυτές τις συμφωνίες, οι μελλοντικές εισπράξεις από δικαιώματα, χορηγίες ή άλλες εμπορικές δραστηριότητες χρησιμοποιούνται ως βάση για τη δημιουργία χρηματοδοτικών προϊόντων που προσφέρουν άμεσα κεφάλαια στους δικαιούχους.

Η πρακτική αυτή έχει τις ρίζες της στον χώρο της μουσικής. Ο Ντέιβιντ Μπόουι ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που στράφηκε στη Wall Street, αντλώντας κεφάλαια έναντι των μελλοντικών εσόδων από τη μουσική του, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης αγοράς τέτοιων τίτλων.