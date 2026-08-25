Κούβα: Καταδικάζει την παράταση του αμερικανικού εμπάργκο – Προσπάθεια οικονομικού στραγγαλισμού

Την έντονη αντίδραση της Αβάνας προκαλεί η απόφαση της Ουάσινγκτον να παρατείνει για ακόμη έναν χρόνο το αμερικανικό εμπορικό εμπάργκο σε βάρος της Κούβας, ένα μέτρο που εφαρμόζεται εδώ και περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Η παράταση του εμπάργκο, έως τον Σεπτέμβριο του 2027, ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, πραγματοποιείται ωστόσο σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την κουβανική οικονομία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις και παρατεταμένη ενεργειακή κρίση.

Το μέτρο στηρίζεται στον αμερικανικό Νόμο για το Εμπόριο με τον Εχθρό, τον οποίο επικαλέστηκε το 1962 η κυβέρνηση του Τζον Φ. Κένεντι για την επιβολή του εμπορικού αποκλεισμού κατά της Κούβας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι με την ανανέωση του εμπάργκο επιμένει σε μια πολιτική οικονομικής πίεσης προς τη χώρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να «στραγγαλίσουν ένα ολόκληρο έθνος», ενώ κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση για «γενοκτονική πολιτική» απέναντι στην Κούβα και τον πληθυσμό της, που ανέρχεται σε περίπου 9,4 εκατομμύρια κατοίκους.

Βαθαίνει η οικονομική κρίση

Η παράταση του εμπάργκο έρχεται ενώ η Κούβα αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Οι συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης, οι ελλείψεις βασικών αγαθών και η περιορισμένη πρόσβαση σε καύσιμα έχουν επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, ο τουρισμός, ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της κουβανικής οικονομίας και βασική πηγή συναλλάγματος, παρουσιάζει σημαντική υποχώρηση.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω από τον Ιανουάριο, μετά τα μέτρα που επέβαλε η Ουάσινγκτον στον ενεργειακό τομέα της Κούβας, αυξάνοντας την πίεση σε μια οικονομία που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις.

Το εμπάργκο παραμένει σταθερή πολιτική των ΗΠΑ

Η αμερικανική πολιτική έναντι της Κούβας έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τη συγκεκριμένη κατεύθυνση εδώ και δεκαετίες. Από το 1978, οι Αμερικανοί πρόεδροι, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, ανανεώνουν κάθε χρόνο την εφαρμογή του Νόμου για το Εμπόριο με τον Εχθρό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υιοθετήσει ιδιαίτερα σκληρή στάση απέναντι στην Αβάνα, υποστηρίζοντας ότι η Κούβα αποτελεί «τεράστια απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Έχει επίσης επανειλημμένα αναφερθεί στην ανάγκη να τεθεί η χώρα υπό αμερικανικό έλεγχο.

Η Κούβα βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντα, γεγονός που προσδίδει στη σχέση των δύο χωρών και γεωπολιτική διάσταση.

Νέες κυρώσεις κατά της Gaesa

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πίεσης προς την Αβάνα, η αμερικανική κυβέρνηση έχει επιβάλει φέτος επιπλέον κυρώσεις κατά της Gaesa, του επιχειρηματικού ομίλου που ελέγχεται από τις κουβανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Gaesa ιδρύθηκε το 1995 από τον Ραούλ Κάστρο, αδελφό του Φιντέλ Κάστρο, και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς μηχανισμούς που συνδέονται με το κουβανικό στρατιωτικό κατεστημένο.

Η νέα παράταση του εμπάργκο αναμένεται έτσι να διατηρήσει την οικονομική πίεση στην Αβάνα, την ώρα που η κουβανική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις σοβαρότερες οικονομικές και ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων ετών.