Apple: Ανακοίνωσε πολυετή συμφωνία με τη Broadcom ύψους 30 δισ.

Η Apple ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τη συνεργασία της με την εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών Broadcom μέσω μιας πολυετούς συμφωνίας, η αξία της οποίας αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 δισ. δολάρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δέσμευση της κατασκευάστριας των iPhone για παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το CNBC, η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε η Apple την Τετάρτη (8/7), προβλέπει την παραγωγή περισσότερων από 15 δισ. τσιπ που θα κατασκευάζονται στις ΗΠΑ και περιλαμβάνει επέκταση ύψους 1,5 δισ. δολαρίων στις εγκαταστάσεις της Broadcom στο Φορτ Κόλινς του Κολοράντο. Η Apple δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η νέα παραγωγική δυναμικότητα.

Όπως σημειώνεται, η Broadcom προμηθεύει εδώ και χρόνια την Apple με εξαρτήματα συνδεσιμότητας, ωστόσο η νέα συμφωνία εμβαθύνει τη συνεργασία των δύο εταιρειών στον τομέα των προσαρμοσμένων ημιαγωγών που θα κατασκευάζονται στις ΗΠΑ. Όπως ανέφερε η Apple, η Broadcom θα παράγει ασύρματα εξαρτήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των συσκευών με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, Wi-Fi και Bluetooth.

Η Broadcom είχε γνωστοποιήσει, σε κατάθεση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) τη Δευτέρα, ότι είχε συνάψει νέες μακροπρόθεσμες συμφωνίες με την Apple για την ανάπτυξη και προμήθεια «προσαρμοσμένων προϊόντων πυριτίου ASIC» για πολλές γενιές προϊόντων της Apple έως το 2031. Τα ASIC (Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Ειδικού Σκοπού) είναι εξειδικευμένα τσιπ που σχεδιάζονται για συγκεκριμένες εφαρμογές και χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε εργασίες τεχνητής νοημοσύνης.

Για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ, η συμφωνία αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα στην προσπάθειά του να ενισχύσει τις επενδύσεις της εταιρείας στην αμερικανική παραγωγή, έναν τομέα που αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ.

Η συμφωνία αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του τετραετούς επενδυτικού σχεδίου ύψους 600 δισ. δολαρίων της Apple στις ΗΠΑ, το οποίο ανακοινώθηκε το 2025, και συνιστά τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δέσμευση στο πλαίσιο του προγράμματος American Manufacturing Program (AMP) της εταιρείας, που έχει στόχο την επέκταση της εγχώριας παραγωγής σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της.

«Η Apple συνεργάζεται με την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών στην Αμερική και η σημερινή ανακοίνωση ενισχύει αυτές τις προσπάθειες», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Ο Τιμ Κουκ δήλωσε ότι τα εξαρτήματα που θα κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις του Φορτ Κόλινς είναι «απαραίτητα» για τις επιδόσεις και τη συνδεσιμότητα που αναμένουν οι πελάτες της Apple από τις συσκευές της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του για τη στήριξη του έργου.

Από τη δική του πλευρά, ο διευθύνων σύμβουλος της Broadcom, Χοκ Ταν, ανέφερε ότι η δέσμευση της Apple θα βοηθήσει την εταιρεία ημιαγωγών να επεκτείνει το παραγωγικό της αποτύπωμα στο Φορτ Κόλινς.