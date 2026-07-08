ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Apple: Ανακοίνωσε πολυετή συμφωνία με τη Broadcom ύψους 30 δισ.
Ειδήσεις
14:07 - 08 Ιουλ 2026

Apple: Ανακοίνωσε πολυετή συμφωνία με τη Broadcom ύψους 30 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Apple ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τη συνεργασία της με την εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών Broadcom μέσω μιας πολυετούς συμφωνίας, η αξία της οποίας αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 δισ. δολάρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δέσμευση της κατασκευάστριας των iPhone για παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το CNBC, η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε η Apple την Τετάρτη (8/7), προβλέπει την παραγωγή περισσότερων από 15 δισ. τσιπ που θα κατασκευάζονται στις ΗΠΑ και περιλαμβάνει επέκταση ύψους 1,5 δισ. δολαρίων στις εγκαταστάσεις της Broadcom στο Φορτ Κόλινς του Κολοράντο. Η Apple δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η νέα παραγωγική δυναμικότητα.

Όπως σημειώνεται, η Broadcom προμηθεύει εδώ και χρόνια την Apple με εξαρτήματα συνδεσιμότητας, ωστόσο η νέα συμφωνία εμβαθύνει τη συνεργασία των δύο εταιρειών στον τομέα των προσαρμοσμένων ημιαγωγών που θα κατασκευάζονται στις ΗΠΑ. Όπως ανέφερε η Apple, η Broadcom θα παράγει ασύρματα εξαρτήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των συσκευών με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, Wi-Fi και Bluetooth.

Η Broadcom είχε γνωστοποιήσει, σε κατάθεση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) τη Δευτέρα, ότι είχε συνάψει νέες μακροπρόθεσμες συμφωνίες με την Apple για την ανάπτυξη και προμήθεια «προσαρμοσμένων προϊόντων πυριτίου ASIC» για πολλές γενιές προϊόντων της Apple έως το 2031. Τα ASIC (Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Ειδικού Σκοπού) είναι εξειδικευμένα τσιπ που σχεδιάζονται για συγκεκριμένες εφαρμογές και χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε εργασίες τεχνητής νοημοσύνης.

Για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ, η συμφωνία αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα στην προσπάθειά του να ενισχύσει τις επενδύσεις της εταιρείας στην αμερικανική παραγωγή, έναν τομέα που αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ.

Η συμφωνία αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του τετραετούς επενδυτικού σχεδίου ύψους 600 δισ. δολαρίων της Apple στις ΗΠΑ, το οποίο ανακοινώθηκε το 2025, και συνιστά τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δέσμευση στο πλαίσιο του προγράμματος American Manufacturing Program (AMP) της εταιρείας, που έχει στόχο την επέκταση της εγχώριας παραγωγής σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της.

«Η Apple συνεργάζεται με την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών στην Αμερική και η σημερινή ανακοίνωση ενισχύει αυτές τις προσπάθειες», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Ο Τιμ Κουκ δήλωσε ότι τα εξαρτήματα που θα κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις του Φορτ Κόλινς είναι «απαραίτητα» για τις επιδόσεις και τη συνδεσιμότητα που αναμένουν οι πελάτες της Apple από τις συσκευές της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του για τη στήριξη του έργου.

Από τη δική του πλευρά, ο διευθύνων σύμβουλος της Broadcom, Χοκ Ταν, ανέφερε ότι η δέσμευση της Apple θα βοηθήσει την εταιρεία ημιαγωγών να επεκτείνει το παραγωγικό της αποτύπωμα στο Φορτ Κόλινς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΕΕ: Αναγκαία η ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων
Φορολογία

ΟΕΕ: Αναγκαία η ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

UniCredit: Στο 47,59% το ποσοστό της στην Commerzbank – Διευρύνονται οι αντιδράσεις
Επιχειρήσεις

UniCredit: Στο 47,59% το ποσοστό της στην Commerzbank – Διευρύνονται οι αντιδράσεις

ΕΚΟ: Ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΚΟ: Ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ήττα της Apple στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για App Store και iOS
Ειδήσεις

Ήττα της Apple στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για App Store και iOS

Times: Το Μουντιάλ δεν προσέφερε ώθηση στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ
Ειδήσεις

Times: Το Μουντιάλ δεν προσέφερε ώθηση στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ

Χέγκσεθ: Ακύρωσε τη συνάντηση με Νετανιάχου όπου θα συζητούνταν το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Τουρκία
Ειδήσεις

Χέγκσεθ: Ακύρωσε τη συνάντηση με Νετανιάχου όπου θα συζητούνταν το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Τουρκία

Κάλας: Οι συγκρούσεις ΗΠΑ-Ιράν περιπλέκουν τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου
Ειδήσεις

Κάλας: Οι συγκρούσεις ΗΠΑ-Ιράν περιπλέκουν τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 16:02

Ήττα της Apple στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για App Store και iOS

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 16:00

ΣΕΒΕ: Με ισχυρή δυναμική οι ελληνικές εξαγωγές – Αύξηση 20,9% τον Μάιο και 13,5% στο πεντάμηνο

Ειδήσεις
08/07/2026 - 15:54

Times: Το Μουντιάλ δεν προσέφερε ώθηση στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ

Ανακοινώσεις
08/07/2026 - 15:50

Interwood: Μέρισμα €0,032 ανά προνομιούχα μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Ειδήσεις
08/07/2026 - 15:45

Γερμανία: Τραυματίες από επίθεση σε σχολείο στη Βαυαρία

Ανακοινώσεις
08/07/2026 - 15:45

Alumil: Διευκρινίσεις για τη διανομή – Αφορολόγητα αποθεματικά αντί μερίσματος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/07/2026 - 15:28

Στο «στόχαστρο» της Επιτροπής Ανταγωνισμού η Booking

Ειδήσεις
08/07/2026 - 15:23

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές την Πέμπτη (9/7) λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
08/07/2026 - 15:11

Συνεργασία ΑΑΔΕ - Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε τρεις πυλώνες

Ειδήσεις
08/07/2026 - 15:03

Καταδίωξη στο Άργος: Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβόλησαν αστυνομικοί

Ναυτιλία
08/07/2026 - 15:01

Ευάγγελος Μαρινάκης για Ορμούζ: Έχοντας διόδια, δεν χρειάζεται να πληρώσεις για τον κίνδυνο πολέμου

Πολιτική
08/07/2026 - 14:56

Θεοδωρικάκος από Economist: Ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο μια πιο παραγωγική Ελλάδα

Νομίσματα
08/07/2026 - 14:44

«Βουτιά» στα crypto με φόντο τις δηλώσεις Τραμπ – Στα $62.000 το Bitcoin

Ειδήσεις
08/07/2026 - 14:41

Θριάσιο: Ομάδα Ρομά έσπασε το νοσοκομείο για μια αξονική – Δύο συλλήψεις μετά το επεισόδιο

Σχόλια Αγοράς
08/07/2026 - 14:35

Sell off με υπογραφή Τραμπ στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάνονται οι 2.500 μονάδες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/07/2026 - 14:33

UniCredit και Alpha Bank ενισχύουν τη συνεργασία τους σε περιφερειακές αγορές

Ειδήσεις
08/07/2026 - 14:28

Χέγκσεθ: Ακύρωσε τη συνάντηση με Νετανιάχου όπου θα συζητούνταν το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Τουρκία

Πολιτική
08/07/2026 - 14:22

ΠΑΣΟΚ κατά Δημητριάδη για τις υποκλοπές: «Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;»

Ειδήσεις
08/07/2026 - 14:07

Apple: Ανακοίνωσε πολυετή συμφωνία με τη Broadcom ύψους 30 δισ.

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 14:06

METLEN: Η πρώτη ελληνική εταιρεία με βεβαίωση συμμόρφωσης ISO 37009 για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων

Φορολογία
08/07/2026 - 13:55

ΟΕΕ: Αναγκαία η ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 13:54

UniCredit: Στο 47,59% το ποσοστό της στην Commerzbank – Διευρύνονται οι αντιδράσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 13:53

ΕΚΟ: Ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα

Ειδήσεις
08/07/2026 - 13:46

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κιλκίς - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
08/07/2026 - 13:40

NATO: Η επόμενη Σύνοδος στην Αλβανία αλλά πότε; - Προς αναβολή λόγω εντάσεων με Τραμπ

Πολιτική
08/07/2026 - 13:38

Τσουκαλάς: Ανησυχητικές οι εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Περιμένουμε ενημέρωση από τον πρωθυπουργό

Πολιτική
08/07/2026 - 13:29

Ανδρουλάκης: Καταθέσαμε 24 φορές τροπολογία για βαρέα και ανθυγιεινά σε ΕΚΑΒ και νοσηλευτές

Πολιτική
08/07/2026 - 13:28

Η Ευρώπη ενδυναμώνει τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας - Στρατηγική συμβολή της ΕΑΚ στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας CSC-EDIC

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 13:20

Κορκίδης: Το μοίρασμα του τζίρου των €17 δισ. – Οι λίγοι κωδικοί που κάνουν τη μεγάλη διαφορά

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
08/07/2026 - 13:18

Δημόσιος οργανισμός ή προσωπικό γραφείο δημοσίων σχέσεων;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ