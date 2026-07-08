Ήττα της Apple στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για App Store και iOS

Η Apple υπέστη δικαστική ήττα στη διαμάχη της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ με έδρα το Λουξεμβούργο αποφάνθηκε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές ενήργησαν ορθά εντάσσοντας το App Store και το λειτουργικό σύστημα iOS στο αυστηρό πλαίσιο κανόνων του Digital Markets Act (DMA).

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι δικαστές απέρριψαν την προσφυγή της αμερικανικής τεχνολογικής εταιρείας και επικύρωσαν τον χαρακτηρισμό της Apple ως «gatekeeper», δηλαδή ως εταιρείας που λειτουργεί ως βασική πύλη πρόσβασης για τις δύο συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Το δικαστήριο υπογράμμισε ότι επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό της Apple ως gatekeeper αναφορικά με το App Store και το iOS, ενώ έκρινε ότι το μέρος της προσφυγής που αφορούσε την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων iMessage δεν μπορούσε να γίνει δεκτό.

Η αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Apple συγκαταλέγεται στις εταιρείες που έχουν αντιδράσει πιο έντονα στην προσπάθεια των ευρωπαϊκών αρχών να περιορίσουν την επιρροή των μεγάλων τεχνολογικών πλατφορμών.

Η εταιρεία είχε προσβάλει τρία βασικά σημεία του νέου κανονιστικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, είχε αμφισβητήσει την υποχρέωση να καταστεί το iPhone περισσότερο συμβατό με συσκευές και υπηρεσίες ανταγωνιστών, την εφαρμογή των κανόνων του DMA στο App Store, το οποίο αποτελεί μία από τις πιο κερδοφόρες δραστηριότητές της, καθώς και την εξέταση του ενδεχομένου να υπαχθεί και το iMessage στις ίδιες ρυθμίσεις.

Παρότι η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί σημαντική επιτυχία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδέχεται να ενισχύσει τη θέση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών στην προσπάθειά τους να επιβάλουν αυστηρότερους κανόνες στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας της Silicon Valley.

Η θέση της Apple για «υπερβολικές υποχρεώσεις»

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε πέρυσι, η Apple υποστήριξε ότι ο DMA επιβάλλει «υπερβολικά επαχθείς και παρεμβατικές υποχρεώσεις», οι οποίες, σύμφωνα με την εταιρεία, περιορίζουν αδικαιολόγητα τα δικαιώματά της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε τους ισχυρισμούς της Apple, υποστηρίζοντας ότι ο εκτεταμένος έλεγχος που ασκεί η εταιρεία στο οικοσύστημα του iPhone της τής έχει επιτρέψει να αποκομίσει ιδιαίτερα υψηλά κέρδη σε συμπληρωματικές αγορές, όπου οι ανταγωνιστές δεν έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν με ίσους όρους.

Πρόστιμο 500 εκατ. ευρώ για το App Store

Ο Digital Markets Act, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή το 2023, έχει ως στόχο τον περιορισμό της δεσπόζουσας θέσης των μεγαλύτερων ψηφιακών πλατφορμών, μέσω ενός συνόλου υποχρεώσεων και περιορισμών που αφορούν τη λειτουργία τους.

Η εφαρμογή του κανονισμού έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από την Apple όσο και από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αποτέλεσε ένα από τα σημεία έντασης στις εμπορικές σχέσεις και διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Μέχρι σήμερα, το App Store έχει βρεθεί αντιμέτωπο με πρόστιμο ύψους 500 εκατ. ευρώ για υποτιθέμενες παραβιάσεις των κανόνων του DMA. Η Apple έχει αμφισβητήσει την απόφαση αυτή μέσω ξεχωριστής δικαστικής διαδικασίας.