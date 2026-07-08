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Ρούτε για δηλώσεις Μητσοτάκη και Casus belli: «Δεν είμαι σχολιαστής»
Ειδήσεις
17:49 - 08 Ιουλ 2026

Ρούτε για δηλώσεις Μητσοτάκη και Casus belli: «Δεν είμαι σχολιαστής»

Reporter.gr Newsroom
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Πριν από την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, απέφυγε να λάβει θέση για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το τουρκικό casus belli, επιλέγοντας να διατηρήσει ουδέτερη στάση απέναντι στις ελληνοτουρκικές διαφορές.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την αναφορά του Έλληνα πρωθυπουργού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελεί μέρος της αποστολής του να σχολιάζει ζητήματα που αφορούν διμερείς σχέσεις μεταξύ κρατών-μελών της Συμμαχίας.

«Οι Σύμμαχοι είναι 32 χώρες. Υπάρχουν διμερείς συζητήσεις. Προφανώς θα ερωτηθώ για την άποψή μου, αλλά δεν είμαι σχολιαστής. Είμαι εδώ για να διαφυλάξω την ενότητα της Συμμαχίας και καταβάλλω κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Μαρκ Ρούτε ήρθε μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, αμέσως μετά το πέρας της Συνόδου, είχε επαναφέρει το ζήτημα του casus belli που εξακολουθεί να διατηρεί η Τουρκία έναντι της Ελλάδας, καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ κλήθηκε επίσης να τοποθετηθεί για μια σειρά διεθνών ζητημάτων που απασχολούν τη Συμμαχία, μεταξύ των οποίων οι πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ισπανία και τη Γροιλανδία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, επανέλαβε ότι και οι 32 σύμμαχοι παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στη συνέχιση της στρατιωτικής και πολιτικής στήριξης προς το Κίεβο.

Παράλληλα, αναφερόμενος στο Ιράν, υπογράμμισε ότι η θέση της Συμμαχίας παραμένει αμετάβλητη, τονίζοντας πως το ΝΑΤΟ θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Επιπλέον, επισήμανε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, δεδομένης της αυξημένης έντασης στην περιοχή και της σημασίας του θαλάσσιου αυτού διαδρόμου για την παγκόσμια οικονομία.

Ο Μαρκ Ρούτε αναφέρθηκε ακόμη στις δημοκρατικές αρχές που, όπως είπε, αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της Συμμαχίας, επισημαίνοντας ότι η δημοκρατία δεν εξαντλείται μόνο στη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών.

«Η δημοκρατία δεν είναι μόνο οι ελεύθερες εκλογές, αλλά και τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, καθώς και το δικαίωμα των πολιτών να εκφράζουν τις απόψεις τους και μέσω διαδηλώσεων», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης και της πολυφωνίας στις δημοκρατικές κοινωνίες.

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