Στο «μικροσκόπιο» του FBI η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αργεντινής για ξέπλυμα χρήματος

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών, λίγες ώρες μετά την πανηγυρική πρόκριση της εθνικής ομάδας επί της Αιγύπτου με 3-2, καθώς πληροφορίες κάνουν λόγο για επικείμενη έρευνα από το FBI.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το FBI δρομολογεί έρευνα σε βάρος της Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο υποθέσεων που σχετίζονται με φερόμενη απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συνολικού ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Οι αμερικανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν δραστηριότητες της Ομοσπονδίας που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, καθώς εξελίσσεται ενώ το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η Αργεντινή συνεχίζει την πορεία της με στόχο να διατηρήσει τον παγκόσμιο τίτλο που κατέκτησε το 2022.