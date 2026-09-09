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Συνάντηση Ν. Παπανδρέου και Σ. Αρναούτογλου με τον Αιγύπτιο πρέσβη για τη Μονή του Σινά
Πολιτική
18:11 - 09 Σεπ 2026

Συνάντηση Ν. Παπανδρέου και Σ. Αρναούτογλου με τον Αιγύπτιο πρέσβη για τη Μονή του Σινά

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με τον πρέσβη της Αιγύπτου στην ΕΕ, είχαν νωρίτερα σήμερα οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου και Σάκης Αρναούτογλου, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν το σημαντικό για την Ελλάδα θέμα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, αλλά και γενικότερα προβλήματα που αφορούν τις χριστιανικές κοινότητες και τις θρησκευτικές ελευθερίες τόσο στην αραβική χώρα όσο και στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής. 

Ο Νίκος Παπανδρέου, υπογράμμισε πως πέρα από το φλέγον ζήτημα της Μονής Σινάς, «Παρατηρείται μια επιδείνωση της κατάστασης των Χριστιανών στην περιοχή γύρω από την Αίγυπτο. Ελπίζω να επιλυθεί το ζήτημα και θεωρώ σημαντικό να διαφυλάξουμε τα θρησκευτικά τους δικαιώματα. Ως ευρωβουλευτές τόνισαν ότι θα συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσης.

Από την πλευρά του ο Σάκης Αρναούτογλου σημείωσε ότι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τη σχετική ερώτηση για την Μονή ώστε να γνωρίζουν τον τρόπο που θα ενεργήσει η ΕΕ έναντι της Αιγύπτου. «Ουδέποτε υπήρξαμε κατά της αιγυπτιακής δικαιοσύνης ή της Αιγύπτου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο πνεύμα των θρησκευτικών ελευθεριών, ο κ Παπανδρέου τόνισε τις σοβαρές διακρίσεις κατά των λίγων Μπαχάι που ζουν στην Αίγυπτο. Το θέμα το έχει επισημάνει ο ΟΗΕ, η υπεύθυνη ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ και πάνω από εκατό ευρωβουλευτές.

Ο Ahmed Abu Zeid, ευχαρίστησε τους δύο ευρωβουλευτές για τη γενικότερη στήριξη της Ελλάδας προς την Αίγυπτο και έκανε λόγο για πολλές ψευδείς ειδήσεις, που διαδίδονται αναφορικά με το θέμα της Μονής Σινάς και έχουν στόχο να πλήξουν τη χώρα του.

Ο Αιγύπτιος διπλωμάτης υπογράμμισε πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία αλλά πρόκειται για μακρά διαδικασία, η οποία θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

Ωστόσο αναφερόμενος στα θέματα των περιουσιακών στοιχείων της Μονής ανέφερε πως για ορισμένα από αυτά υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, αλλά υπάρχουν και άλλα των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν ορίζεται μέσω επίσημων εγγράφων.

Ο Αιγύπτιος πρέσβης διαβεβαίωσε τους δύο ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ότι πράττουν τα μέγιστα για να βρεθεί μια λύση αλλά αντιμετωπίζουν μια επιδεινούμενη κατάσταση.

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