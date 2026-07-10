Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.

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Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε «τεράστια θλίψη» για τις «τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία».

Η χώρα αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια ολοένα συχνότερα και παρατεταμένα κύματα καύσωνα, με θερμοκρασίες που συχνά ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών. Ιδιαίτερα στην περιοχή της Ανδαλουσίας τα φαινόμενα γίνονται ολοένα και πιο ακραία.

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