Hürriyet: Η Τουρκία πούλησε τους S-400 στο Κατάρ, ανοίγοντας το δρόμο για τα F-35

Όπως αναφέρει η Hurriyet «σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβαν οι S-400 έχουν πουληθεί σε τρίτη χώρα και η πώληση θα ανακοινωθεί σήμερα. Οι S-400 θα πάνε σε χώρα του Κόλπου».
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο «χθες ήταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία με τα τελευταία εναπομείναντα θέματα να επιλύονται τα μεσάνυχτα».
«Κάποιοι λένε ότι πρόκειται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άλλοι λένε το Κατάρ. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση», αναφέρει η εφημερίδα.