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Hürriyet: Η Τουρκία πούλησε τους S-400 στο Κατάρ, ανοίγοντας το δρόμο για τα F-35
Ειδήσεις
11:09 - 10 Ιουλ 2026

Hürriyet: Η Τουρκία πούλησε τους S-400 στο Κατάρ, ανοίγοντας το δρόμο για τα F-35

Reporter.gr Newsroom
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Πληροφορίες της τουρκικής εφημερίδας Hurriyet αναφέρουν ότι η Τουρκία βρήκε τρόπο να... απαλλαγεί από τους ρωσικούς S-400 για να πάρει από τις ΗΠΑ τα F-35.

Όπως αναφέρει η Hurriyet «σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβαν οι S-400 έχουν πουληθεί σε τρίτη χώρα και η πώληση θα ανακοινωθεί σήμερα. Οι S-400 θα πάνε σε χώρα του Κόλπου».

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο «χθες ήταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία με τα τελευταία εναπομείναντα θέματα να επιλύονται τα μεσάνυχτα».

«Κάποιοι λένε ότι πρόκειται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άλλοι λένε το Κατάρ. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση», αναφέρει η εφημερίδα.

Η εφημερίδα σημειώνει, πάντως, ότι βάσει της συμφωνίας τελικού χρήστη με τη Ρωσία, οποιαδήποτε μεταβίβαση των S-400 σε τρίτη χώρα απαιτεί τη συναίνεση της Μόσχας.
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