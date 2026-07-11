Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες, παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών αυτή την εβδομάδα, αλλά τόνισε ότι η εκεχειρία που είχε επιτευχθεί μεταξύ των δύο πλευρών τον περασμένο μήνα έχει πλέον λήξει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέτειναν επίσης την Παρασκευή τις απαιτήσεις τους προς το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, όπου οι πρόσφατες συγκρούσεις έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ένα πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα για τον Τραμπ ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Όπως επισημαίνει το Reuters, οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν σε μια ημέρα σχετικής ηρεμίας, στο τέλος μιας εβδομάδας αναζωπύρωσης της σύγκρουσης, κατά την οποία τρία εμπορικά δεξαμενόπλοια από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία δέχθηκαν πυρά, γεγονός που οδήγησε τις ΗΠΑ να πλήξουν ιρανικούς στόχους και το Ιράν να απαντήσει με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε κράτη του Κόλπου.

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να καταστρέψουν κάθε περιοχή του Ιράν», δηλώνει ο Τραμπ

Την Παρασκευή δεν αναφέρθηκαν νέες επιθέσεις, καθώς περιφερειακοί διαμεσολαβητές προσπαθούσαν να διασώσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μάς ζήτησε να συνεχίσουμε τις "συνομιλίες". Συμφωνήσαμε να το κάνουμε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τους κατέστησαν απολύτως σαφές ότι η εκεχειρία έχει ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Το Ιράν αμφισβήτησε την εκδοχή του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι δεν ζήτησε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αλλά συμφώνησε να δεχθεί Καταριανό διαμεσολαβητή, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Καταριανοί διαπραγματευτές συναντούσαν την Παρασκευή Ιρανούς αξιωματούχους με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και τη συζήτηση για τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε στο Reuters πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση.

Ο Τραμπ ανάρτησε επίσης ότι διέταξε τον αμερικανικό στρατό να είναι έτοιμος να εξαπολύσει πλήγματα κατά του Ιράν, εάν η Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει.

«1.000 πύραυλοι είναι οπλισμένοι και έτοιμοι για εκτόξευση, στοχεύοντας την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ενώ χιλιάδες ακόμη θα ακολουθήσουν αμέσως, εάν η ιρανική κυβέρνηση υλοποιήσει την απειλή της, που έχει διατυπωθεί σε πολλά μέρη του κόσμου, να δολοφονήσει ή να επιχειρήσει να δολοφονήσει τον εν ενεργεία Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής – στην προκειμένη περίπτωση, ΕΜΕΝΑ!», έγραψε.

«Οι εντολές έχουν ήδη δοθεί και ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός, για χρονικό διάστημα ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης, να αφανίσει και να καταστρέψει ολοκληρωτικά κάθε περιοχή του Ιράν – ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΑΛΛΑΧ!»

Η Wall Street Journal και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι το Ισραήλ μοιράστηκε πληροφορίες με την Ουάσιγκτον σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν είχε πρόσφατα καταστρώσει σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ.

Στην κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε, την Πέμπτη, τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε στην αυλή, με ορισμένους να κρατούν πανό που έγραφαν: «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ». Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της διπλωματίας

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, θα επισκεφθεί το Ομάν για να συζητήσει τις ρυθμίσεις που αφορούν την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ISNA, επικαλούμενο εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά αναλάβει τον έλεγχο των Στενών, οδηγώντας σε αδιέξοδο την αντιπαράθεσή της με την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη του κόσμου.

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα σε έξι πόλεις του Ιράν την Τετάρτη και την Πέμπτη, δήλωσε ο επικεφαλής του Κέντρου Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης του ιρανικού υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, 115 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Παρ' όλα αυτά, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών ήταν εποικοδομητικές τις τελευταίες ημέρες.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παραβίαση των δεσμεύσεων της Ουάσιγκτον θα αντιμετωπιστεί με «ανταποδοτική δράση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η προσωρινή συμφωνία του περασμένου μήνα προοριζόταν να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία βρίσκεται πλέον στον πέμπτο μήνα της, έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, έχει περιορίσει τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες και έχει ενισχύσει τους φόβους για παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων στον Κόλπο έχει αυξήσει το οικονομικό βάρος για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ύστερα από εβδομάδες συνεχούς πτώσης, οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδό τους των τελευταίων οκτώ εβδομάδων.





