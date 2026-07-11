ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε
Ειδήσεις
08:59 - 11 Ιουλ 2026

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες, παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών αυτή την εβδομάδα, αλλά τόνισε ότι η εκεχειρία που είχε επιτευχθεί μεταξύ των δύο πλευρών τον περασμένο μήνα έχει πλέον λήξει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέτειναν επίσης την Παρασκευή τις απαιτήσεις τους προς το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, όπου οι πρόσφατες συγκρούσεις έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ένα πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα για τον Τραμπ ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Όπως επισημαίνει το Reuters, οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν σε μια ημέρα σχετικής ηρεμίας, στο τέλος μιας εβδομάδας αναζωπύρωσης της σύγκρουσης, κατά την οποία τρία εμπορικά δεξαμενόπλοια από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία δέχθηκαν πυρά, γεγονός που οδήγησε τις ΗΠΑ να πλήξουν ιρανικούς στόχους και το Ιράν να απαντήσει με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε κράτη του Κόλπου.

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να καταστρέψουν κάθε περιοχή του Ιράν», δηλώνει ο Τραμπ

Την Παρασκευή δεν αναφέρθηκαν νέες επιθέσεις, καθώς περιφερειακοί διαμεσολαβητές προσπαθούσαν να διασώσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μάς ζήτησε να συνεχίσουμε τις "συνομιλίες". Συμφωνήσαμε να το κάνουμε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τους κατέστησαν απολύτως σαφές ότι η εκεχειρία έχει ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Το Ιράν αμφισβήτησε την εκδοχή του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι δεν ζήτησε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αλλά συμφώνησε να δεχθεί Καταριανό διαμεσολαβητή, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Καταριανοί διαπραγματευτές συναντούσαν την Παρασκευή Ιρανούς αξιωματούχους με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και τη συζήτηση για τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε στο Reuters πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση.

Ο Τραμπ ανάρτησε επίσης ότι διέταξε τον αμερικανικό στρατό να είναι έτοιμος να εξαπολύσει πλήγματα κατά του Ιράν, εάν η Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει.

«1.000 πύραυλοι είναι οπλισμένοι και έτοιμοι για εκτόξευση, στοχεύοντας την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ενώ χιλιάδες ακόμη θα ακολουθήσουν αμέσως, εάν η ιρανική κυβέρνηση υλοποιήσει την απειλή της, που έχει διατυπωθεί σε πολλά μέρη του κόσμου, να δολοφονήσει ή να επιχειρήσει να δολοφονήσει τον εν ενεργεία Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής – στην προκειμένη περίπτωση, ΕΜΕΝΑ!», έγραψε.

«Οι εντολές έχουν ήδη δοθεί και ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός, για χρονικό διάστημα ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης, να αφανίσει και να καταστρέψει ολοκληρωτικά κάθε περιοχή του Ιράν – ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΑΛΛΑΧ!»

Η Wall Street Journal και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι το Ισραήλ μοιράστηκε πληροφορίες με την Ουάσιγκτον σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν είχε πρόσφατα καταστρώσει σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ.

Στην κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε, την Πέμπτη, τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε στην αυλή, με ορισμένους να κρατούν πανό που έγραφαν: «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ». Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της διπλωματίας

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, θα επισκεφθεί το Ομάν για να συζητήσει τις ρυθμίσεις που αφορούν την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ISNA, επικαλούμενο εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά αναλάβει τον έλεγχο των Στενών, οδηγώντας σε αδιέξοδο την αντιπαράθεσή της με την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη του κόσμου.

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα σε έξι πόλεις του Ιράν την Τετάρτη και την Πέμπτη, δήλωσε ο επικεφαλής του Κέντρου Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης του ιρανικού υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, 115 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Παρ' όλα αυτά, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών ήταν εποικοδομητικές τις τελευταίες ημέρες.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παραβίαση των δεσμεύσεων της Ουάσιγκτον θα αντιμετωπιστεί με «ανταποδοτική δράση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η προσωρινή συμφωνία του περασμένου μήνα προοριζόταν να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία βρίσκεται πλέον στον πέμπτο μήνα της, έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, έχει περιορίσει τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες και έχει ενισχύσει τους φόβους για παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων στον Κόλπο έχει αυξήσει το οικονομικό βάρος για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ύστερα από εβδομάδες συνεχούς πτώσης, οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδό τους των τελευταίων οκτώ εβδομάδων.



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση πρέπει να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ
Ειδήσεις

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση πρέπει να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά
Ειδήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας
Ειδήσεις

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35
Ειδήσεις

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση πρέπει να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

Φορολογία
10/07/2026 - 20:43

ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις

Ειδήσεις
10/07/2026 - 20:00

Το «κενό» της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν που άναψε ξανά τη φωτιά στο Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
10/07/2026 - 19:51

«Πινγκ-Πονγκ» ευθυνών, Δούκα - ΕΟΠΑΕ - Μπακογιάννη, για το κλείσιμο του Ξενώνα «My Athens»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 19:37

Η Τράπεζα Πειραιώς απορροφά έξι θυγατρικές – Νέα αναδιάρθρωση του ομίλου

Πολιτική
10/07/2026 - 19:20

Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνούν ούτε για το αν θα γίνει... η Κεντρική Επιτροπή

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 18:58

Στα πράσινα οι Ευρωαγορές – Οριακά κέρδη για τον Stoxx 600

Ανακοινώσεις
10/07/2026 - 18:58

Seanergy Maritime: Στις 13 Ιουλίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των 100.000 ομολογιών

Πολιτική
10/07/2026 - 18:49

Ανδρουλάκης μέσω TikTok: Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον δεν παρακολούθησε το… επεισόδιο για τη 13η σύνταξη

Πολιτική
10/07/2026 - 18:35

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εγκατέλειψε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική – Τι ανέφερε για Ευρώπη και ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 18:30

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν τελείωσε, αλλά οι συνομιλίες συνεχίζονται

Ειδήσεις
10/07/2026 - 18:17

Ερντογάν: «Τουρκικός Αιώνας» χωρίς συμβιβασμούς – «Δεν αναθέτουμε την ασφάλειά μας σε κανέναν»

Ειδήσεις
10/07/2026 - 18:03

Marfin: Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες – Το ανώνυμο email που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 17:54

Frontex: 37% λιγότερες αφίξεις αλλά αμείωτη η τραγωδία στη Μεσόγειο με 1.300 νεκρούς μετανάστες

Σχόλια Αγοράς
10/07/2026 - 17:53

Χρηματιστήριο: Επανήλθε στις 2.500 μονάδες αλλά δεν απέφυγε το αρνητικό πρόσημο στην εβδομάδα (-1%)

Ειδήσεις
10/07/2026 - 17:43

Φιντάν: «Οι πολιτικές Νετανιάχου απειλούν τη διεθνή και την οικονομική ασφάλεια»

Ειδήσεις
10/07/2026 - 17:35

Αφροδίτη Νέστορα: Να επιβληθούν οι ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου

Πολιτική
10/07/2026 - 17:30

Γεωργιάδης: Στόχος μου ένα δικαιότερο και πιο βιώσιμο σύστημα υποχρεωτικών επιστροφών (clawback)

Οικονομία
10/07/2026 - 17:27

Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Το νέο φορολογικό μοντέλο αλλάζει την εικόνα της Ελλάδας στις αγορές

Οικονομία
10/07/2026 - 17:11

ΟΔΔΗΧ: Ανακοίνωση για αναβολή διενέργειας δημοπρασίας στις 15/7

Ειδήσεις
10/07/2026 - 17:10

Θεσσαλονίκη: Παίκτρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ