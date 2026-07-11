Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Εδώ και τέσσερα χρόνια, η Ρωσία ποντάρει στο ότι θα αντέξει περισσότερο από την Ουκρανία σε έναν πόλεμο φθοράς. Τώρα όμως, καθώς τα ουκρανικά drones προκαλούν ολοένα μεγαλύτερες ζημιές τόσο στον ρωσικό στρατό όσο και στην πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας, η Μόσχα διαπιστώνει ότι ο χρόνος δεν εργάζεται απαραίτητα υπέρ της.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι δυνάμεις εισβολής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν σημειώνουν ολοένα μικρότερα κέρδη στην πρώτη γραμμή. Οι απώλειές τους ξεπερνούν πλέον τον αριθμό των νέων στρατολογήσεων, ενώ δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στην ουκρανική εκστρατεία με drones, η οποία πλήττει ανελέητα τις γραμμές ανεφοδιασμού προς τις προωθημένες θέσεις τους.

Την ίδια στιγμή, ο καταπονημένος ουκρανικός στρατός δεν κατέρρευσε, όπως ήλπιζε η Ρωσία. Αντίθετα, σε ορισμένα σημεία απωθεί τους εισβολείς πραγματοποιώντας μικρές αντεπιθέσεις. Παράλληλα, ο ολοένα πιο αποτελεσματικός στόλος ουκρανικών drones προκαλεί κρίση καυσίμων στη ρωσοκρατούμενη Κριμαία και βομβαρδίζει διυλιστήρια βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Ο πόλεμος βρίσκεται σε σημείο καμπής, χωρίς όμως να είναι ακόμη σαφές προς ποια κατεύθυνση θα εξελιχθεί. Η Ρωσία, που για πρώτη φορά από τα τέλη του 2022 βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, ίσως εξακολουθεί να βρει τρόπους να απαντήσει στο σημερινό ουκρανικό πλεονέκτημα στον πόλεμο των drones. Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές αδυναμίες, όπως η έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot απέναντι στους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους που πλήττουν το Κίεβο και άλλες πόλεις.

Οι στρατιωτικές εξελίξεις από τον περασμένο χειμώνα αντικατοπτρίζονται πλέον και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον πόλεμο η Μόσχα, το Κίεβο και η Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος πέρυσι είχε πει στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «δεν κρατούσε κανένα χαρτί», επαίνεσε την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια μιας φιλικής συνάντησης με τον Ουκρανό ηγέτη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, την ευρηματικότητα της Ουκρανίας και τις δυνατότητές της στα drones μεγάλου βεληνεκούς.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, στον Τραμπ παρουσιάζονται εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τις νέες δυνατότητες της Ουκρανίας στα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας, οι οποίες τον έχουν εντυπωσιάσει. Παράλληλα, η ρωσική κοινή γνώμη επιθυμεί ολοένα και περισσότερο τον τερματισμό του πολέμου. Οι ίδιες εκτιμήσεις εξηγούν γιατί ο Τραμπ μιλά σήμερα πιο θετικά για την Ουκρανία σε σχέση με πέρυσι.

Σημάδια εξάντλησης

Ορισμένοι Ρώσοι στρατιωτικοί αναλυτές αναγνωρίζουν ότι η χώρα αντιμετωπίζει εμπόδια τα οποία ουδέποτε είχε προβλέψει όταν ξεκίνησε τη γενικευμένη εισβολή στις αρχές του 2022.

«Η συνολική στρατηγική θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο. Στο πεδίο της μάχης ο ρυθμός προέλασης επιβραδύνεται, οι ουκρανικές αντεπιθέσεις εντείνονται και εμφανίζονται σημάδια εξάντλησης στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε ο Ρουσλάν Πούχοφ, διευθυντής του Κέντρου Ανάλυσης Στρατηγικών και Τεχνολογιών, ενός think tank με έδρα τη Μόσχα.

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι από τον περασμένο χειμώνα οι απώλειες της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης ξεπερνούν τον αριθμό των νέων στρατολογήσεων. Αυτό έχει ενισχύσει τις εικασίες ότι ο Πούτιν προετοιμάζεται να διατάξει υποχρεωτική επιστράτευση για να αναπληρώσει το πεζικό του. Μέχρι στιγμής αποφεύγει ένα τέτοιο βήμα, φοβούμενος το πολιτικό του κόστος.

Στην Ουκρανία, αντίθετα, έχει ενισχυθεί η πεποίθηση τόσο στην κυβέρνηση όσο και σε πολλές κουρασμένες αλλά αποφασισμένες στρατιωτικές μονάδες ότι η χώρα θα επιβιώσει, θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της και θα αποτρέψει την προσπάθεια του Πούτιν να την υποτάξει. Ωστόσο, ο μακροχρόνιος αγώνας δεν έχει ακόμη τελειώσει. Οι άμαχοι στις μεγάλες πόλεις ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με έναν ακόμη σκληρό χειμώνα, εάν οι ρωσικοί πύραυλοι καταστρέψουν περαιτέρω τις ήδη σοβαρά πληγείσες υποδομές θέρμανσης και ηλεκτροδότησης.

Οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους αποτελούν «το τελευταίο μεγάλο πλεονέκτημα της Ρωσίας» στον πόλεμο, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο Ζελένσκι, καλώντας τη Δύση να αποστείλει περισσότερα συστήματα Patriot. «Όλα τα υπόλοιπα είμαστε σε θέση να τα κάνουμε μόνοι μας», τόνισε.

Το μεγάλο ερώτημα είναι πότε —αν συμβεί ποτέ— ο Πούτιν θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εισβολή του αποφέρει ολοένα μικρότερα οφέλη και ολοένα μεγαλύτερο κόστος, ώστε να αποδεχθεί την ουκρανική απαίτηση για κατάπαυση του πυρός που θα παγώσει τις σημερινές γραμμές του μετώπου.

Ο Ρώσος πρόεδρος εξακολουθεί να επαναλαμβάνει δημόσια τους μαξιμαλιστικούς στόχους του πολέμου, ζητώντας εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία και την αποκατάσταση της επιρροής της Μόσχας στο εσωτερικό της χώρας. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι ελπίζουν ότι αργότερα μέσα στη χρονιά ίσως αποδειχθεί διατεθειμένος να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα τερματίζει τον πόλεμο με όρους αποδεκτούς για το Κίεβο.

Άλλοι θεωρούν ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ.