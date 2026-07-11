ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί
Ειδήσεις
18:11 - 11 Ιουλ 2026

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εδώ και τέσσερα χρόνια, η Ρωσία ποντάρει στο ότι θα αντέξει περισσότερο από την Ουκρανία σε έναν πόλεμο φθοράς. Τώρα όμως, καθώς τα ουκρανικά drones προκαλούν ολοένα μεγαλύτερες ζημιές τόσο στον ρωσικό στρατό όσο και στην πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας, η Μόσχα διαπιστώνει ότι ο χρόνος δεν εργάζεται απαραίτητα υπέρ της.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι δυνάμεις εισβολής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν σημειώνουν ολοένα μικρότερα κέρδη στην πρώτη γραμμή. Οι απώλειές τους ξεπερνούν πλέον τον αριθμό των νέων στρατολογήσεων, ενώ δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στην ουκρανική εκστρατεία με drones, η οποία πλήττει ανελέητα τις γραμμές ανεφοδιασμού προς τις προωθημένες θέσεις τους.

Την ίδια στιγμή, ο καταπονημένος ουκρανικός στρατός δεν κατέρρευσε, όπως ήλπιζε η Ρωσία. Αντίθετα, σε ορισμένα σημεία απωθεί τους εισβολείς πραγματοποιώντας μικρές αντεπιθέσεις. Παράλληλα, ο ολοένα πιο αποτελεσματικός στόλος ουκρανικών drones προκαλεί κρίση καυσίμων στη ρωσοκρατούμενη Κριμαία και βομβαρδίζει διυλιστήρια βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Ο πόλεμος βρίσκεται σε σημείο καμπής, χωρίς όμως να είναι ακόμη σαφές προς ποια κατεύθυνση θα εξελιχθεί. Η Ρωσία, που για πρώτη φορά από τα τέλη του 2022 βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, ίσως εξακολουθεί να βρει τρόπους να απαντήσει στο σημερινό ουκρανικό πλεονέκτημα στον πόλεμο των drones. Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές αδυναμίες, όπως η έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot απέναντι στους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους που πλήττουν το Κίεβο και άλλες πόλεις.

Οι στρατιωτικές εξελίξεις από τον περασμένο χειμώνα αντικατοπτρίζονται πλέον και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον πόλεμο η Μόσχα, το Κίεβο και η Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος πέρυσι είχε πει στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «δεν κρατούσε κανένα χαρτί», επαίνεσε την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια μιας φιλικής συνάντησης με τον Ουκρανό ηγέτη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, την ευρηματικότητα της Ουκρανίας και τις δυνατότητές της στα drones μεγάλου βεληνεκούς.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, στον Τραμπ παρουσιάζονται εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τις νέες δυνατότητες της Ουκρανίας στα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας, οι οποίες τον έχουν εντυπωσιάσει. Παράλληλα, η ρωσική κοινή γνώμη επιθυμεί ολοένα και περισσότερο τον τερματισμό του πολέμου. Οι ίδιες εκτιμήσεις εξηγούν γιατί ο Τραμπ μιλά σήμερα πιο θετικά για την Ουκρανία σε σχέση με πέρυσι.

Σημάδια εξάντλησης

Ορισμένοι Ρώσοι στρατιωτικοί αναλυτές αναγνωρίζουν ότι η χώρα αντιμετωπίζει εμπόδια τα οποία ουδέποτε είχε προβλέψει όταν ξεκίνησε τη γενικευμένη εισβολή στις αρχές του 2022.

«Η συνολική στρατηγική θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο. Στο πεδίο της μάχης ο ρυθμός προέλασης επιβραδύνεται, οι ουκρανικές αντεπιθέσεις εντείνονται και εμφανίζονται σημάδια εξάντλησης στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε ο Ρουσλάν Πούχοφ, διευθυντής του Κέντρου Ανάλυσης Στρατηγικών και Τεχνολογιών, ενός think tank με έδρα τη Μόσχα.

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι από τον περασμένο χειμώνα οι απώλειες της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης ξεπερνούν τον αριθμό των νέων στρατολογήσεων. Αυτό έχει ενισχύσει τις εικασίες ότι ο Πούτιν προετοιμάζεται να διατάξει υποχρεωτική επιστράτευση για να αναπληρώσει το πεζικό του. Μέχρι στιγμής αποφεύγει ένα τέτοιο βήμα, φοβούμενος το πολιτικό του κόστος.

Στην Ουκρανία, αντίθετα, έχει ενισχυθεί η πεποίθηση τόσο στην κυβέρνηση όσο και σε πολλές κουρασμένες αλλά αποφασισμένες στρατιωτικές μονάδες ότι η χώρα θα επιβιώσει, θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της και θα αποτρέψει την προσπάθεια του Πούτιν να την υποτάξει. Ωστόσο, ο μακροχρόνιος αγώνας δεν έχει ακόμη τελειώσει. Οι άμαχοι στις μεγάλες πόλεις ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με έναν ακόμη σκληρό χειμώνα, εάν οι ρωσικοί πύραυλοι καταστρέψουν περαιτέρω τις ήδη σοβαρά πληγείσες υποδομές θέρμανσης και ηλεκτροδότησης.

Οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους αποτελούν «το τελευταίο μεγάλο πλεονέκτημα της Ρωσίας» στον πόλεμο, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο Ζελένσκι, καλώντας τη Δύση να αποστείλει περισσότερα συστήματα Patriot. «Όλα τα υπόλοιπα είμαστε σε θέση να τα κάνουμε μόνοι μας», τόνισε.

Το μεγάλο ερώτημα είναι πότε —αν συμβεί ποτέ— ο Πούτιν θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εισβολή του αποφέρει ολοένα μικρότερα οφέλη και ολοένα μεγαλύτερο κόστος, ώστε να αποδεχθεί την ουκρανική απαίτηση για κατάπαυση του πυρός που θα παγώσει τις σημερινές γραμμές του μετώπου.

Ο Ρώσος πρόεδρος εξακολουθεί να επαναλαμβάνει δημόσια τους μαξιμαλιστικούς στόχους του πολέμου, ζητώντας εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία και την αποκατάσταση της επιρροής της Μόσχας στο εσωτερικό της χώρας. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι ελπίζουν ότι αργότερα μέσα στη χρονιά ίσως αποδειχθεί διατεθειμένος να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα τερματίζει τον πόλεμο με όρους αποδεκτούς για το Κίεβο.

Άλλοι θεωρούν ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35
Ειδήσεις

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στην Αζοφική προκαλεί σοβαρό πλήγμα στη Μόσχα
Ειδήσεις

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στην Αζοφική προκαλεί σοβαρό πλήγμα στη Μόσχα

Ζελένσκι: Η Κίνα προειδοποίησε τη Ρωσία να μην κάνει χρήση πυρηνικών στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Η Κίνα προειδοποίησε τη Ρωσία να μην κάνει χρήση πυρηνικών στην Ουκρανία

Reuters: Ο Πούτιν κλιμακώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά την ειρηνευτική πρωτοβουλία Τραμπ
Ειδήσεις

Reuters: Ο Πούτιν κλιμακώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά την ειρηνευτική πρωτοβουλία Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

Φορολογία
10/07/2026 - 20:43

ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ