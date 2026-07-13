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Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «φυλάνε» τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρώνονται ακριβά γι&#039; αυτό
Ειδήσεις
15:49 - 13 Ιουλ 2026

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «φυλάνε» τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρώνονται ακριβά γι' αυτό

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα 13/7 ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και ότι θα πρέπει να αποζημιώνονται για την προστασία αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

«Θα κρατήσουμε το στενό και πιθανότατα θα το διαχειριζόμαστε. Θα γίνουμε οι προστάτες του στενού. Ίσως μας αποκαλούν τον "φύλακα-άγγελο" του στενού. Και θα πρέπει να αποζημιωνόμαστε γι' αυτό», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξή του στην εκπομπή "Fox & Friends" του Fox News.

Ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας θαλάσσιας διόδου για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά μέτωπα της σύγκρουσης. Ο ουσιαστικός αποκλεισμός του περάσματος από το Ιράν έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της ενέργειας και έχει εντείνει τις ανησυχίες για αναζωπύρωση του πληθωρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Θα το φυλάμε. Και θα πληρωνόμαστε για τη φύλαξή του – πολλά χρήματα», είπε ο Τραμπ.

«Θα αποζημιωθούμε, γιατί οι άλλες χώρες είναι πολύ πλούσιες. Είναι στο πλευρό μας και δεν μπορεί να αναμένεται να το κάνουμε αυτό δωρεάν», πρόσθεσε.

Μετά την ανακοίνωση του κλεισίματος της θαλάσσιας οδού το Σάββατο, έπειτα από αυτό που η Τεχεράνη χαρακτήρισε ως μη εξουσιοδοτημένη διέλευση, το Ιράν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η ναυσιπλοΐα παραμένει σε αναστολή και ότι άδειες διέλευσης θα εκδίδονται μόνον όταν «αποκατασταθούν η σταθερότητα και η ηρεμία».

Αναφερόμενος στις συνομιλίες με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Είχαμε συμφωνία. Ήταν τελειωμένη υπόθεση και μετά την παραβίασαν. Πάντα παραβιάζουν τις συμφωνίες. Έχουμε κάνει δέκα συμφωνίες μαζί τους και τώρα απλώς θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους τη Δευτέρα ότι ο μόνος τρόπος να αποκατασταθεί η ομαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ είναι να τερματιστούν οι αμερικανικές στρατιωτικές παρεμβάσεις στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι «η συνεχιζόμενη παρέμβαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη σοβαρότερα περιστατικά στον παγκόσμιο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου».

Το Σαββατοκύριακο και έως τη Δευτέρα, αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις αντάλλαξαν σφοδρές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι έπληξε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο και διατήρησε κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που οδήγησε σε νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Οι τελευταίες εξελίξεις σηματοδοτούν σημαντική κλιμάκωση τόσο στην ένταση όσο και στη γεωγραφική έκταση των επιθέσεων της τελευταίας εβδομάδας, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν που είχε υπογραφεί τον προηγούμενο μήνα για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την παύση των εχθροπραξιών, ενώ οι δύο πλευρές θα συνέχιζαν διαπραγματεύσεις για ακόμη 60 ημέρες.

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